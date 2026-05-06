Som tidigare flygvärdinna öppnade hon ett bageri i Japan och hennes historia är fascinerande.

Det finns karriärbyten som är "lättförklarade", och så finns det Rei Onodas. Denna japanska kvinna i trettioårsåldern, en före detta flygvärdinna på Emirates, bytte internationella flyg och Dubais silhuett mot ett 180 år gammalt hus i en japansk bergsby, där hon bakar bröd varje morgon.

Fyra år i luften, i Dubai

Rei Onoda arbetade i ungefär fyra år som flygvärdinna för Emirates, baserat i Dubai. Ett liv med resor, hotell och tidszoner – intensivt, stimulerande, men långt ifrån någon form av långsamhet. Hon återvände till Japan efter sitt äktenskap, bosatte sig i Tokyo och började på en PR-byrå som specialiserade sig på turism. Det var där som en annan vision började ta form.

Landsbygdsjapan som en uppenbarelse

Som en del av sitt PR-arbete följde Rei med utländska journalister över hela Japan – inte bara till större städer, utan även till mindre kända landsbygdsområden. ”Jag insåg hur många vackra platser det fanns i mitt eget land som jag inte ens visste existerade. Jag började fundera på ett mer lantligt liv”, säger hon . Sedan accelererade covid-19-pandemin allt.

Covid som en utlösande faktor

Instängda i en lägenhet nära Shibuya Station och med hög hyra i ett gated community fattade Rei och hennes man ett radikalt beslut. Efter två års letande köpte de ett 180 år gammalt hus i byn Kamijo, cirka 225 kilometer nordväst om Tokyo, för 8,5 miljoner yen – cirka 50 000 euro. Fastigheten omfattar 2,4 hektar jordbruksmark. Hennes man lämnade sitt jobb inom modebranschen för att bli licensierad bonde, den enda statusen som tillåter honom att odla denna reglerade mark.

Ett bageri som fötts ur nödvändighet

Renoveringen av huset till en enkel bostad stötte på mycket strikta bevaranderegler, vilka var för kostsamma att följa. Paret ställde sedan om till ett kafé-bageriprojekt och finansierade hela projektet – renovering, utrustning och byggnation – för totalt cirka 50 miljoner yen, inklusive 29 miljoner yen i offentliga bidrag för regional utveckling och kulturbevarande.

Tre år av renovering, utbildning i bakning, en bebis

Vid sidan av det treåriga byggprojektet utbildade sig Rei till bagare i Tokyo för en tyskutbildad hantverkare. Hon blev också gravid med sin son under den här tiden. Kamijyoan Bakery öppnade för ett och ett halvt år sedan. Rei driver bageriet – lantbröd, smörgåsbröd, rågbröd, kakor och småkakor – medan hennes man driver kaféet. Etablissemanget lockar både lokalbefolkning och turister. Paret brygger också en hantverksöl med persiko.

Samhället som grund

"Att balansera bageriet och moderskapet har varit en utmaning. Men jag har lärt mig att lita på andra", säger Rei. Stödet från hennes svärföräldrar och det lokala daghemmet har hållit henne igång. Och bakom varje sats bröd ser hon ett budskap att förmedla till sin son: "Det här bageriet finns tack vare stödet från lokalsamhället. Jag hoppas att min son, när han växer upp, kommer att se detta och förstå vikten av att bygga något tillsammans och inte ge upp det man tror på."

Från en Emirates A380 till en vedeldad ugn i ett 180 år gammalt hus valde Rei Onoda sannerligen inte den "enklaste" vägen. Hans berättelse bevisar dock att en "radikal" livsförändring, när den är förankrad i en tydlig vision och en stark gemenskap, kan bygga något bestående.