"En lärare borde inte ha på sig sånt": hennes raka svar på kritik

Enligt den allmänna uppfattningen bör en lågstadielärare vara blygsam i sitt utseende. Hur? Genom att hålla sig till en grovstickad kofta och otroligt enkla byxor. Medan varje yrke har sin klädkod har lågstadielärare stor frihet i sina klädval. Och en av dem påminner oss om detta, med en läderkjol och en urringad klänning.

Kläder som internetanvändare anser vara "olämpliga"

Inom skolornas väggar är inte alla lärare klädda som Hogwarts-gänget. Innehållsskaparen @maitreeeeeeeeesse, som undervisar en kombinerad första- och andraklass, lämnar de enkla stickade plaggen och den enkla kavajen i garderoben till förmån för mer glada och självsäkra plagg. På agendan? En korsett med barocktryck, en romantisk klänning i Bridgerton-stil, en rutig minikjol och figurnära jeansoveraller. Långt ifrån vår tids föråldrade lärare som bar glasögon, högljudda kedjor och platta ballerinaskor.

Den unga läraren, som delar sitt dagliga liv i skolmiljön, motbevisar ensam myten om den gammaldags, obemärkta professorn. Vissa kritiserar henne dock för hennes brist på neutralitet och fördömer hårt hennes garderob, som om kläder vore nyckeln till trovärdighet.

I kommentarerna läxar internetanvändare upp henne om hennes klädval. De straffar henne praktiskt taget för att vara för glamorös. Medan nätförbrytare hänger sig åt motbjudande fantasier om hennes tygkombinationer, klagar reaktionärer som fastnat i skoluniformernas dagar på ohederliga händelser. Medan hennes elever i allmänhet jämför henne med en älva eller lätt kallar henne "cool", tycker de vuxna online att hennes kläder är olämpliga.

Trotsar den vanliga lärarens klichéer, titta efter titta

I den kollektiva fantasin framträder alla kvinnliga lärare i liknande kläder. Beskrivningen? En rutig skjorta, en kofta som går ner till höfterna och daterade utsvängda jeans. Spanska lärare verkar vara de enda som undgår denna plågsamma enhetlighet, de bär färgglada plagg och dyrkar märket Desigual. Även om lärare inte är föremål för några moderegler , leder omedvetna normer till att de föredrar raka byxor framför tweedshorts och ylletröjor framför åtsittande polotröjor.

Och fiktion förstärker dessa stereotyper, vilket får oss att tro att en pennkjol inte hör hemma bakom svarta tavlan. Att döma av popkulturlärarnas utseende saknar de en skarp stilkänsla och uppvisar en extrem estetisk minimalism. Skollärarna på våra skärmar har utseenden som till och med våra mormödrar skulle tycka är intetsägande.

Innehållsskaparen vill å sin sida sätta stopp för denna nolltoleranspolicy. Hon pendlar mellan "Miss Honey"-looker och badass-vibbar, slitsklänningar i renässansstil och "Gossip Girl"-outfits. I en obevekligt sexualiserad bransch tar hon helt enkelt tillbaka kontrollen över sin image.

Ingen provokation, bara personliga uttryck

Denna lärare, som vägrar att anpassa sig till ett professionellt ideal, kanske inte har en akademisk stil, men det förringar inte hennes undervisningsförmåga. I ett samhälle som bedömer en kvinnas respektabilitet utifrån längden på hennes kjol och hur mycket hud hon visar, är det inte konstigt att hon kritiseras. Ändå, genom att omfamna kreativitet, lär denna lärare sina elever individualismens konst – ett koncept som tyvärr saknas i läroböcker.

Hon försöker inte "distrahera de små blonda huvudena" eller "skissa upp sig för sina kollegor". Hon gör det som många misslyckas med: att vara sig själv. I kommentarerna berömmer internetanvändare som talar vänlighetens språk hennes otroliga mångsidighet.

Den här läraren må vara flexibel med sin garderob, men det hindrar henne inte från att hävda sin auktoritet vid skrivborden. Det kan inte sägas nog: man kan inte döma en bok efter omslaget. Något att komma ihåg en gång för alla.