Varför använder dessa lettiska kvinnor "män mot betalning"?

I Lettland organiseras vardagslivet ibland på uppfinningsrika sätt inför mycket verkliga utmaningar. I ett land som präglas av en betydande könsobalans har vissa kvinnor valt praktiska, moderna och ohämmade lösningar. Bland dem illustrerar användningen av "hyrda män" en anpassning till vardagens utmaningar.

En demografisk obalans som förändrar spelet

Lettland utmärker sig demografiskt. Landet har ungefär 15,5 % fler kvinnor än män, en andel som är mer än tre gånger större än genomsnittet i Europeiska unionen. Denna skillnad ökar med åldern: efter 30 blir den mycket märkbar, och efter 65 finns det nästan två kvinnor per man.

Experter tillskriver detta fenomen en kortare förväntad livslängd för män. Mindre hälsosamma livsstilar, högre rökningsfrekvens och otillräcklig tillgång till sjukvård bidrar till denna överdödlighet. Som ett resultat finns det fler kvinnor och de lever längre, medan heterosexuella kvinnor måste hantera en minskad manlig närvaro i sin omgivning.

När frånvaron av män påverkar vardagen

Denna obalans är inte begränsad till romantiska relationer. Den märks i den professionella, sociala och privata sfären. Många lettiska kvinnor förklarar att de rör sig i övervägande kvinnliga kretsar, vilket begränsar dejtingmöjligheterna för heterosexuella kvinnor.

Vissa heterosexuella kvinnor väljer att flytta utomlands för att vidga sina romantiska vyer. De som stannar kvar måste ofta klara av en hektisk vardag på egen hand: karriär, familj, socialt liv och att underhålla sitt hem. Denna ansamling av ansvar kan bli betungande, inte på grund av bristande kompetens, utan på grund av oro för energi, tid och personligt välbefinnande.

"Makar att hyra": en pragmatisk lösning

Det är i detta sammanhang som "timmabokning"-tjänster har upplevt en betydande tillväxt. Lokala plattformar erbjuder kvalificerade yrkesmän, tillgängliga för bokning online eller via telefon. Dessa tjänsteleverantörer hanterar en mängd olika uppgifter: VVS, snickeri, möbelmontering, installation av gardinstänger, målning eller installation av elektronisk utrustning. Du drar därmed nytta av snabb, pålitlig och effektiv hjälp, utan stress eller improvisation.

Könsroller finns fortfarande kvar

Detta fenomen väcker dock frågor. Fortsätter samhället att förstärka vissa stereotyper genom att lägga ut dessa uppgifter på yrkesverksamma som förkroppsligar "makens roll"? Denna logik vilar implicit på idén att kvinnor per automatik är mindre kompetenta inom gör-det-själv-arbete eller hushållsarbete, trots att många av dem behärskar dessa färdigheter perfekt och klarar sig mycket bra självständigt.

Snarare än att omfördela färdigheter eller normalisera gör-det-själv-projekt som en aktivitet som är tillgänglig för alla, oavsett kön, återskapar detta en "funktionell maskulin figur", men i form av en kommersiell tjänst. Denna ambivalens gör detta system med "hyrd make" särskilt avslöjande för samtida dynamik mellan kön, arbete och hemorganisation.

Ett fenomen som överskrider Lettlands gränser

Lettland är inte ett isolerat fall. Liknande tjänster finns redan i andra europeiska länder, särskilt Storbritannien, där individer erbjuder sina färdigheter för mindre hushållssysslor. Efterfrågan på "anställda män" är således en del av en bredare trend, kopplad till förändrade livsstilar och förväntningar på komfort.

Tänk om dessa "hyrda män" i slutändan främst var en berättelse om anpassning? Man ser pragmatiska kvinnor välja effektiva lösningar för att bevara sitt välbefinnande och sin livskvalitet. En modern syn på vardagen, där organisation blir en sann allierad.