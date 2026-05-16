Denna boxningsmästare uppmanar kvinnor att "våga vara annorlunda"

Vid bara 16 års ålder kan Olivia Bahsous redan skryta med en imponerande meritlista. Den unga kanadensiska atleten med palestinskt ursprung, som är trefaldig världsmästare i Muay Thai, använder också sin berömmelse för att sprida ett budskap: det finns inget enda sätt att vara kvinna, och det finns inte heller bara ett sätt att lyckas.

"Det är jag som vågar vara annorlunda."

Det var med anledning av internationella kvinnodagen (8 mars) som Olivia Bahsous publicerade ett anmärkningsvärt meddelande på Instagram. Den unga atleten skrev att i varje släktträd finns det en flicka som bestämt att reglerna inte längre gäller henne.

En enkel men kraftfull fras som perfekt sammanfattar hennes resa. I en sport som fortfarande till stor del domineras av män, satte Olivia Bahsous sin prägel redan i ung ålder genom att vägra anpassa sig. Hennes budskap handlar inte bara om sport. Det framkallar också idén om att ta sin plats, följa sina ambitioner och omfamna sin individualitet, även när det utmanar förväntningar eller stereotyper.

Trefaldig världsmästare före 16 års ålder

Medan många fortfarande upptäcker sin väg i tonåren, samlar Olivia Bahsous redan på sig internationella titlar. Innan hon ens fyllde 16 blev hon trefaldig världsmästare i Muay Thai och tävlade i tre olika viktklasser. Dessutom har hon vunnit flera guldmedaljer vid IFMA-tävlingar, International Muay Thai Federation.

År 2023 representerade hon Kanada vid IFMA World Games i Turkiet. Denna prestation var desto mer imponerande med tanke på att hon redan hade över trettio matcher bakom sig vid bara 16 års ålder.

En mångsidig idrottare

Olivia Bahsous träning är inte begränsad till Muay Thai. Vid sidan av sin Muay Thai-träning utvecklar hon även sina färdigheter i brasiliansk jiu-jitsu och grappling. Hon tränar regelbundet i Thailand, bland annat på Phuket Grappling Academy, där hon finslipar sin teknik i olika stridsdiscipliner. Denna mångsidighet gjorde det nyligen möjligt för henne att vinna en grapplingtävling organiserad av ADCC Thailand.

Bakom hans prestationer ligger ett sant familjeprojekt. Hans far, Tanios Bahsous, har coachat honom sedan starten, medan hans mor, Randa, är involverad i att hantera hans karriär.

En framgång byggd med sin gemenskap

På sociala medier delar Olivia Bahsous med sig av glimtar bakom kulisserna från sitt dagliga liv utan att försöka finslipa sin image. Hon visar upp segrarna, men också de svåra träningspassen, skadorna, tröttheten och stunderna av tvivel.

Denna transparens har bidragit till att skapa en mycket engagerad gemenskap runt henne. Tack vare stödet från sina följare kunde den unga atleten till och med finansiera några av sina resor för att delta i internationella tävlingar, bland annat genom en crowdfunding-kampanj. Detta fungerar som en påminnelse om att en idrottskarriär inte alltid bygger på stora sponsorer eller obegränsade resurser, utan också på uthållighet och människor som tror på dig.

Ett budskap som går långt bortom ringen

Olivia Bahsous säger regelbundet att hon inte tänker sluta förrän hon blir en av sin generations bästa fighters. En stark ambition, driven av stort självförtroende.

Utöver titlarna och medaljerna är det hennes resa som berör många unga kvinnor starkast. Hennes budskap uppmuntrar dem att ta plats, tro på sina förmågor och inte vara rädda för att vara annorlunda. Och denna skillnad kan ta sig tusen uttryck: inom sport, i arbete, i stil, i drömmar eller i hur de upplever sina kroppar och sin kvinnlighet.

Ytterst påminner Olivia Bahsous oss om en viktig sak: det finns inget enda sätt att vara stark.