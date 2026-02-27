Denna rugbyspelare bedömdes ha "för mycket smink" på gymmet och svarar på kritiken.

Varför ska man behöva välja mellan styrka och smink? Varför skulle mascara få hantlar att darra? Inför kommentarer om sitt smink under ett tyngdlyftningspass bestämde sig den amerikanska landslagsrugbyspelaren Ilona Maher för att svara med stil – och några vällyfta kilon.

En fråga som irriterar... och motiverar

Ilona Maher publicerade nyligen en video på Instagram. Den inledande bildtexten frågar: "Varför använder du smink när du tränar? " Tonen är satt. Iklädd grå leggings, en hög hästsvans och diskreta smycken har rugbyspelaren ett fridfullt leende. Sedan går hon vidare till en serie övningar: bänkpress med 34 kg, rena pull-ups och kontrollerad rodd. Allt detta med mascara och läppstift.

Hennes svar, både enkelt och effektfullt: "Varför inte? Det gör mig inte svagare!" En fras som ger genklang som en väckarklocka. Hon skrev det till och med i bildtexten till sin video, i svartvitt: "Min mascara kommer inte att göra mina muskler smalare eller göra min arbetsmoral obefintlig." Med andra ord definierar inte hennes prestation eller hennes beslutsamhet.

År 2025, som finalist i "Dancing with the Stars", blev hon den första kvinnan att lyfta sin manliga partner i programmet. Återigen bröt Ilona Maher mot normerna: ja, man kan vara kraftfull, muskulös, spektakulär – och älska läppglans.

Kvinnors kroppar, alltid kommenterade

Bakom den här videon finns en bredare verklighet. Kvinnors kroppar granskas, kommenteras och analyseras ständigt. "För mycket smink", "för lite". "För muskulös", "för smal". "För synlig", "för diskret". Men principen är enkel: du gör vad du vill med din kropp. Med ditt ansikte. Med din stil.

Visserligen är det inte särskilt rekommenderat att bära smink på gymmet ur en dermatologisk synvinkel – särskilt eftersom foundation kan täppa till porer och hindra huden från att andas under träning – men det är fortfarande ett personligt val. Om du vill ha en naturlig hy så att du kan svettas fritt är det okej. Om du känner dig mer självsäker med en touch av mascara eller något annat är det helt legitimt. Din styrka mäts inte i ditt läppstift, eller bristen på det.

En våg av stöd

Reaktionerna strömmade in under Ilona Mahers inlägg. ”Vi borde vara fria att bära smink eller inte”, ”Tack för att du pratar om det”, ”Med en olympisk medalj och dessa krav är smink det sista jag tänker på.” Med över 5,4 miljoner följare bär Ilona Maher på ett budskap som sträcker sig långt bortom spelplanen. Kroppspositivitet, egenmakt, självbekräftelse: hon förkroppsligar en generation som vägrar att välja mellan dess många fasetter. Kraftfull och snygg. Muskulös och polerad. Seriös och lekfull: hon bevisar att prestation och personligt uttryck kan samexistera utan motsägelser.

Genom att lyfta vikter och bemöta kritik påminner Ilona Maher oss om en viktig sanning: din kropp tillhör dig. Och du har all rätt att leva i den som du tycker passar.