Search here...

Denna rugbyspelare bedömdes ha "för mycket smink" på gymmet och svarar på kritiken.

Samhället
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Varför ska man behöva välja mellan styrka och smink? Varför skulle mascara få hantlar att darra? Inför kommentarer om sitt smink under ett tyngdlyftningspass bestämde sig den amerikanska landslagsrugbyspelaren Ilona Maher för att svara med stil – och några vällyfta kilon.

En fråga som irriterar... och motiverar

Ilona Maher publicerade nyligen en video på Instagram. Den inledande bildtexten frågar: "Varför använder du smink när du tränar? " Tonen är satt. Iklädd grå leggings, en hög hästsvans och diskreta smycken har rugbyspelaren ett fridfullt leende. Sedan går hon vidare till en serie övningar: bänkpress med 34 kg, rena pull-ups och kontrollerad rodd. Allt detta med mascara och läppstift.

Hennes svar, både enkelt och effektfullt: "Varför inte? Det gör mig inte svagare!" En fras som ger genklang som en väckarklocka. Hon skrev det till och med i bildtexten till sin video, i svartvitt: "Min mascara kommer inte att göra mina muskler smalare eller göra min arbetsmoral obefintlig." Med andra ord definierar inte hennes prestation eller hennes beslutsamhet.

År 2025, som finalist i "Dancing with the Stars", blev hon den första kvinnan att lyfta sin manliga partner i programmet. Återigen bröt Ilona Maher mot normerna: ja, man kan vara kraftfull, muskulös, spektakulär – och älska läppglans.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Ilona Maher (@ilonamaher)

Kvinnors kroppar, alltid kommenterade

Bakom den här videon finns en bredare verklighet. Kvinnors kroppar granskas, kommenteras och analyseras ständigt. "För mycket smink", "för lite". "För muskulös", "för smal". "För synlig", "för diskret". Men principen är enkel: du gör vad du vill med din kropp. Med ditt ansikte. Med din stil.

Visserligen är det inte särskilt rekommenderat att bära smink på gymmet ur en dermatologisk synvinkel – särskilt eftersom foundation kan täppa till porer och hindra huden från att andas under träning – men det är fortfarande ett personligt val. Om du vill ha en naturlig hy så att du kan svettas fritt är det okej. Om du känner dig mer självsäker med en touch av mascara eller något annat är det helt legitimt. Din styrka mäts inte i ditt läppstift, eller bristen på det.

En våg av stöd

Reaktionerna strömmade in under Ilona Mahers inlägg. ”Vi borde vara fria att bära smink eller inte”, ”Tack för att du pratar om det”, ”Med en olympisk medalj och dessa krav är smink det sista jag tänker på.” Med över 5,4 miljoner följare bär Ilona Maher på ett budskap som sträcker sig långt bortom spelplanen. Kroppspositivitet, egenmakt, självbekräftelse: hon förkroppsligar en generation som vägrar att välja mellan dess många fasetter. Kraftfull och snygg. Muskulös och polerad. Seriös och lekfull: hon bevisar att prestation och personligt uttryck kan samexistera utan motsägelser.

Genom att lyfta vikter och bemöta kritik påminner Ilona Maher oss om en viktig sanning: din kropp tillhör dig. Och du har all rätt att leva i den som du tycker passar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Könsbaserat våld i skolor: en studie pekar på en "oroande utveckling" i skolklimatet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Könsbaserat våld i skolor: en studie pekar på en "oroande utveckling" i skolklimatet

I flera regioner i världen har nyligen genomförda studier väckt oro över en ökning av misogynt och anti-HBTQIA+-beteende...

Markerar "snigelpost"-trenden en stor comeback för handskrivna brev bland unga människor?

I en värld där allt skrivs på några sekunder och suddas ut med ett enkelt fingerdrag, finner en...

Den här idrottaren ökar medvetenheten om hur man hanterar menstruation under tävling.

När vinter-OS Milano-Cortina 2026 avslutades den 22 februari 2026 gjorde Amber Glenns uttalanden ett särskilt starkt intryck. I...

"Hon ljuger om sitt utseende": Denna influencer anklagas för "catfishing" efter ett filterfel

Scenen blev viral på kinesiska sociala medier innan den spreds över hela världen: en asiatisk streamare fick sitt...

Att förvandla administrativa sysslor till en trevlig kväll: en övergående modefluga eller en riktig lösning?

Du har förmodligen det där "brådskande" mejlet som du hela tiden skjuter upp att öppna, den där uppgiften...

"Blomkålsöron": den virala trenden som oroar läkare

Vissa trender på sociala medier är överraskande. Den senaste? "Blomkålsöron", inspirerade av kampsporter. Bakom denna så kallade "krigar"-estetik...

© 2025 The Body Optimist