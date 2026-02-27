Könsbaserat våld i skolor: en studie pekar på en "oroande utveckling" i skolklimatet

I flera regioner i världen har nyligen genomförda studier väckt oro över en ökning av misogynt och anti-HBTQIA+-beteende bland vissa pojkar i skolan. Oavsett om dessa attityder länge varit diskreta eller isolerade, verkar tyvärr dessa attityder vara mer uttalade idag. Utbildningsteam frågar sig: hur kan vi förmedla värderingar om jämlikhet och respekt i en digital miljö som suddar ut gränserna?

Ett mer spänt klimat i Quebec

I Quebec beskriver kvalitativ forskning som utförts av Université du Québec à Montréal och Fédération autonome de l'enseignement i nästan 200 skolor ett förändrat skolklimat. De intervjuade rapporterade en ökning av misogyna, homofobiska och transfobiska kommentarer, samt ett mer synligt motstånd mot feministiska idéer och mångfald.

Sexistisk graffiti, vanställda regnbågsflaggor, provokativa gester och stigmatisering av lärare som uppfattas som feminister: dessa signaler, en gång marginella, verkar mångdubblas. Studien belyser också inflytandet från vissa kontroversiella offentliga personer vars antifeministiska ståndpunkter cirkulerar flitigt på sociala medier. Dessa diskurser resonerar ibland med tonåringar som söker efter förebilder, en känsla av "makt" eller en känsla av tillhörighet.

I Frankrike oroande siffror

I Frankrike målar det nationella observatoriet för könsbaserat våld i skolor upp en lika oroande bild. År 2025 rapporterar nästan var sjätte mellanstadieflicka och var femte gymnasieflicka att de har upplevt våld i nära relationer i sin skola. Flickor utgör 85 % av de registrerade offren.

Förolämpningar riktade mot HBTQ+-studenter ökar också, liksom den icke-samtyckande distributionen av intima bilder. Bakom denna statistik finns begåvade, energiska och lovande ungdomar som borde kunna blomstra i en trygg, stödjande och respektfull miljö som värdesätter deras kroppar och identiteter.

Normalisering av sådana kommentarer i Storbritannien

I Storbritannien publicerades 2021 en studie av Office for Standards in Education som belyser normaliseringen av sexistiska kommentarer från en mycket ung ålder. Vissa elever rapporterar att nedsättande kommentarer uppfattas som "normala" eller "bara ett skämt", vilket gör det svårare att ifrågasätta dem.

Rapporten belyser också tidig exponering för pornografiskt innehåll, ibland så tidigt som 11 år. För vissa pojkar formar denna exponering förvrängda synpunkter på relationer och samtycke. I detta sammanhang blir det viktigt att bekräfta att varje kropp förtjänar respekt, att varje identitet har sin plats och att styrkan ligger i empati, inte dominans.

I Sydkorea, påtryckningar och antifeminism

I Sydkorea visar undersökningar att flickor i mellanstadiet dagligen utsätts för verbala trakasserier av intim karaktär. Denna verklighet sker i en miljö präglad av intensivt akademiskt tryck, särskilt kring "suneung"-provet, vilket är avgörande för universitetsantagning.

Samtidigt växer inflytandet från mansdominerade onlineinfluencers. Antifeministisk graffiti har rapporterats på vissa gymnasieskolor i Seoul. Även här spelar sociala medier en nyckelroll i att sprida polariserande retorik som kan undergräva en kultur av respekt.

Sociala nätverks centrala roll

Från TikTok till X (tidigare Twitter) förstärker digitala plattformar ibland radikalt eller provokativt innehåll. Genom att lyfta fram de mest splittrande inläggen bidrar algoritmer till att normalisera tidigare marginaliserade åsikter. För ungdomar som fortfarande utvecklar sina identiteter kan dessa budskap verka tilltalande eftersom de erbjuder enkla svar på komplexa frågor.

Inför denna situation efterlyser många experter en stärkt utbildning i jämlikhet, kritiskt tänkande och respekt för mångfald. Utbildning av pedagogisk personal, dialog med familjer och bättre reglering av minderårigas tillgång till visst innehåll är några av de åtgärder som övervägs.

I slutändan, från Quebec till Europa, och till och med Asien, skiljer sig sammanhangen åt, men budskapen är konsekventa. Mer än någonsin är det avgörande att komma ihåg att varje elev förtjänar att växa upp i en miljö där deras kropp, identitet och röst respekteras. Att främja jämlikhet innebär att odla självförtroende, värdighet och friheten att vara helt och hållet sig själv.