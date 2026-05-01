Vid bara 14 års ålder har Adhara Pérez Sánchez en IQ som är högre än Albert Einsteins.

Hon fick diagnosen autism vid 3 års ålder, tyvärr mobbad i skolan och ignorerad av sina lärare. Adhara Pérez Sánchez är nu 14 år och har ett IQ på 162 – högre än Albert Einsteins – och två ingenjörsexamina. Hennes historia är allt annat än vanlig.

En IQ på 162, högre än Einsteins och Hawkings

Adhara Maite Pérez Sánchez är ett ungt mexikanskt underbarn vars IQ uppskattas till 162, vilket överstiger den uppskattade poängen för den tyskfödde schweizisk-amerikanske teoretiska fysikern Albert Einstein och den brittiske teoretiska fysikern och kosmologen Stephen Hawking.

För att ge dig en uppfattning ligger den genomsnittliga IQ:n runt 100 – ett resultat på 162 placerar Adhara bland "de sällsyntaste hjärnorna i världen". Denna siffra är desto mer anmärkningsvärd med tanke på att denna unga kvinna växte upp under särskilt svåra omständigheter.

En barndom präglad av mobbning och autism

Adhara, ursprungligen från det fattiga Tláhuac-området i Mexico City, fick diagnosen autism vid bara tre års ålder. I skolan blev hon mobbad av sina klasskamrater, och hennes lärare var inte rustade att tillgodose hennes behov. Hon bytte skola tre gånger. Hennes mamma berättade i en intervju med Marie Claire Mexico: "Hon ville inte göra någonting längre, hon var deprimerad, ingen hade någon empati för henne, de gjorde narr av henne." Ett sammanhang som kunde ha hållit henne tillbaka ... men det gjorde det inte.

Två ingenjörsexamina erhållna före tonåren

Adhara avslutade grundskolan vid 5 års ålder och gymnasiet vid 9. Vid 11 års ålder började hon på Nationella Polytekniska Institutet i Mexiko, där hon tog en kandidatexamen i systemteknik, följt av en andra examen i industriell vetenskap från Mexikos tekniska universitet. Samtidigt tog hon kurser i astronomi och drömde om att bli den första mexikanska kvinnliga astronauten.

Stephen Hawking som katalysator för ett kall

Det var vid sju års ålder, efter ett epileptiskt anfall som lämnade henne i koma i tre dagar, som Adhara såg bilder på Stephen Hawking på sin läkarmottagning. Det ögonblicket förändrade allt: det väckte hennes passion för ingenjörskonst och rymdutforskning. Sedan dess har hon aldrig tittat på stjärnorna på samma sätt.

STEM-ambassadör och blivande NASA-ingenjör

Adhara Pérez Sánchez är för närvarande STEM-ambassadör för den mexikanska rymdstyrelsen, där hon undervisar i matematik och rymdvetenskap till unga elever. Hennes slutgiltiga mål är att arbeta för NASA som ingenjör innan hon blir astronaut. Hon blev till och med inbjuden av presidenten för University of Arizona (USA) att studera där, men valde att stanna kvar i Mexiko. Detta beslut säger mycket om hennes övertygelser.

Kort sagt, Adhara Pérez Sánchez bevisar vid 14 års ålder att genialitet inte stannar vid svårigheternas portar. Hon siktar på inget mindre än Mars, och med tanke på hennes meritlista vore det oklokt att satsa mot henne.