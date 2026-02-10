Under Super Bowls halvtidsshow gifte sig det här paret inför hela världen.

Under halvtidsshowen under Super Bowl 2026 förvandlade ett par evenemanget till en sann sagolik scen och sa "I do" inför miljontals tittare. Denna förening, en hyllning till kärleken, orkestrerades av den puertoricanska rapparen och sångaren Bad Bunny själv under sitt liveframträdande.

Ett livebröllop på Super Bowl-gräsplanen

Fem minuter in i Bad Bunnys halvtidsshow förvandlades planen på Levi's Stadium i Kalifornien till en bröllopskuliss. Omgivna av dansare klädda i vitt utbytte Eleisa "Elli" Aparico och Thomas "Tommy" Wolter löften i en verklig ceremoni, mitt under den puertoricanska rapparens framträdande. Efter att ha utbytt löften och en kyss under strålkastarljuset gick paret till en imponerande bröllopstårta innan de gick ut på dansgolvet. Deras första dans var till en salsaversion av "Die With A Smile", framförd live av Lady Gaga, en överraskningsgäst på Super Bowl 2026, vilket gjorde ögonblicket ännu mer surrealistiskt.

"En chans man bara får en gång i livet"

Så snart kvällen var slut delade bruden bilder från ögonblicket på Instagram och anförtrodde att hennes hjärta var "fullt" och att upplevelsen hade varit "otrolig". Hon passade på att tacka Bad Bunny på spanska: "Tack för att du betonar kärlek, Benito, för det är alltid nödvändigt", skrev hon innan hon förklarade sin kärlek till sin man.

Tommy Wolter beskrev för sin del den 8 februari som "en av de bästa dagarna" i sitt liv. I ett annat inlägg sammanfattade han kvällen med en rörande mening: "Den bästa delen av kvällen var att åka därifrån med en fru. Jag älskar dig." Dagen därpå publicerade han ett foto på deras dans med dessa ord: "Ett oförglömligt ögonblick med mitt livs kärlek. Jag kan inte tacka Bad Bunny nog för denna vackra, unika möjlighet."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tommy (@teezuspiece)

Hur detta "okonventionella" bröllop kom till

Efter halvtidsshowen under Super Bowl 2026 bekräftade teamet med den puertoricanska rapparen och sångaren Bad Bunny att det verkligen var ett riktigt bröllop. Allt började med en inbjudan: paret hade bett sångaren att närvara vid deras bröllop. I slutändan hände det motsatta: de blev inbjudna att gifta sig under Apple Musics halvtidsshow, med Bad Bunny som bestman, och han skrev till och med under deras vigselbevis på plats.

Ceremonin var mer än bara ett teaterspektakel; den var en del av en större bild, tänkt som en hyllning till puertoricansk kultur och kärlekens kraft. I slutet av föreställningen dök ett budskap upp: "Det enda som är kraftfullare än hat är kärlek", vilket gav full innebörd åt detta globalt tv-sända bröllop.

Vanligtvis reserverad för minutiöst koreograferade framträdanden och spektakulära effekter, gav Super Bowl-halvtidsshowen i år, 2026, vika för en djupt personlig känsla. Genom att erbjuda detta par möjligheten att gifta sig inför hela världen förvandlade Bad Bunny ett ögonblick av underhållning till ett romantiskt manifest.

Ytterst, bortom rampljuset, påminner denna förening mitt i den största amerikanska sportevenemanget oss om en enkel sak: även i hjärtat av spektaklet är det alltid styrkan i delad kärlek som lämnar det största intrycket.