Hon spelar basket på klackar och imponerar på männen

Trots att hon bar en outfit som helt stod i kontrast till de numrerade bib- och baggyshortsen som är standarduniformen för dambasket, uppnådde hon en anmärkningsvärd bedrift mot manliga motståndare som var fast beslutna att dominera spelet. I numerärt underläge på denna urbana basketplan visade hon upp en rad tekniska färdigheter och dribblade sig fram till korgen, allt i finskor. En demonstration av talang och stil som inte lämnade någon oberörd.

Att göra mål i klackskor och playsuit: helt otroligt!

Basketturneringar spelas vanligtvis i en officiell uniform bestående av en ärmlös tröja, shorts som ger en viss rörelsefrihet och ett par sneakers som kan stödja spelarens explosiva kraft mot toppen av korgen. I denna lagsport måste professionella spelare vara välbalanserade. Det är svårt att föreställa sig dem dunka i en glamorös outfit eller i skor som liknar yrselframkallande stilettklackar. Ändå gjorde innehållsskaparen @demiara_wavey det: hon åstadkom det otänkbara och behöll fullt bollinnehav trots en outfit som knappast gynnade snabba hopp och hopp.

Uppflugen i en satinoverall, mer lämpad för formella middagar än straffkast, svävade hon flera centimeter ovanför asfalten, sittande på sandaler som krävde god balans. Klädd för en elegant måltid med en vit duk eller en elegant kväll, kunde hon inte motstå lockelsen av en rebound. Innan hon nådde sin slutdestination njöt hon av några passningar på en gatuplan, byggd mellan ängar och sjöar.

Ett rekreationsområde för vuxna, uteslutande ockuperat av män, var platsen för hennes ankomst. Mot alla odds vände hon inte om: hon korsade den ödesdigra spelgränsen utan att ens ta av sig skorna. Hon gav herrarna ingen andrum och fick dem att svettas ymnigt. Medan genomsnittspersonen redan skulle ha hamnat på marken med en stukad fotled, förblev denna övermänskliga atlet oberörd. Hon gav nästan illusionen av lätthet.

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Sportliga färdigheter som visas upp i olika kläder

Denna erfarna spelare, med många års träning i bagaget, tränar regelbundet utanför gym, på offentliga utomhusbanor. Detta förklarar hennes oklanderliga skicklighet och motståndskraft mot dessa män, som tappade lite av sitt ego i och med denna vänskapsmatch. Dessutom är detta inte den unga kvinnans första rodeo. Att spela i okonventionella kläder, som avviker från traditionell utrustning, är en del av hennes konstnärliga vision. Det är den röda tråden i hennes onlineinnehåll, hennes kännetecken.

Även om hon ibland spelar bollen i kläder som mer överensstämmer med den grundläggande klädkoden, experimenterar hon gärna med olika stilar och växlar från baggy joggingbyxor till minikjolar eller från vadderade sneakers till ikoniska vermilion sulor. I en video har hon till och med setts testa gränserna för sina färdigheter i en slitsad brudklänning och rena vita stilettklackar. Denna metod är långt ifrån ytlig. Det är inte en förevändning för uppmärksamhet, inte heller ett clickbait. Det är helt enkelt en illustration av en kvinna som kan vara allt på samma gång: atletisk , snygg och kraftfull. I vilket fall som helst passar etiketter inte hennes modeval.

Mer än en vänskapsmatch: ett sätt att ockupera det offentliga rummet

Utöver att framgångsrikt genomföra en teknisk och klädmässig utmaning – att bära klackar istället för förstärkta sulor – hämnas @ demiara_wavey också alla de kvinnor som känner sig tvungna att göra sig små offentligt och som försvinner i bakgrunden istället för att existera fullt ut. Ända från barnsben är flickor bara åskådare av improviserade fotbollsmatcher eller bollmatcher, begränsade till ett litet, smalt hörn av lekplatsen.

En besvärande vana som kvarstår in i vuxen ålder, när kvinnor antingen håller sig för sig själva eller drömmer om att försvinna under Harry Potters osynlighetsmantel. Varje urban bekvämlighet, logiskt tillgänglig för alla, är belägrad av män. Oavsett om det är utomhusbasketplaner, skateparker eller street workout- områden, känner sig kvinnor inte välkomna. Ändå finns det inga överstrukna symboler som indikerar kvinnors rättigheter vid entrén. Det är ett omedvetet tabu. Denna atlet, som drar till sig uppmärksamhet lika mycket genom klickljudet från sina klackar som genom den orangea bollens studs, ber inte om lov att ta sin plats. Hon följer sina önskningar utan att ifrågasätta och gör varje framträdande till ett uttalande.

I slutändan visar @demiara_wavey inte bara upp de bästa plaggen från sin garderob medan hon sparkar boll. Medan vissa säger att "sport inte är en modevisning", lyckas denna basketexpert kombinera kvinnlighet och slagkraft.