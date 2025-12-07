Slutet på duschar? Den här maskinen som "tvättar människor" skapar uppståndelse

Idén verkade långsökt igår, men idag är den verklighet: en maskin som tvättar dig som kläder, utan att skaka dig själv förstås, skapar uppståndelse på sociala medier. Mitt emellan science fiction och verklig innovation framstår denna "mänskliga tvättmaskin" som ett av de mest ovanliga föremålen i slutet av 2025.

En stjärnattraktion i Japan

Världsutställningen i Japan 2025 bjöd onekligen på sin beskärda del av överraskningar, men ingen genererade lika mycket uppmärksamhet som denna futuristiska kapsel. Det japanska företaget Science Corp, redan känt för sitt högteknologiska tillvägagångssätt i vardagen, har just tillkännagivit den officiella lanseringen av sin maskin designad för att… tvätta hela människor. På Osaka-utställningen drog prototypen imponerande köer och blev en av mässans stjärnor. Det måste sägas att konceptet är tillräckligt för att locka även de mest skeptiska.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

Hur fungerar den här maskinen som tvättar människor?

Principen är nästan oroande enkel: istället för att kliva in i en vanlig dusch lägger du dig i en kokongliknande kapsel. När locket är stängt tar apparaten hand om allt. Den rengör dig skonsamt, som en tvättmaskin, men utan centrifugering och med särskild uppmärksamhet på din komfort. Allt detta ackompanjeras av avslappnande musik som förvandlar en vanlig rutin till en stund av lugn.

En idé som föddes på 1970-talet

Denna häpnadsväckande skapelse är inspirerad av en modell som presenterades på världsutställningen i Osaka… år 1970. Den nuvarande vetenskapspresidenten, då 10 år gammal, var djupt imponerad av denna visionära uppfinning. Årtionden senare bestämde han sig för att återuppfinna den i en modern version. Vetenskapstalespersonen Sachiko Maekura förklarar till och med att maskinen "inte bara renar kroppen, utan även själen". För att uppnå detta inkluderar den pulsmätning och spårning av vissa vitala tecken, vilket garanterar en uppslukande, skonsam och säker upplevelse.

Begränsad produktion och ett svindlande pris

Prototypen som presenterades på Expo 2025 fångade uppmärksamheten hos en amerikansk hotellkedja som var intresserad av potentiell kommersialisering. Uppmuntrade av denna entusiasm beslutade företaget Science att starta en första produktionsomgång. Som ett resultat köpte ett hotell i Osaka den allra första enheten och förbereder sig redan för att installera denna extraordinära tjänst.

Bland de första köparna finns Yamada Denki, en välkänd japansk konsumentelektronikkedja, som hoppas locka kunder tack vare enhetens sällsynthet. Och sällsyntheten är sannerligen verklig: endast cirka femtio enheter kommer att produceras. När det gäller priset rapporterar lokala medier runt 60 miljoner yen, eller nästan 331 000 euro. Denna summa placerar maskinen definitivt i kategorin exceptionella teknologiska objekt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

En innovation anpassad till den japanska rytmen

I Japan, där dagarna ofta är långa och tiden är en daglig kamp, är en maskin som kan erbjuda en snabb, grundlig och avkopplande rengöring sannolikt en succé. Den låter människor ägna en stund av välbefinnande åt sina kroppar, utan några begränsningar. Den stora frågan kvarstår dock om denna uppfinning kommer att uppnå samma framgång internationellt. Kommer den att kunna vinna över användare från andra kulturer, vana vid sina egna dusch- eller badritualer?

Vad som är säkert är att teknologin fortsätter att överträffa våra förväntningar och nå områden vi inte ens kunde föreställa oss igår. En maskin som tvättar människor: vem hade kunnat satsa på det? Och ändå existerar den, redo att förvandla en vardaglig uppgift till en futuristisk upplevelse.