Crans-Montana: Tahirys Dos Santos partner gör sitt första offentliga framträdande

Vid UNFP-troféerna (som uppmärksammar nyckelpersoner inom fransk professionell fotboll) gjorde den unge FC Metz-fotbollsspelaren Tahirys Dos Santos ett slående framträdande tillsammans med sin partner Coline. Den unga kvinnan, en överlevande från Constellation-branden, valde att låta brännskadorna på sina armar vara synliga.

Ett starkt offentligt framträdande vid UNFP-troféerna

Det var vid UNFP-troféceremonin, som hölls på Palais Brongniart i Paris andra arrondissement, som Tahirys Dos Santos uppträdde på scenen tillsammans med sin partner, Coline. Den unge FC Metz-spelaren, som nyligen skrev på sitt första professionella kontrakt, uppträdde hand i hand med sin partner, flera månader efter tragedin som drabbade dem.

Parets framträdande utlöste omedelbart en våg av känslor i rummet. För Coline var det ett av hennes första offentliga uttalanden sedan branden. Den unga kvinnan valde uppenbarligen att acceptera sina skador, utan att försöka dölja ärren på sina armar och ben.

Crans-Montana-branden

Framträdandet kommer i kölvattnet av en tragedi som chockade allmänheten. På nyårsafton utbröt en brand på baren Constellation i Crans-Montana, Schweiz. Tahirys Dos Santos, allvarligt skadad, räddade sin partner Coline från lågorna, en handling som fick stor mediebevakning. Båda ådrog sig brännskador på 30 % av kroppen. De fysiska konsekvenserna, i proportion till händelsens våld, krävde omfattande medicinsk vård och ett behandlingsprogram som fortsätter än idag.

Tahirys Dos Santos ord

På scenen vid UNFP-troféceremonin reflekterade den unge FC Metz-spelaren över de svåra veckorna efter branden. "Idag mår jag bättre efter några svåra veckor på sjukhuset", sa han. Utöver sina egna erfarenheter ville han skicka ett stödjande budskap till de andra offren: "Jag vill skicka ett budskap till familjerna till offren som fortfarande är på sjukhuset: Jag erbjuder dem mitt fulla stöd." Hans ord var lågmälda, präglade av ett erkännande av de framsteg som gjorts och en tanke till dem som fortfarande får behandling.

Colines ord, fokuserade på hennes rekonstruktion

Colines tal berörde också publiken djupt. Den unga kvinnan, som tidigare var kommunikationsstudent, berättade om den förödande naturen av den prövning hon hade utstått. "Det var en mycket svår prövning som har lämnat bestående effekter på min hälsa", anförtrodde hon. Istället för att blicka framåt valde hon att fokusera på nuet: "För tillfället tänker jag inte nödvändigtvis på framtiden; jag koncentrerar mig på min hälsa."

Detta uttalande tjänar som en påminnelse om att deras dagliga verklighet, bakom mediebilden av det "överlevande paret", fortfarande är en krävande fysisk och psykologisk återuppbyggnad. I slutet av detta känslomässigt laddade segment delade Tahirys Dos Santos och Coline ut en trofé till Lyon-spelaren Melchie Dumornay, och avslutade därmed deras framträdande på scenen.

Genom att framträda tillsammans vid UNFP-troféerna stod Tahirys Dos Santos och Coline för ett av kvällens mest slående ögonblick. Genom att visa upp sina ärr och tala ut gav den unga kvinnan ett ansikte och en röst åt en tragedi som tidigare främst hade berättats genom hennes partners heroiska handling. Detta framträdande fungerade som en skarp påminnelse, utan att ta till melodrama, om den pågående läkningsprocessen.