Crans-Montana: En italiensk kvinna visar sina brännskador och bryter tystnaden

Den 29-åriga italienska veterinären Eleonora Palmieri, som blev allvarligt bränd i ansiktet och händerna i den dödliga branden på baren Le Constellation i Crans-Montana, Schweiz, på nyårsafton, har uttalat sig för första gången. Från brännskadeavdelningen i Cesena släppte hon nyligen en video som visar sina skador och framför ett budskap om tacksamhet och motståndskraft.

Aldrig tidigare visade bilder av en överlevande

I Eleonoras korta video som blev viral ser vi, ofiltrerat, hennes vänstra sida av ansiktet ärrat av lågor, hennes händer inlindade i bandage. Långt ifrån att försöka dölja tragedins spår väljer hon att visa dem rakt på sak. "Det är svårt att titta på, jag vet, men det är verkligheten av vad överlevande upplever", skriver hon.

Natten den 31 december 2025 befann hon sig på baren Constellation när branden utbröt. Fyrtio personer dog, varav hälften minderåriga. Hon, allvarligt skadad, räddades av sin partner Filippo innan hon förflyttades från ett schweiziskt sjukhus till en specialiserad avdelning i Italien.

Ett rått och värdigt vittnesmål

Från sitt sjukhusrum talar Eleonora direkt till media och sina följare. ”Bakom varje rubrik finns människor. Det finns rädsla, mod, den styrka man finner när man tror att det inte finns någon kvar.” Hennes enkla och raka budskap understryker det osynliga våld som överlevande utstår. Hon tackar dem som stöttade henne: sin familj, sin partner, läkarna, sjuksköterskorna. ”Jag var aldrig ensam, inte ens i de värsta stunderna.”

Läkarna anser nu att hennes tillstånd är "stabilt", men de fysiska och psykiska efterverkningarna kommer att ta lång tid att läka. I en intervju publicerad av La Repubblica berättar hon om den helvetiska upplevelsen: "Rök överallt, elden stiger, omöjligheten att fly ... sedan överlevnadsinstinkten. Du slutar tänka, du fortsätter bara framåt, annars dör du." Denna direkta, orubbliga berättelse är kuslig och fungerar som en skarp påminnelse om den absoluta brutaliteten den natten utspelade sig i.

En rörande hyllning till de bortgångna

Utöver sin egen överlevnad tänker Eleonora på andra. ”En tanke till änglarna som inte kom hem”, skriver hon i sin video. Hennes budskap blir sedan en hyllning till alla offer för tragedin, ett sätt att hålla deras minne vid liv. ”Vi får aldrig sluta hedra livet”, insisterar hon.

Hennes ord resonerar med särskild intensitet i ett sammanhang där omständigheterna kring tragedin – brotten mot säkerhetsföreskrifterna, arrangörernas ansvar – fortfarande utreds. Den unga kvinnan själv vägrar för närvarande att kommentera dessa aspekter och föredrar att fokusera på att återuppbygga sitt liv.

Ett offentligt uttalande, en symbol för motståndskraft

Genom att offentligt avslöja sina skador förvandlar Eleonora Palmieri sin smärta till ett politiskt, mänskligt och universellt uttalande. Hon påminner oss om att bakom varje dödssiffra finns livshistorier, sörjande familjer och sårade kroppar. Hennes handling har utlöst en våg av känslor långt bortom Italien och Schweiz. I kommentarerna strömmar stödjande meddelanden in från hela Europa. Många hyllar hennes mod, men också hennes vägran att dölja sanningen.

En tragedi fortfarande färsk i Crans-Montana

Medan utredningen fortsätter och ansvaret gradvis fastställs, förblir minnet av tragedin levande i Crans-Montana, Schweiz. Branden den 1 januari 2026 lämnade en stad i sorg, ett traumatiserat samhälle och ett hundratal skadade personer vars framtid fortfarande är oviss. Eleonora Palmieris vittnesmål tjänar som en påminnelse om en avgörande sanning: att överleva är också att bära minnet av dem som är borta. Och att tala, även från en sjukhussäng, är redan en motståndshandling.

Genom sitt mod och sin öppenhet återställer Eleonora Palmieri ett mänskligt ansikte åt en tragedi som alltför ofta reduceras till ren statistik. Hennes gripande och värdiga vittnesbörd påminner oss om att läkning inte bara mäts i dagar på sjukhus, utan också i inre styrka och solidaritet.