"Jag visste inte ens hur man tvättar": dessa osannolika kurser är en succé bland unga vuxna

Samhället
Léa Michel
Tima Miroshnichenko/Pexels

För bara några år sedan hade du kanske skrattat om någon sa att de gick en kurs för att lära sig tvätta eller förstå sin elräkning. Idag är det inte längre ett skämt: det är ett fenomen. Och ett populärt sådant. Unga vuxna, som söker självständighet, flockas till dessa oväntade kurser som lovar att förvandla vardagens kaos till något hanterbart.

En erkänd brist på praktiska färdigheter

Många unga vuxna erkänner att de saknar de praktiska färdigheterna för att navigera i den verkliga världen. Inför en tvättmaskin tvekar en del fortfarande inför "bomulls"-knappen och undrar om de ska ringa en vän, sina föräldrar eller helt enkelt ge upp. Andra vet inte hur man tyder en räkning, fryser inför ett hyreskontrakt eller känner sig hjälplösa när de konfronteras med den mystiska konsten att laga något annat än pasta. Kort sagt, vuxenlivet kan komma plötsligt, och det kommer inte alltid med en instruktionsmanual.

Det är just därför flera amerikanska och kanadensiska universitet har beslutat att agera. Deras observation är enkel: även om deras studenter kanske kan analysera litterära texter eller koda en applikation, är de inte nödvändigtvis rustade att hantera sina dagliga liv. Så varför inte erbjuda dem kurser i "verkliga livet" utformade för att hjälpa dem att bygga upp en hälsosam, självsäker och hållbar autonomi?

Generation Z står inför det stora språnget

Generation Z, i synnerhet, verkar behöva detta stöd. Eftersom de ofta vuxit upp i mycket skyddande miljöer lämnar de ibland familjehemmet senare i livet och när de väl tar steget står de inför en vägg av okända ansvarsområden. När allt är nytt – administrativa uppgifter, ekonomi, hemunderhåll, rumskamratsrelationer – är det lätt att känna sig överväldigad. En av den här generationens styrkor ligger dock i dess förmåga att lära sig och anpassa sig snabbt, särskilt när de resurser som erbjuds är stödjande, tillgängliga och icke-dömande. Och det är precis vad dessa program erbjuder.

Vuxenskolor: från Maine till Kalifornien

Ta Adulting School i Portland, Maine (USA). Även om namnet kan få dig att le, är dess framgång högst påtaglig. I dessa workshops lär du dig hur du går tillväga inför en jobbintervju utan att få panik, hur du hanterar konflikter utan att tappa fotfästet, hur du förstår din ekonomi utan att känna dig överväldigad och till och med hur du underhåller ditt hem utan att bli utbränd. Dessa sessioner, ofta interaktiva, är utformade för att ge dig självförtroende och påminna dig om att du är fullt kapabel att möta livet med tillförsikt, även när du precis har börjat.

Vid University of Waterloo i Ontario, Kanada, har den digitala guiden "Adulting 101" blivit oumbärlig. Den besvarar enkla men avgörande frågor: Hur tvättar man utan katastrof? Hur håller man sitt hem rent? Hur lagar man mat på en budget utan att offra sin hälsa? Hur klarar man av att bo med rumskamrater eller upprätthåller sitt mentala välbefinnande? Tillvägagångssättet är pragmatiskt, positivt och fokuserat på välbefinnande. Målet är inte att vara perfekt, utan att vara självständig, kapabel och framför allt bekväm i sin egen kropp.

I Berkeley, Kalifornien (USA), går en kurs som kallas "vuxenlivet" ännu längre. Den omfattar budgetering, matlagning, jobbsökande, tidshantering och till och med mellanmänskliga relationer. Kort sagt, ett komplett paket för att komma in i vuxenlivet med självförtroende och lätthet. Instruktörerna förmedlar inte bara kunskap; de avmystifierar vardagliga uppgifter, visar att de är uppnåeliga och hjälper eleverna att utveckla färdigheter som kommer att gynna dem hela livet.

Ett verkligt behov bekräftat av experter

Dessa initiativ tillgodoser ett genuint behov, vilket bekräftas av psykologen Jean Twenges arbete. Enligt henne är yngre generationer ofta mindre självständiga än tidigare, inte på grund av bristande förmåga, utan för att de har varit mindre involverade i praktiska hushållssysslor. När de börjar på universitetet eller ut i arbetslivet måste de sedan konfronteras med en rad okända ansvarsområden, vilket skapar avsevärd stress. Vuxenkurser syftar till att skingra denna osäkerhet genom att ge konkreta svar på frågor som är långt ifrån uppenbara vid första anblicken.

Vad du faktiskt lär dig i dessa kurser

Vad exakt består dessa kurser av? De är enkla, viktiga och otroligt användbara.

  • Du lär dig hur man läser ett hyresavtal utan att bli överrumplad, hur man hanterar en realistisk budget utan att känna sig begränsad, hur man lagar hälsosamt även med en liten budget, hur man tvättar utan ångest, hur man underhåller ett badrum eller kök utan att det blir en oöverstiglig syssla.
  • Den diskuterar också mänskliga relationer: hur man bor i delat boende, hur man kommunicerar utan spänningar, hur man tar hand om sin mentala hälsa.

Det här är alla färdigheter som förtjänar att värderas, eftersom de formar en mildare och mer balanserad vardag.

I slutändan visar dessa program att "att bli vuxen" inte är en naturlig instinkt som slår till över en natt. Det är en inlärningsprocess, ibland kaotisk, men alltid berikande. Det finns ingen skam i att inte veta allt direkt. Tvärtom: att inse att man behöver en hjälpande hand är redan en mognadshandling. Genom att förena teori och praktik erbjuder dessa program unga vuxna ett stödjande utrymme att utforska, prova, göra misstag och lyckas.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
