Hon vill gifta sig med en japansk seriefigur och orsakar kontrovers.

Kärlek mellan människor och fiktiva karaktärer är inte längre en kuriositet reserverad för Japan. I december 2025 förbereder sig en ung fransk kvinna känd under pseudonymen Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) för att fira vad hon kallar sitt "officiella äktenskap" med Mami Nanami, en karaktär från den berömda animen "Rent-a-Girlfriend".

En passion som blev ett engagemang

Lucie, en japansk animationsentusiast sedan flera år tillbaka, delar regelbundet med sig av sitt virtuella liv på TikTok. I en video som nyligen blev viral berättar hon att hon har varit "i ett förhållande" med den unga blonda hjältinnan från serien Mami Nanami i "fyra och ett halvt år" och att de "äntligen ska gifta sig". Med sin imponerande merchandisesamling och sina många resor till Japan tar den unga kvinnan tydligt sin passion bortom skärmen.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Fästmanssång av ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Ja, det stämmer, jag ska ha en bröllopsceremoni med min oshi Mami från Rent a girlfriend den 13 december 2025💛 Det är knappt två veckor om, så följ mig om ni är intresserade av att se bröllopsbilderna! På något sätt har så många jag inte känner börjat posta om det här som om det vore deras uppgift att meddela, så jag ville göra ett ordentligt inlägg om det 🙂‍↕️ Jag har varit en Mami oshi i 4,5 år nu och hon är definitivt min favoritkaraktär någonsin! Som yumejoshi är det en absolut dröm att få bära en bröllopsklänning åt henne 🤭 Vi är båda födda den 13:e så den 13 december kändes som ett perfekt dejt (det är också St Lucie-dagen!) Ceremonin kommer att vara i Japan, hennes hemland och där jag bor nu! Jag berättar mer om platsen senare💕 Vi kommer att fortsätta vara lyckligast tillsammans, snälla ge oss era välsignelser. 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reaktioner från online-communityn

Under videon reagerade internetanvändare med känslor och förvåning. Vissa var upprörda och ansåg initiativet vara "vansinnigt", medan andra uttryckte djup empati. "Så länge hon är glad, vem är vi att döma?" stod det i en av kommentarerna.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok) är inte ensam om detta tillvägagångssätt: en liten gemenskap av "romantiska otaku" har bildats kring dessa symboliska föreningar mellan älskare och fiktiva karaktärer. Dessa ceremonier, ofta inspirerade av traditionella bröllop, gör det möjligt för dessa fans att uttrycka en uppriktig anknytning till imaginära figurer som följer med dem i deras dagliga liv.

Gränsen mellan fiktion och verklighet är suddig.

Denna typ av förening utmanar dock traditionella föreställningar om parskap och ifrågasätter själva konceptet känslomässig kontakt. För vissa är det en form av eskapism eller konstnärligt uttryck. För andra är det ett sätt att ge mening åt en relation som drivs av fiktion. Lucie, å sin sida, säger helt enkelt att hon vill "fira en kärlek som gör henne lycklig".

Oavsett om man blir överraskad eller rörd av det, visar den här berättelsen i slutändan hur gränserna mellan det virtuella och det verkliga fortsätter att suddas ut. Genom Lucie och hennes "tvådimensionella brud" omdefinierar en hel sammankopplad generation de möjliga formerna av anknytning och delad lycka.