Vid 22 års ålder imponerar denna atlet i skidbacken och fascinerar publiken

Vid bara 22 års ålder har Eileen Gu etablerat sig som ett fenomen inom freestyleskidåkning, trefaldig olympisk medaljör för Kina och världens bäst betalda vinteridrottare. Född i USA, student vid Stanford och modell för lyxmärken, fascinerar denna mångbegåvade atlet med sin skicklighet och sin självständiga anda.

En tidig och oberörbar olympisk stjärna

I Peking 2022 skrev 18-åriga Eileen Gu historia genom att vinna guld i big air och halfpipe, samt en silvermedalj i slopestyle. Sedan dess har hon samlat 20 världscupsegrar, ett rekord för kvinnor genom tiderna, och triumferade vid den första Snow League i Kina i december förra året. Hennes signaturteknik – en dubbelkork 1620 utförd med kirurgisk precision – fortsätter att hänföra publiken, särskilt i Kina där hon är en älskad nationell ikon.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

De rikaste vinteridrottarna

Med 23 miljoner dollar i förväntade vinster för 2025 enligt Sportico toppar Eileen Gu listan över vinter-OS-idrottare och rankas som nummer 4 bland kvinnliga idrottare inom alla sporter. Bland hennes sponsorer finns globala jättar som Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret och Louis Vuitton, samt kinesiska märken som Anta Sports och Luckin Coffee. Hon gick på catwalken för Bosideng i Milano och avslutade Brunello Cucinelli-visningen i Shanghai, och växlade enkelt mellan modecatwalks och skidbackar.

Född i USA, kinesisk tävlande: nationalitetens mysterium

Eileen Gu, född med en kinesisk mor och en amerikansk far, växte upp mellan de två kulturerna och tillbringade sina somrar i Peking. År 2019 valde hon att tävla för Kina, utan att någonsin offentligt förklara sitt medborgarskap – en känslig fråga, eftersom Kina inte tillåter dubbelt medborgarskap. Hon studerar för närvarande till internationella relationer vid Stanford, där hon kommer att vara tredjeårsstudent när hon återvänder, vilket bevisar att hennes ambitioner sträcker sig bortom sportvärlden.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

En zen-inställning till OS 2026

Nu när de olympiska spelen Milano-Cortina 2026 äger rum (fram till den 22 februari) säger Eileen Gu att hon känner sig fri från all press. Hennes passion för Milano – en stad för mode och kultur – ger den här tävlingen en personlig dimension.

I slutändan förkroppsligar Eileen Gu den moderna kvinnan: elitidrottare, influencer, briljant student och internationell modell. Genom att avvisa snäva kategorier omdefinierar hon framgång och rider på vågorna – bokstavligen talat – av en global framgång som bara har börjat.