En studie visar andelen användare av dejtingappar som inte är singlar.

Dejtingapparnas värld verkade en gång vara tillägnad singlar som sökte romantik, sällskap eller en nystart. En nyligen genomförd studie från Pew Research Center har kryddat till det hela. Enligt deras data är 65 % av användarna av dejtingsajter eller appar faktiskt redan i ett förhållande eller gifta. Denna uppenbarelse förändrar spelet på allvar.

När nyfikenheten tar över

Trodde du att det var ett stort torg fyllt med ensamma hjärtan som hoppades på att träffa rätt person? En studie från Pew Research Center visar att en stor andel av dessa "profiljägare" i verkligheten redan bär en vigselring eller är i ett förhållande. Ja, du läste rätt: mer än hälften av användarna är inte singlar. Detta fynd är tillräckligt för att få även den mest optimistiska att tveka.

Enligt studien flirtar icke-singelanvändare på dessa plattformar av flera anledningar, och absolut inte alltid för att hitta sin själsfrände. Vissa drivs av "ren och enkel nyfikenhet". Andra kommer för att söka "en dos personlig bekräftelse", den där lilla egoboosten som värmer dig som en solstråle mitt i vintern. Vissa vill "utforska, testa sin attraktionskraft, ha kul med att swipa utan någon avsikt att gå längre".

Man kanske tror att detta speglar obehag eller en önskan om ett dubbelliv, men verkligheten är ofta mycket mer nyanserad. Många av dessa människor har ingen avsikt att investera i något annat. De använder appen som en social spegel, en scen där de kan "observera, interagera eller påminna sig själva om att de existerar utanför sin roll som make/maka". I en hyperuppkopplad värld blir motivationerna mångfaldiga, ibland motsägelsefulla.

En helt annan atmosfär än den traditionella jakten på kärlek

Denna massiva närvaro av engagerade användare förändrar i grunden atmosfären på dejtingappar. Platser som en gång var avsedda för att bygga genuina kontakter liknar nu mer "sociala utrymmen med varierande mål". Seriösa singlar kan å andra sidan känna sig vilsna, till och med förvirrade. Hur kan de skilja en genuin avsikt från ren digital surfning?

Med mer än hälften av användarna redan involverade i en relation är "marknaden" inte längre riktigt vad vi föreställde oss. Avsikterna är sammanflätade, förväntningarna skiljer sig åt och besvikelserna ökar. Detta utgör en verklig utmaning när det gäller transparens. Användare som söker en varaktig relation måste navigera i profiler som ofta är tvetydiga, och denna brist på tydlighet kan urholka förtroendet för onlineinteraktioner.

Appar blir sociala utrymmen för alla terränger

Experter talar alltmer om en "omvandling av dejtingappar". De ser dem inte längre enbart som "romantiska jaktmarker", utan som verkligt "multifunktionella sociala utrymmen". Där hittar du människor som söker nöje, social stimulans, identitetsbekräftelse, en känsla av tillhörighet eller lättare underhållning efter en hektisk dag.

Med andra ord har dessa plattformar blivit ett slags "parallella sociala nätverk" där människor kan interagera, utforska och chatta utan att nödvändigtvis leta efter kärlek. Man kan nästan se dem som ett virtuellt vardagsrum där alla kommer för att visa upp en del av sig själva, ibland uppriktigt, ibland strategiskt. Detta förändrar själva interaktionernas natur. Apparna är inte längre bara en mötesplats för två själar redo att lyfta tillsammans, utan ett utrymme där flera avsikter samexisterar, från diskret flirt till att helt enkelt scrolla distraherat.

En framtid att ompröva för nätdejting

Inför denna utveckling framträder en viktig punkt: plattformar måste ompröva hur de fungerar. Hur kan vi garantera en miljö där alla kan hitta det de söker, samtidigt som vi respekterar mångfalden av användningsområden? Kan vi erbjuda större transparens kring användarnas avsikter? Kan vi bättre stödja människor som söker autentiska möten?

Denna omvandling skulle kunna vara en möjlighet att göra dessa utrymmen mer ärliga, mer inkluderande och bättre anpassade till rådande verklighet. Det som är viktigt är trots allt att alla kan trivas i en tydlig, omtänksam och respektfull miljö.

I slutändan säger den här studien inte att dejtingappar är "falska", utan snarare att de har blivit en återspegling av ett komplext, mångsidigt samhälle med flera önskningar. Och även om denna mångfald ibland kan vara förvirrande, visar den också att vi inte är endimensionella varelser. Kanske genom att bättre förstå dessa olika användningsområden kan alla hitta sin plats inom dem, på ett autentiskt sätt.