"Lugn semester", en ny arbetsplatstrend som väcker frågor för företag

Att arbeta med havsutsikt utan att ta ledigt… det är en idé som får allt större genomslag. Med den ökande användningen av distansarbete anammar vissa anställda en ny vana: att åka på semester samtidigt som de fortsätter att arbeta, utan att informera sin arbetsgivare. Denna praxis, som kallas "lugn semester", väcker lika många frågor som den är spännande.

När kontoret har semester

"Lugn semester" syftar på en situation där du fortsätter att utföra dina yrkesuppgifter medan du vistas på en semesterdestination. Strand, berg, familjehem eller solig stad: landskapet förändras, men arbetet kvarstår. Till skillnad från en traditionell semester är du egentligen inte frånvarande. Du svarar på e-postmeddelanden, deltar i videokonferenser och fortsätter med dina vanliga uppgifter. Skillnaden? Din arbetsgivare informeras inte om att du har lämnat din vanliga arbetsplats.

Målet är därför inte nödvändigtvis att arbeta mindre, utan att njuta av en trevligare miljö utan att förbruka sin semester. Denna praxis ligger i linje med andra fenomen relaterade till hybridarbete, såsom "tyst sluta arbeta", vilket har blivit mycket populärt på sociala medier.

En trend som uppstod med uppkomsten av distansarbete

Sedan pandemin har distansarbete blivit en permanent del av många sektorer. Kontoret är inte längre nödvändigtvis en fast plats: det kan nu vara ditt vardagsrum, ett coworking-utrymme ... eller till och med en terrass med utsikt över havet. När dina uppgifter är klara och internetanslutningen fungerar blir den exakta platsen där du arbetar ibland sekundär. Denna nya flexibilitet har öppnat dörren för exempellösa metoder, inklusive "lugn semester".

Frågan fick betydande uppmärksamhet i anglosaxiska medier under sommaren 2023. En undersökning genomförd av The Harris Poll bland mer än tusen amerikanska anställda visade att 28 % redan hade fått sin arbetsgivare att tro att de arbetade när de egentligen var upptagna med något annat. Inte alla av dem var på semester, men denna siffra illustrerar ett beteendeskifte i en alltmer digitaliserad yrkesvärld.

Varför är denna praxis tilltalande?

Om den här trenden blir alltmer populär beror det på att den uppfyller flera moderna förväntningar relaterade till arbete.

Först, strävan efter flexibilitet. Många anställda vill kunna organisera sitt arbete på ett sätt som är mer förenligt med deras privatliv och välbefinnande.

Sedan finns det svårigheten att verkligen koppla bort. I vissa professionella miljöer kan det ibland ge intrycket av att vara mindre engagerad att ta ledigt. Som ett resultat föredrar vissa människor att hålla kontakten samtidigt som de byter omgivning.

Digitala verktyg underlättar också denna illusion av närvaro. Det är möjligt att schemalägga e-postmeddelanden, bibehålla en "aktiv" status på professionella e-postkonton eller svara snabbt från en bärbar dator.

Bakom denna skenbara frihet döljer sig dock en paradox: distansarbete kan erbjuda mer autonomi samtidigt som det förstärker en kultur av hypertillgänglighet.

Semester… men inte riktigt vila

Att arbeta från en trevlig plats kan verka lockande, men det kan inte ersätta en riktig semester. För att återhämta sig mentalt betonar företagshälsovårdsspecialister vikten av en verklig paus från arbetsförpliktelser.

När du ständigt är uppkopplad får din hjärna inte den nödvändiga återhämtningsperioden. I längden kan denna brist på frånkoppling leda till mental trötthet, stress och utmattning. "Lugn semester" avslöjar således ett modernt dilemma: att vilja njuta av friheten som distansarbete erbjuder samtidigt som man är ständigt tillgänglig.

En utmaning för företag

För organisationer väcker denna praxis flera viktiga frågor. Det rör sig särskilt om förtroende mellan chefer och anställda, men ibland även om datasäkerhet eller rättsliga skyldigheter om en anställd arbetar från ett annat land utan att deklarera det.

Inför dessa nya vanor börjar vissa företag experimentera med mer transparenta lösningar. En av dessa är "workation", ett koncept som tillåter anställda att tillfälligt arbeta från en semesterplats, men på ett deklarerat och reglerat sätt.

Kort sagt, "lugn semester" återspeglar en djupgående förändring i förhållandet till arbete, särskilt bland yngre generationer som lägger större värde på balans mellan arbete och privatliv. Denna utveckling visar främst en sak: flexibilitet har blivit en central förväntan, men för att den ska förbli fördelaktig för alla krävs det en öppen dialog mellan anställda och arbetsgivare. I slutändan kanske den verkliga frågan inte är var man arbetar, utan snarare hur man bevarar frihet, förtroende och en genuin rätt till vila.