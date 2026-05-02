Trehundra kvinnor går samman för att köpa ett slott och driva ett sommarläger endast för vuxna.

Allt som krävdes var en fastighetsannons och en gnista inspiration för att allt skulle börja. Trehundra kvinnor från hela världen slog ihop sina besparingar för att köpa ett 800 år gammalt slott i sydvästra Frankrike – och förvandla det till ett semesterläger reserverat för vuxna kvinnor.

Allt börjar med en nätförälskelse

Berättelsen om "Camp Château" börjar som ett osannolikt scenario. Philippa Girling, en tidigare finanschef, och hennes dotter Leah Lykins snubblade över en annons online: Château de Béduer, i Lot-regionen i Frankrike, var till salu. En medeltida fästning från 1200-talet, uppe i Célé-dalen, några kilometer från Figeac. "Vi var fascinerade av byggnaden. Vi letade efter alla ursäkter för att köpa den", berättade Leah Lykins för tidningen People .

En ny delägarskapsmodell

Problemet var att de två kvinnorna inte kunde finansiera ett sådant köp på egen hand. Då uppstod idén om en ny modell: ett kollektivt delägarskap, öppet för andra kvinnor som delar samma dröm. Mer än 300 svarade på uppmaningen, och den tredje medgrundaren, Lynda Coleman, anslöt sig till dem. "Vi förde samman alla dessa kvinnor, några kände vi, andra inte alls", berättar Coleman. Totalt samlade gruppen in cirka 2,3 miljoner dollar för att köpa slottet, plus ytterligare 325 000 dollar för renoveringen och att få det i ordning enligt gällande standarder.

#trädgårdsskötsel #handledning #community #sommarläger

Sex dagar, fem nätter, ingen press

Konceptet med "Camp Château" är enkelt och okomplicerat: sex dagar, fem nätter, all inclusive – boende, måltider, vin, aktiviteter och utflykter. Mer än åtta dagliga workshops finns tillgängliga: yoga, ridning, kajakpaddling, trädgårdsarbete, matlagningskurser, målning, meditation, besök på lokala marknader eller en tupplur vid poolen. Boendet sker i delade sovsalar för fem till åtta personer, eller glampingtält uppställda i den åtta hektar stora parken. "Vi försöker se till att ingenting är stressigt någon gång", förklarar Philippa Girling. Deltagarna är i åldern 19 till över 70 och kommer från alla samhällsskikt.

En succé som överträffade alla förväntningar

Siffrorna talar för sig själva. År 2023, sitt första verksamhetsår, hade slottet plats för 240 campare. För 2026 är 1 850 platser redan planerade – och mer än 2 100 förväntas under 2027. Videor som publicerats på TikTok har drivit efterfrågan till en oväntad nivå: väntelistan har nu mer än 11 000 kvinnor. Denna entusiasm återspeglar något djupt – behovet av en egen plats, bland kvinnor, utan någon dold agenda.

En andra adress, en online-community

Inför denna tillströmning har grundarna redan förvärvat en andra fastighet: Camon Abbey-Château i Ariège, som också är värd för sommarsessioner. För de som inte kan resa skapade teamet "Pocket Château", en online-community som medlemmarna kallar "det långsamma internet": ingen reklam, inget spam, ingen press. Mer än 500 kvinnor från ett tjugotal länder möts redan där för att delta i workshops och virtuella evenemang.

Ett slott från 1200-talet, 300 kvinnor och en gemensam dröm: "Camp Château" bevisar äntligen att det finns en tredje väg mellan massturism och orimligt dyra pensioner. Ingen kung, ingen miljardär: bara solidaritet, lite djärvhet och 11 000 kvinnor på väntelistan för att få gå med.