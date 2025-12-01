"Mitt bröd": det nya smeknamnet som tar TikTok med storm

När Generation Z använder termen "mon pain" (mitt bröd) syftar de inte på bageriets fönster eller parisarnas gyllenbruna baguette. Unga människor säger "mon pain" precis som äldre generationer säger "ma mie" (min kärlek). Detta iögonfallande lilla smeknamn, en ny språklig egenhet bland de under tjugo, antyder en spirande romans. Denna "pain", ett sött alternativ till "crush", tillfredsställer den sentimentala aptiten hos singlar i förskoleåldern.

Unga människor, förtjusta i uttrycket "mitt bröd"

Yngre generationer har sitt eget unika ordförråd. Man måste vara född på 2000-talet för att dechiffrera deras språk och förstå dess dolda betydelse. Deras uttryck låter ibland som nonsens i våra öron, vaggade av fraser som "nickel chrome" och "ça gaze". Dagens singlar, de som aldrig upplevt ljudet av Tamagotchis eller tv:ns brus, har inte längre en " crush " på någon; de har sitt "bröd".

När unga människor pratar om sitt "bröd" är det mer troligt att de syftar på sin förälskelse än på huvudingrediensen i frukosten. Nej, de tänker inte på det varma, färska brödet från bageriet, utan på sin nuvarande sentimentala njutning. "C'est trop mon pain" kan översättas till "det är helt min stil" på trettioåringarnas språk. Våra morföräldrar brukade fråga oss om vi hade en "pojkvän" eller en "god vän". Nu jämför våra syskon, som praktiskt taget har TikTok på hjärtat, sina romanser med bakverk.

Vi säger inte längre "Jag har en svaghet för någon" eller "Jag är förälskad i honom" ; det anses vara "gammaldags". Till och med den berömda "crush", som hittade sin väg till ordboken tack vare unga människor, har försvunnit från deras ordförråd. "Bröd är på rea", "När en limpa bröd ignorerar mig går jag tillbaka till bageriet" ... dessa fraser har blivit virala och avlett bröd från sin ursprungliga betydelse.

Det oväntade ursprunget till detta uttryck

Bröd har gett poeter inspiration och en viss krispighet åt franska uttryck. Men om unga människor har anammat detta ord och förvandlat det till ett kodord för kärlek, är det inte av hunger eller passion för surdeg. Faktum är att många inte känner till klassiska brödsorter som schweizerbröd, mandeltrianglar och russinbröd. Så hur blev "bröd" så djupt rotat i deras romantiska ordförråd?

I verkligheten kommer termen "mon pain" från "nouchi", ett ivorianskt slanguttryck i ett språkligt möte. Det är inte det första ordet som lånats från den afrikanska kontinenten. Yngre generationer, missförstådda av sina föregångare, smider redan in fraser som "je suis en goumin" och "wesh, c'est sah" i sina samtal, vilka liknar en ström av onomatopoeia.

I Elfenbenskusten används ordet "pain" (bröd) inte bara för att referera till mat. Ursprungligen användes det för att beskriva en attraktiv man: han sades vara "krispig", som en baguette direkt från ugnen. Sedan denna upptäckt har kärlekens ordförråd sammanflätats med bageriets, och detta är inte så obetydligt som det verkar.

Är det smickrande att kalla någon för "mitt bröd" eller inte?

Vid första anblicken kan "mitt bröd" antyda att man helt enkelt vill ta en tugga eller stilla en övergående hunger. Att reducera en människa till en viss matvara kan också verka förenklande, förutom när maten är beroendeframkallande, otroligt tröstande och nödvändig för varje måltid. Termen "mitt bröd" är genomsyrad av ömhet och fylld med goda avsikter.

Precis som brödet som står upprätt i bagerier är vår förälskelse krispig på utsidan och mjuk på insidan. Det är vår dagliga njutning, vårt känslomässiga bakverk, det som tillför det lilla extra till våra vardagliga aktiviteter. Liksom bröd på bordet fyller det ett tomrum och tillför det lilla extra till våra liv. En annan fördel: bröd blir aldrig gammalt. Och beroende på vad personen ger oss justerar vi termen eller anpassar bakverket. När romantiken blomstrar blir briochebröd ett gott lantbröd, robust, autentiskt och mångsidigt. Ett litet extra förtydligande för de i slutet av trettioårsåldern: "gammalt bröd" å andra sidan frammanar en tidigare kärlek som inte har åldrats väl.

I bakning, precis som i kärlek, tar processen tid, precis som känslor. Att hitta rätt sko, eller det perfekta brödet, handlar inte om etiketten, utan om vad som händer i vår mage.