En servitris skadad i ansiktet under serveringen: videon chockar internetanvändare

Ett överfall mitt på ljusa dagen på ett kafé i Melbourne, Australien, har väckt stor upprördhet på sociala medier. Den 25 april 2026, på Anzac Day, skadades en 19-årig fransk servitris, Anaïs Poupon, i ansiktet av en förbipasserande när hon bar fram mat till ett bord på terrassen. Övervakningsfilmen, som nyligen publicerades online av etablissemanget, har visats miljontals gånger, vilket utlöst utbredd indignation och ett utbrott av solidaritet.

Fakta: en misshandel som inträffade i tjänst

Attacken inträffade runt klockan 13.00 framför kaféet La Vallée, som ligger på Keilor Road i Essendon-distriktet i nordvästra Melbourne. Övervakningsfilmer som släppts av restaurangen visar den unga servitrisen som lämnar kaféet med tre tallrikar för att servera kunder som sitter på terrassen. En kvinna som går förbi i samma ögonblick slår plötsligt i undersidan av tallrikarna, vilka träffar servitrisen i ansiktet innan de splittras på marken. Förbipasserande går därifrån utan att bryta steget och lämnar den unga kvinnan skadad och i chock.

En video som skapar uppståndelse i Australien

Caféet La Vallée publicerade bilderna på sitt Instagramkonto, tillsammans med en vädjan till vittnen: "Hjälp oss att identifiera den här kvinnan." Videon uppmärksammades snabbt av ett flertal australiska och internationella medier. Enligt caféets ägare, Josh Rabie, kom hans servitris in gråtande, skadad och täckt av mat. Han uttryckte sin upprördhet över våldet på platsen och kallade handlingen obegriplig.

Anaïs Poupons vittnesbörd

I en intervju med det australiska programmet A Current Affair gav Anaïs Poupon en förbryllad berättelse. "Jag såg att mina tänder var trasiga och att det var mycket blod", sa den unga servitrisen. Enligt henne sa angriparen till henne : "Det är ditt fel" innan hon gick. "Jag sa till henne: 'Va? Jag gjorde ingenting. Jag gör bara mitt jobb. Nej, förlåt, men det är inte mitt fel'", berättade hon. Anaïs Poupon förklarade att hon inledningsvis var rädd för att förlora sina tänder, innan hon blev lugnad av den behandling hon fick. Hennes mamma, som stannade kvar i Frankrike, sa att hon var "väldigt orolig" efter attacken.

En utredning pågår

Victoriapolisen har bekräftat att de har inlett en utredning. Utredare försöker identifiera kvinnan som syns på övervakningsfilmen. Enligt ett officiellt uttalande som rapporterats av australiska medier bar den misstänkte en långärmad svart topp, ljusblå jeans, solglasögon och ett silverhalsband med hänge. Hon bar plastflaskor med iskaffe och höll i en svart jacka. Myndigheterna vädjar till alla som har information att träda fram.

En bred rörelse av lokal solidaritet

Attacken utlöste ett ström av stöd i Melbourne. En närliggande tandklinik, Healthy Smiles, erbjöd sig till och med att täcka den unga servitrisens tandvårdskostnader kostnadsfritt. Andra företag ställde också upp: en restaurang erbjöd en gratis middag och en jiu-jitsuklubb erbjöd ett års medlemskap i en självförsvarskurs. En lokal affärsman, Adrian Portelli, utlyste en belöning på 5 000 australiska dollar för information som leder till identifiering av angriparen. Samtidigt samlade en GoFundMe-kampanj, som lanserades av en vän till offret, Anaïs Poupon, in flera tusen dollar för att hjälpa till att täcka hennes medicinska kostnader och återhämtning.

Ett uttalande som utmanar restaurangbranschen

Händelsen utlöste också en offentlig reaktion från John Hart, VD för Restaurant and Catering Australia, som fördömde det som en "oacceptabel attack" mot en yrkesperson som helt enkelt gör sitt jobb. Han betonade att personal inom hotell- och restaurangbranschen spelar en viktig roll i lokalsamhället och aldrig bör utsättas för sådana handlingar. Denna attack har återigen fört frågan om säkerhet för serveringspersonal, som är särskilt sårbara på grund av sina interaktioner med allmänheten, i rampljuset.

Även om Anaïs Poupon sedan dess har kunnat återgå till arbetet, har hon enligt sin familj anförtrott sin avsikt att lämna landet efter denna traumatiska upplevelse. Utöver den chock som bilderna orsakade har detta fall belyst både sårbarheten hos unga utländska arbetare utomlands och en gemenskaps förmåga att samlas kring ett offer för omotiverat våld.