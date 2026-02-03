Denna unga kvinna, som blev förföljd och trakasserad i sin bil, hyllas för hur hon hanterade situationen.

När de kör ensamma, dag som natt, upplever många kvinnor denna gnagande ångest: tänk om en främling bestämmer sig för att inte lämna dem ensamma? I en flitigt delad video berättar Celia Dhn (@hytanie) hur en förare bestämde sig för att följa och trakassera henne efter att hon vägrat att ge honom sina sociala medienamn. Utan att få panik lyckades hon lugna ner situationen, vilket gav henne en våg av stöd och beundran på sociala medier.

Ett obehagligt möte på vägen

Allt började när Celia Dhn (@hytanie) körde sin bil på en helt vanlig väg. En man avbröt plötsligt henne och ställde sig sedan framför henne för att vänta efter en vägtull. När hon närmade sig hans bil verkade hans ton försöka vara lättsam: han sa till henne att hon "inte såg dålig ut" och frågade efter hennes Instagram-konto. Celia Dhn (@hytanie) vägrade, lugnt men bestämt.

Scenen tar sedan en dramatisk vändning: Celia förklarar för honom att det han gör är trakasserier, ber honom att sluta, men han envisas och fortsätter. Mannen insisterar, upprepar sin begäran, och inför hennes upprepade "nej" yttrar han en kylig fras: "Jag bryr mig inte, jag kommer att följa efter dig."

Pågående trakasserier… och ett avgörande beslut

Den unga kvinnan bestämde sig sedan för att ge sig ut på vägen igen. Föraren, långt ifrån att ge upp, körde bakom henne och följde efter henne. Han blinkade med strålkastarna, höll sig fastklistrad vid hennes bil och jakten fortsatte i flera minuter. I det ögonblicket fattade Celia Dhn (@hytanie) ett avgörande beslut: att inte åka hem.

Istället för att åka hem ändrade hon sin GPS-rutt och valde att åka till en polisstation. Resan tog ungefär 30 minuter, under vilken mannen fortsatte att följa efter henne. När hon kom fram nära stationen vände situationen slutligen. Föraren insåg vart hon var på väg och vad som väntade honom om han fortsatte. Han körde sedan iväg och avslutade den livliga jakten.

Ett imponerande lugn som hyllas av internetanvändare

Det mest slående med videon är den unga kvinnans lugn. Trots den uppenbara rädsla som sådana trakasserier kan framkalla, behåller Celia Dhn (@hytanie) en lugn röst, svarar tydligt, förolämpar honom inte och får inte panik. På sociala medier berömmer många användare hennes hantering av situationen: hennes vägran att gå hem, hennes lugn, att hon kallar det för vad det är ( "detta är trakasserier" ) och hennes val av en säker plats som destination.

För många illustrerar hennes attityd både den dagliga rädsla kvinnor möter i offentliga utrymmen och den styrka de måste visa för att garantera sin egen säkerhet. Flera kommentarer betonar också en punkt: det är inte hennes sak att vara "modig", utan hans sak att lära sig att respektera ett "nej".

En berättelse som återupplivar debatten om trakasserier

Denna sekvens fungerar som en påminnelse om att trakasserier inte är begränsade till ord på gatan: det kan ta formen av att bli förföljd i en bil, aggressiv ihärdighet eller hot genom ren närvaro. Mannen presenterar sitt beteende som ett "försök att flirta", men hans handlingar utgör tydligt en form av psykiskt och potentiellt fysiskt våld. Berättelsen belyser också lämpliga reaktioner i denna typ av situation: gå inte hem, sök skydd på offentliga eller säkra platser och kontakta polisen så snart som möjligt.

Efter att ha följts och trakasserats i över en halvtimme lyckades Celia Dhn (@hytanie) behålla lugnet och förvandla sin rädsla till en strategi för att skydda sig själv. Hennes brett delade video borde inte bara tjäna till att hylla hennes lugn, utan också till att påminna alla om att ett enkelt "nej" borde räcka, och att ingen kvinna ska behöva springa iväg för att hävda sina gränser.