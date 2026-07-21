Varför verkar kvinnor ibland ha ett känsligare luktsinne än män?

Samhället
Julia Perez
Photo d'illustration : lookstudio / Designed by Magnific

Tanken att kvinnor har ett bättre luktsinne än män är utbredd. Men vad säger vetenskapen? Flera studier bekräftar att kvinnor i genomsnitt presterar bättre än män på lukttester, oavsett om de upptäcker, identifierar eller urskiljer lukter. En studie föreslog till och med en biologisk förklaring. Låt oss ta en titt, och ha i åtanke att detta är genomsnittliga trender, inte absoluta regler.

En skillnad observerad i många tester

Många studier inom perceptionspsykologi rapporterar en liten fördel för kvinnor i olika luktuppgifter: att känna igen en bekant lukt, namnge den, bedöma dess intensitet eller skilja den från en annan. Forskare påpekar också att kvinnor ofta visar ett större intresse för lukter. Dessa skillnader är dock fortfarande blygsamma och varierar beroende på individ, vilka metoder som används och kultur.

En ledtråd i hjärnan: luktbulben

År 2014 gav ett team från Rio de Janeiros federala universitet , lett av neuroforskaren Roberto Lent, en biologisk förklaring. Genom att analysera hjärnor från obduktioner (7 män och 11 kvinnor) mätte forskarna antalet celler i luktbulben, den första regionen i hjärnan som tar emot information från näsan. Resultatet: kvinnor hade i genomsnitt cirka 43 % fler celler och nästan 50 % fler neuroner än män. Enligt författarna skulle denna kontrast kunna ge en anatomisk grund för skillnader i luktkänslighet.

Förklaringar som fortfarande debatteras

Varför en sådan skillnad? Flera hypoteser finns, men ingen har fått bred acceptans. Det hormonella sambandet nämns ofta, eftersom östrogen kan påverka uppfattningen av lukter. Andra forskare föreslår en evolutionär förklaring: ett starkt luktsinne kan ha spelat en roll i vissa reproduktiva beteenden, såsom att knyta an till spädbarnet eller känna igen släktingar. Studiens författare noterar också att eftersom hjärnan förvärvar få celler under hela livet, skulle dessa ytterligare neuroner finnas närvarande från födseln. En fråga återstår: är detta extra antal celler verkligen tillräckligt för att förklara skillnaden i prestanda?

Baserat på nuvarande kunskap kan vi dra slutsatsen att kvinnor i genomsnitt får bättre resultat på lukttester, och att en anatomisk egenhet hos luktbulben erbjuder en rimlig förklaring. Dessa resultat beskriver dock statistiska trender: många män har ett högt utvecklat luktsinne, och träning, ålder, hälsa och rökning påverkar starkt våra förmågor. Biologin utplånar därför inte den betydande individuella mångfalden.

Julia Perez
Julia Perez
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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