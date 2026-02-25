Den här idrottaren ökar medvetenheten om hur man hanterar menstruation under tävling.

När vinter-OS Milano-Cortina 2026 avslutades den 22 februari 2026 gjorde Amber Glenns uttalanden ett särskilt starkt intryck. I den mixade zonen efter sin friåkning tog den amerikanska åkaren upp ett ämne som fortfarande sällan diskuteras inom elitidrott: svårigheten att tävla under mens, och bröt därmed ett ihållande tabu inom konståkning.

"Det är tufft och ingen pratar om det."

Amber Glenn, som tävlade i vinter-OS Milano-Cortina 2026, slutade femma i friåkning. Utöver resultatet var det hennes personliga berättelse som gav genklang. I ett samtal med France Télévisions anförtrodde hon: "Jag har mens just nu, så det är verkligen väldigt svårt, särskilt när man måste bära den här typen av kläder och uppträda inför hela världen."

Hon tillade: ”Det är svårt och ingen pratar om det. Det är verkligen svårt och skrämmande, och man är förkrossad. Det är något som inte diskuteras så mycket när det gäller kvinnliga idrottare, trots att det borde vara ett samtalsämne.” Ett sällsynt uttalande i en sportvärld där prestationer ofta förblir frikopplade från kvinnors biologiska verklighet.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🗣️ Amber Glenns spontanitet efter sitt gratisprogram: "Jag har mens just nu, det är verkligen svårt, särskilt när man måste ha den här typen av kläder på sig och prestera." ➡️ OS live: https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/0nNfZbKOpU — francetvsport (@francetvsport) 19 februari 2026

Mycket verkliga effekter på kroppen

Menstruation kan orsaka olika symtom: kramper, trötthet, huvudvärk, matsmältningsproblem och humörsvängningar. För vissa kvinnliga idrottare kan dessa symtom påverka koncentration, uthållighet eller återhämtning. Dagen före sitt framträdande delade Amber Glenn ett meddelande på sina sociala medier där hon påminde alla om att menstruationscykeln kan "påverka energinivåer, koncentration, humör och fysisk komfort beroende på fas".

Idrottsmedicinska specialister betonar att effekten varierar från idrottare till idrottare. Vissa upplever inga märkbara förändringar, medan andra behöver justera sin träning. I flera år har Internationella olympiska kommittén uppmuntrat till större hänsyn till menstruationshälsa vid övervakning av kvinnliga elitidrottare, särskilt genom forskning om att anpassa träningsbelastningen till hormoncykeln.

Ett ihållande tabu inom elitidrott

Den amerikanska konståkaren var inte den enda som tog upp frågan under dessa vinter-OS. Den italienska skidskytten Dorothea Wierer erkände också att hon lidit under ett evenemang på grund av sin mens, och betonade att "för oss kvinnor är det så en gång i månaden".

Trots dessa berättelser förblir frågan i stort sett outforskad offentligt. Under lång tid togs menstruationscykler inte med i träningsplanerna. Idag övervakar vissa lag hormondata för att justera sina förberedelser och återhämtningsstrategier.

Mot en utveckling av praxis?

Amber Glenns uttalande är en del av en bredare rörelse för att normalisera diskussioner om kvinnors och menstruations hälsa inom idrott. En växande mängd forskning undersöker sambandet mellan menstruationscykler och prestation, även om resultaten fortfarande är nyanserade och individualiserade.

Genom att öppet diskutera sin mens under de olympiska spelen belyste Amber Glenn en verklighet som ofta förbises. Hennes vittnesmål tjänar som en påminnelse om att kvinnors idrottsprestationer inte bestäms av något utanför kroppen, utan snarare av vad den innebär – och att erkännandet av dessa faktorer är ett steg mot en mer omfattande strategi för idrottares hälsa.