6 gyllene regler för att undvika gräl mellan partners på resande fot under din semester

Ni kanske räknar ner till sommarsemestern som barnen innan jul. Om ni har planerat en bilresa med er partner riskerar den här resan, som är avsedd att stärka ert band och hjälpa er att återupptäcka innebörden av avkoppling, att förvandlas till ett uppgörande redan under de första kilometrarna. Missförstånd om rutten, kritik av körningen, klagomål på musikval – gräl blir ett återkommande tema i bilen. Ändå kan själva resan vara fylld av ömhet.

Tydligt fördela roller före avfärd

I motsats till den idylliska bilden som skildras i romantiska komedier är en semesterresa varken en glädjefylld karaokestund eller en sötsur musikal. Grälen börjar i bagageutrymmet när resväskorna vägrar få plats ordentligt. De fortsätter framför instrumentbrädan när passageraren bestämmer sig för att bli körlärare. Och de eskalerar ytterligare i trafikstockningar, där par istället för att vänta tålmodigt anklagar varandra för att ha tagit fel väg.

Enligt en brittisk studie med 2 000 deltagare hade 70 % av de svarande upplevt minst ett gräl i bilen varje månad. Och en tredjedel av förarna ansåg att deras partner var den mest irriterade passageraren i framsätet, enligt en annan undersökning.

Det måste sägas att ibland tar andrepiloten sin roll lite för allvarligt och granskar varje rörelse, vilket ger partnern intrycket av att göra om sitt körprov. De trampar på bromsen, som för att säga "Du måste bromsa", de kritiserar den andra för att köra för fort eller för långsamt, och de ger råd som ibland låter som en moralisk föreläsning. För att undvika gräl mellan partners på vägen till semestern är det bäst att tilldela specifika uppgifter till varje person i god tid innan man ger sig av på motorvägen mot solen. En person kör, den andra sköter navigeringen, musiken eller bokningarna. Alla vet vad de ska göra.

Ta regelbundna pauser

Det är en universell regel, och den gäller inte bara par som inte står ut med varandra. Trafiksäkerhetsorganisationer påminner oss varje år: man bör ta en paus varannan timme. Särskilt när samtalen blir lika kalla som luftkonditionering och sommarvärmen inte längre har någon avslappnande effekt.

Trötthet, hunger och obehag är alla potentiella källor till konflikt . För att inte tala om trafikstockningarna som visas i rött på skärmen, vilka redan förebådar otaliga verbala sparringmatcher i bilen. ”Trafikstockningar kan vara en källa till stress och ångest, särskilt om du kör bil och måste dela din uppmärksamhet mellan vägen och din partner”, varnar Samantha Burns, parrådgivare för ELLE . Istället för att rusa huvudstupa in i de oändliga bilköerna, kör in på en rastplats och passa på att återuppväcka romantiken genom att spela brädspel eller ge varandra massage. Er semesterbostad kommer trots allt inte att försvinna någonstans. Varför inte ta småvägarna för att njuta av landskapet och hitta lite lugn och ro?

Att acceptera att allt inte går som planerat

Trots noggrann planering och många förhandskontroller av rutten på Google Maps kan man inte kontrollera allt. Ibland är ödet inte på ens sida. Även med bästa möjliga förväntning kan man få punktering på trottoarkanten när man lämnar bensinstationen, ta en längre rutt, få motorstopp halvvägs eller bli omdirigerad på grund av en olycka… Kort sagt, det finns incidenter som inträffar utanför ens kontroll, och din partner är inte på något sätt ansvarig.

Innan ni ger er av på en semesterresa för ett par kan ni behöva jobba på er anpassningsförmåga och er relation till det okända. Och om ni inte vill att alla era planer ska störas, ge er av utan någon. Sätt er bakom ratten och låt slumpen vägleda er; ibland ordnar det sig till det bästa.

Att välja resans atmosfär tillsammans

För att säkerställa att ni är på samma våglängd från det ögonblick ni spänner fast säkerhetsbältet och för att förhindra att gräl överröstar era spellistor, förbered er spellista tillsammans. Om ni inte delar samma musiksmak kan ni alltid komma överens om en podcast, ljudbok eller annat underhållande innehåll.

Och om din partner föredrar att lyssna på trafikmeddelanden i realtid på motorvägen snarare än upplyftande karibisk-influerade låtar, respektera deras val. Ni kan dansa ensamma eller fängslas av verkliga kriminalhistorier, med en hörlur i och den andra i radarläge. Växla mellan spellistor, poddar och tysta stunder så att alla kan hitta något de tycker om.

Skapa en tidsfördriv med föremål att sysselsätta sig med.

Problemet med gräl mellan par på väg till semestern är att det inte finns någon flyktväg. Man kan inte dra sig tillbaka till ett annat rum för att lugna ner sig och komma tillbaka utvilad. Förutom att bita sig i tungan, sätta saker i perspektiv eller mumla med huvudet begravt i telefonen har man inte många alternativ. Äktenskapsrådgivaren rekommenderar att man bekämpar tristessen på långa, raka vägar med enkla, små nöjen.

Om du inte känner dig illamående så fort du tar blicken från horisonten kan du fylla i ett korsord, göra onlinequiz eller göra vänskapsarmband. ”Det kanske låter fånigt, men det är en bra distraktion från ett monotont landskap eller spända samtal, och det kommer att försätta dig i ett lekfullt humör”, försäkrar hon oss.

Bedöm din frustrationsnivå

Medan romantiska komedier skildrar bilresor som ständigt glada, fyllda med djupa samtal, skrattsalvor och vetgiriga blickar, är scenariot i verkligheten något mindre idylliskt. Det hörs inga glädjerop från fönstret, och kvicka dialoger improviseras sällan. Samtal begränsas oftare till "sakta ner", "se upp för fartkameror" eller "jag måste kissa". Ibland önskar man nästan att man hade bokat en separat semester eller valt ett annat transportsätt.

För att undvika sammanbrott och för att veta om det är bra att tappa humöret, delar parrådgivaren med sig av en effektiv teknik. "Ta en stund för att betygsätta din frustrationsnivå på en skala från 1 till 10. Om du är över 5 kommer du sannolikt att explodera eller dra dig tillbaka och ignorera din partner", förklarar Burns. Om så är fallet, säg det. "Det är viktigt att kommunicera att du känner dig överväldigad och att du behöver några ögonblick för att lugna ner dig så att du verkligen kan lyssna och svara utan att samtalet eskalerar", fortsätter hon.

Med lite flexibilitet, kommunikation och en touch av humor kan resan till och med bli ett av de mest käraste minnena från resan. För om några år har du förmodligen glömt den tre timmar långa trafikstockningen på motorvägen, men du kanske minns den där sången du sjöng för full hals eller den där oväntade omvägen som ledde dig till en plats du aldrig skulle ha upptäckt annars.