Pensionsinkomst: hemmafruar i centrum för debatten om osynligt arbete

De har hektiska scheman och enorma familjeansvar, men ändå arbetar de gratis, utan någon löneerkänning. Hemmafruar spelar rollerna som sekreterare, barnflicka, hushållerska och kock på en gång. Problemet är att detta arbete inte deklareras. Logiskt sett är det inte meningen att de ska få någon pension.

Osynligt arbete som är svårt att kvantifiera i pensionen

Pensionering är en dröm för alla arbetande människor, men den väcker också en del oro. Många kvinnor oroar sig för att de inte kommer att "ha tillräckligt". Vid pensionsåldern är kvinnor och män inte jämlika. De som har varit tvungna att avbryta sina karriärer på grund av en eller flera födslar måste ta igen de missade kvartalen, och deras surt förvärvade pension är mindre generös än mäns.

Enligt siffrorna får kvinnor pensioner som i genomsnitt är 28 % lägre än mäns. Orsakerna? Karriärval inom mindre prestigefyllda jobb inom servicesektorn, ihållande löneskillnader och varierande längd på föräldraledigheten. Hemmafruar drabbas samtidigt dubbelt och befinner sig i en blind fläck, nästan "utanför systemet".

Trots år av att ha axlat hushållssysslor, lagat luncher till hela familjen och tagit hand om barn från deras första steg till deras slutgiltiga farväl, saknar de i hög grad erkännande. Även om talesättet säger att "allt arbete förtjänar lön", verkar det som att vika tvätt, dammsuga eller byta blöjor betraktas som frivilligt arbete eller helt enkelt "goodwill". Ändå nekas inte hemmavarande mammor i Frankrike pension. Den tar helt enkelt inte samma form som anställda.

Det belopp som hemmafruar kan förvänta sig i pension

Webbplatsen Ma retraite en clair (Min pensionering klargjord) har sammanställt en lista över dessa kvinnors rättigheter, vilka ofta förbises i processen. Med en enkel registrering hos France Travail (den franska arbetsförmedlingen) är det möjligt att validera upp till sex fjärdedelar av pensionsavgifterna. Detta påverkar dock inte den slutliga ålderspensionen. Hemmaföräldrar kan dra nytta av detta genom att ansöka om åldersförsäkringen för hemmaföräldrar (AVPF).

Detta gör det möjligt för CAF (Familjebidragsfonden) att täcka deras pensionsavgifter. Denna anslutning är dock föremål för vissa villkor, såsom att få familjetillägg – som särskilt beviljas familjer med minst tre barn – eller att ta hand om ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning som har en permanent invaliditetsgrad på minst 80 %.

Utan pensionsavgifter finns det normalt ingen standardpension. En hemmafru kan dock få ASPA (lägsta ålderspension) från 65 års ålder, förutsatt att inkomstkrav uppfylls. Detta motsvarar cirka 1 043 euro brutto per månad för en ensamstående person år 2026 och 1 620 euro brutto per månad för ett par.

Tänk om hemmafruar fick lön?

Medan hemmafrustatusen tidigare påtvingades snarare än valdes med full medvetenhet, är det idag ett mycket personligt beslut. Vid sidan av " traditionella fruar ", de kontroversiella hemmafruarna online som vidmakthåller ett patriarkalt ideal, finns det mödrar som vill se sina barn växa upp och ägna sig helt åt sin uppfostran. Ofta kallade "hemmafruar", tittar de inte bara på "Desperate Housewives" medan de stryker skjortor. De är överallt. Budgetansvariga, lärare, handledare, tvätterier ... en enda sida i deras CV skulle inte räcka för att lista alla deras färdigheter.

Enligt INSEE (franska nationella institutet för statistik och ekonomiska studier) motsvarar detta hushållsarbete, ofta avfärdat som fullständigt vardagligt, praktiskt taget en 34-timmars arbetsvecka. I en utopisk värld som tyvärr aldrig kommer att existera, skulle hemmavarande mammor därför tjäna mellan 50 000 och 60 000 euro per år. Det är lika mycket som en chef som arbetar inom finans. För att komma fram till denna uppskattning har experter lagt ihop den genomsnittliga lönen för varje position som hemmavarande mammor innehar.

Debatten handlar inte bara om hur mycket dessa kvinnor ska få när de når pensionsåldern. Den ifrågasätter vårt kollektiva sätt att värdera vård, utbildning och hushållsorganisation – viktiga roller som fortfarande alltför ofta förpassas till skuggan av så kallade "produktiva" karriärer.