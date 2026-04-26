Genom att bo tillsammans erbjuder dessa kvinnor sig själva en pension i ett "delat" arrangemang.

Fler och fler kvinnor väljer nu att dela sin pension genom att bo i ett gemensamt boende. Det är ett sätt att kombinera självständighet, ett socialt liv och en mer avslappnad vardagsrutin. Denna livsstil, fortfarande relativt ovanlig men snabbt växande, omdefinierar hur vi lever i våra äldre år.

Att leva tillsammans för att bryta isoleringen

Äldre människors isolering är ett väldokumenterat problem, särskilt bland kvinnor, som lever längre och oftare lämnas ensamma efter att de blivit änkor. I detta sammanhang framstår delat boende som en konkret och positiv lösning.

Sociologisk forskning visar att att bo i ett samhälle minskar känslor av ensamhet och ökar den dagliga interaktionen. Studier av samboende tyder på att denna typ av boende naturligt främjar ömsesidigt stöd, spontana utbyten och en känsla av trygghet, samtidigt som varje boende får sitt eget personliga utrymme. Idén är enkel och betryggande: att ha ett eget hem utan att vara isolerad.

Ett alternativ mellan autonomi och kollektiv struktur

Seniorboende erbjuder en balans mellan två traditionella modeller: att bo ensamma hemma eller flytta till ett specialiserat boende. Det erbjuder ett tredje, mer flexibelt och ofta mer attraktivt alternativ.

I praktiken tillåter den här typen av boende de boende att behålla ett privat utrymme samtidigt som de delar gemensamma boytor. Måltider, aktiviteter och vissa uppgifter kan delas, vilket förenklar vardagen och främjar kontakter. Vissa paket inkluderar även delade tjänster, vilket gör livet enklare utan att stelna. Denna modell är särskilt tilltalande eftersom den gör det möjligt för de boende att förbli aktiva deltagare i sina dagliga liv, i en levande och stimulerande miljö.

Babayagas, ett banbrytande och inspirerande projekt

I Frankrike är ett av de mest kända exemplen på denna rörelse Maison des Babayagas i Montreuil. Detta boende för pensionerade kvinnor, skapat av Thérèse Clerc, bygger på en kraftfull idé: att åldras tillsammans utan att ge upp sin autonomi.

Kvinnorna som bor där delar mycket mer än bara tak över huvudet. De är organiserade kring tre pelare: självförvaltning, solidaritet och samhällsengagemang. Varje kvinna deltar i samhällslivet och i kollektivt beslutsfattande. Detta projekt går utöver ett enkelt samboende. Det förkroppsligar ett aktivt och glädjefyllt sätt att leva i pensionen, där varje kvinna behåller sin plats samtidigt som hon bidrar till ett gemensamt projekt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av Thérèse Clerc (@therese.clarc)

Varför den här modellen särskilt tilltalar kvinnor

Flera faktorer förklarar den växande attraktionskraften hos dessa former av kollektivt boende. Kvinnor lever i genomsnitt längre, har ofta mer blygsamma pensionsinkomster och är mer utsatta för ensamhet.

Historiskt sett har liknande modeller redan existerat, såsom beginergårdar, där kvinnor levde tillsammans i en anda av ömsesidigt stöd och gemenskap. Dagens seniorboende är en modern version, anpassad till samtida utmaningar. Framför allt erbjuder de något ovärderligt: möjligheten att välja sin livsmiljö och de människor man vill dela den med.

Påtagliga fördelar i vardagen

Studier av delat boende lyfter fram flera positiva effekter. Ekonomiskt sett minskar kostnaderna genom att slå samman vissa utgifter. I praktiken underlättar det tillgången till vissa tjänster och minskar dagliga begränsningar.

Ur ett hälsoperspektiv belyser folkhälsoforskning en viktig punkt: social isolering kan påverka det allmänna välbefinnandet negativt. Omvänt bidrar regelbundna interaktioner och en aktiv social miljö till en bättre livskvalitet och förbättrad psykisk hälsa. Även om det inte är en medicinsk lösning, fungerar delat boende för seniorer därför som en faktor för det allmänna välbefinnandet.

En trend som förväntas växa

Med en åldrande befolkning lockar dessa modeller alltmer uppmärksamhet från myndigheter och bostadsaktörer. Inkluderande boende, vilket inkluderar dessa delade boendeformer, betraktas nu som en lösning för framtiden. Det gör det möjligt för oss att ompröva åldrande, inte som ett tillbakadragande, utan som en fortsättning på ett aktivt, socialt och valt liv.

Att leva tillsammans, men på sitt eget sätt

En av de viktigaste aspekterna av dessa projekt är frihet. De boende väljer sina rumskamrater, definierar sina husregler och organiserar sina dagliga liv som de önskar. Vissa initiativ, som Babayagas-projektet, går ännu längre med kollektiv förvaltning av utrymmet. Denna autonomi förstärker känslan av att vara helt delaktig i att forma sin omgivning.

I slutändan, genom dessa erfarenheter, förändras pensioneringen. Det är inte längre bara en tid för vila, utan kan bli en tid för kontakt, delning och gemensamma projekt. Seniorboende, drivet av banbrytande initiativ, erbjuder således en annan vision: en levande, vald och djupt mänsklig ålderdom, där ordet "tillsammans" får sin fulla betydelse.