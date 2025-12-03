I Turkiet kan en enkel "gilla-markering" på Instagram nu rättfärdiga en skilsmässa.

Den turkiska högsta domstolen har skapat ett rättsligt prejudikat genom att besluta att ett enkelt "gilla-markering" på ett foto av en person av motsatt kön kan bryta äktenskapets förtroende och vara skäl för skilsmässa. Detta beslut, som härrör från ett fall i Kayseri , Turkiet, kräver att mannen betalar underhåll och ersättning till sin exfru.

Kayseri-fallet, som skapar ett prejudikat

I Kayseri hävdar hustrun att hennes man regelbundet förödmjukade henne, gjorde henne beroende genom att undanhålla pengar och samtidigt ägnade sig åt sårande beteende online. Enligt hennes vittnesmål spenderade mannen mycket tid på sociala medier, särskilt Instagram, där han upprepade gånger "gillade" andra kvinnors foton, ibland åtföljt av underförstådda eller suggestiva kommentarer.

Den turkiska familjedomstolen beslutade att dessa digitala interaktioner, betraktade som en helhet, utgjorde långt mer än bara oskyldig aktivitet på sociala medier. Domarna bedömde att detta beteende sannolikt skulle skada hustruns värdighet och undergräva det förtroende som krävs för att upprätthålla äktenskapet. De karakteriserade dessa "gilla-markeringar" och tillhörande attityder som "förtroendeförstörande beteenden" och erkände dem som bevis i målakten.

Från underrätten till Högsta domstolen: ett prejudikat etablerat

Mannen överklagade beslutet och hänvisade till sin frus överdrivna svartsjuka, men den turkiska hovrätten fastställde domen: "Att gilla foton kan utgöra uppenbart respektlöst beteende, som sannolikt undergräver förtroendet inom paret." Enligt domarna har dessa upprepade digitala interaktioner, även om de till synes är oskyldiga, en verklig psykologisk inverkan, vilket ger näring åt ett klimat av emotionell osäkerhet och stör den äktenskapliga balansen.

Den turkiska kassationsdomstolen, som är sista instans, fastställde slutgiltigt domen. Domstolen fann att makens agerande utgjorde "ett brott mot lojalitets- och ömsesidiga hänsynsplikter". Följaktligen fastställde den tillerkännandet av underhåll på 1 000 lira per månad, tillsammans med materiella och ideella skadestånd avsedda att kompensera för hustruns känslomässiga lidande och försämrade levnadsförhållanden.

Konsekvenser av digitala skilsmässor

Detta fall öppnar dörren för användningen av digitala bevis – såsom gilla-markeringar, kommentarer och onlineinteraktioner – i äktenskapliga tvister, och omvandlar rena sociala spår till rättsligt verkställbara element. Turkiska advokater förutser en ökning av skilsmässor baserade på digital aktivitet, där varje virtuell gest potentiellt kan tolkas som en indikation på misstänkt beteende.

Denna utveckling kräver ökad vaksamhet på sociala medier: det som en gång ansågs vara oskyldig interaktion online är nu föremål för utredning. Familjerättsspecialister ser detta som ett stort skifte i hur förtroende uppbyggs och konflikter inom par dokumenteras.

Debatter om integritet i den digitala tidsåldern

Detta beslut i Turkiet väcker frågor om de ibland suddiga gränserna mellan personlig frihet och virtuell trohet: blir till synes oskyldiga "gilla-markeringar" ledtrådar till missförhållanden eller dolda avsikter? Det belyser hur domstolar omvärderar digitala interaktioner, där ett enkelt klick, som en gång uppfattades som obetydligt, nu kan ha en betydande inverkan på äktenskapets balans.

Det återspeglar också ett bredare socialt skifte: våra handlingar online, även de mest till synes oskyldiga, får en symbolisk och emotionell tyngd som rättssystemet inte längre kan ignorera. Således inkräktar det digitala vardagslivet på den juridiska sfären och tvingar alla att ompröva gränserna mellan integritet, offentliga framträdanden och äktenskapliga åtaganden.

Detta fall, utöver sin unika natur, illustrerar en djupgående förändring av äktenskapslivet i den digitala tidsåldern. Genom att erkänna den emotionella och sociala effekten av ett enkelt "gilla-markering" omdefinierar det turkiska rättssystemet gränserna för förtroende och trohet inom ett par.