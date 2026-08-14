Måste kvinnor fortfarande bära smink för att "se professionella ut" på jobbet?

Samhället
Léa Michel
Photo d'illustration : drobotdean / Designed by Magnific

Frågan kan verka tillhöra en annan era. Ändå, mitt i pressen att vara "välvårdad", "chic" eller "professionell", framställs smink fortfarande ibland som ett nästan obligatoriskt steg för kvinnor. Så varför kvarstår denna reflex när ingen skicklighet kan mätas med foundation?

Är smink en genväg till "professionalism"?

Ingen arbetsbeskrivning kräver officiellt att man kan applicera mascara. Ändå tar många kvinnor fortfarande några minuter varje morgon för att sminka sig innan de går till jobbet. Inte nödvändigtvis för att de vill. Ibland helt enkelt för att de vet att deras utseende kommer att observeras, kommenteras eller tolkas.

Denna press är desto mer intressant eftersom den sällan vilar på en explicit regel. Snarare är det en uppsättning koder: att se "välvårdad", presentabel, elegant, "professionell" ut. Förväntningar som kan verka oskyldiga, men som i slutändan lägger en extra börda på kvinnor: tid, pengar och ständig uppmärksamhet på deras utseende.

Vad studier visar

En studie utförd av forskare vid Boston University och Dana-Farber Cancer Institute, ledd av Nancy Etcoff, citeras ofta när man diskuterar smink och professionell uppfattning. Tjugofem kvinnor mellan 20 och 50 år fotograferades utan smink, sedan med varierande intensitet av smink. Bilderna visades sedan för deltagarna, vissa under en mycket kort tid, andra på obestämd tid.

Resultatet: ansikten med smink förknippades generellt med större kompetens, sympati och pålitlighet. Med andra ord gör smink uppenbarligen inte en person mer kompetent. Däremot kan det förändra hur den kompetensen uppfattas. Och det är just där ämnet blir intressant.

Se upp för förenkling: att bära smink betyder inte att vara mer kompetent.

Studien har dock en betydande begränsning: den finansierades av en aktör inom kosmetikasektorn. Forskarna uppger att de behöll sin självständighet i utförandet av arbetet, men denna finansieringskälla måste naturligtvis beaktas vid tolkningen av resultaten. Andra oberoende studier har dock funnit liknande trender.

En tysk studie publicerad 2016 undersökte särskilt uppfattningen om kvinnor i ansvarsfulla positioner. Den erbjuder en intressant nyans: medan lätt smink kan förknippas med en positiv image, kan smink som anses vara för tungt tvärtom ha en negativ effekt. Detta visar att även när det gäller smink kan kvinnor knappast vinna: för lite, och du ser "ovårdad" ut; för mycket, och du riskerar att bli bedömd som "överdriven".

En partiskhet är inte en regel att följa

Inför dessa observationer finns det två ståndpunkter. Den första är pragmatisk: eftersom fördomar existerar, varför inte använda dem till sin fördel? Att bära smink kan vara ett personligt val, ett sätt att må bra, att uttrycka sig eller helt enkelt att börja dagen som man vill. Och det är helt legitimt.

En annan tolkning är dock avgörande: dessa studier mäter främst social uppfattning, inte faktiskt professionellt värde. De visar att vi fortfarande förknippar vissa estetiska koder med egenskaper som seriositet eller kompetens. Frågan blir då: varför ska dessa egenskaper förmedlas genom kvinnors ansikten? Särskilt eftersom män sällan ombeds att kompensera för sin brist på smink med en groomingrutin, en så kallad oklanderlig frisyr eller en noggrant vald outfit varje morgon.

Och hur är det med lagen i allt detta?

I Frankrike kan en arbetsgivare införa vissa klädkoder när det är motiverat av "objektiva skäl", såsom säkerhet, hygien eller behovet av kundinteraktion. Dessa krav måste dock vara proportionella och inte skapa diskriminering. Att specifikt kräva att kvinnor bär smink skulle därför vara särskilt svårt att motivera. Och som tur är: ditt ansikte är inte en uniform.

”Att klä sig väl”, ”att vara välvårdad”: är det samma sak?

Problemet går långt bortom smink. Vi hör fortfarande att en kvinna ska "klä sig väl" för att vara trovärdig, "se elegant ut" för att representera sitt företag, eller "vara mer vältränad" för att visa upp en bra image. Men "klä sig väl" enligt vem? Och framför allt, varför ska dessa krav skilja sig beroende på kön?

Du kan älska läppstift eller aldrig använda det. Du kan älska kostymer, sneakers, klänningar, ljusa färger eller de enklaste kläderna i världen. Du kan sminka dig i tio minuter, en timme eller inte alls. Din kropp är inte ett kommunikationsverktyg som din arbetsgivare kan omforma efter behag.

Sann framsteg: förmågan att välja

Attityder förändras, även om förändringarna varierar avsevärt mellan olika sektorer. Kreativa och tekniska yrken har ofta mildrat dessa koder, medan vissa kundnära roller upprätthåller starkare estetiska förväntningar. Distansarbete har också förändrat förhållandet till utseende för många kvinnliga anställda: när kameran är avstängd är det svårt att hävda att läppstift avgör kvaliteten på ens arbete.

Svaret är enkelt, även om verkligheten är mindre så: nej, kvinnor behöver inte sminka sig för att vara professionella. Om du gillar att sminka dig, gör det. Om du inte vill, gör det inte. Om du ändrar dig imorgon är det också helt okej. Din kompetens behöver inte mascara. Din trovärdighet behöver inte höga klackar. Och din professionalism behöver verkligen inte målas upp i ditt ansikte.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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