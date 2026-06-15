Vid 20 års ålder blev Tia Cordery husägare tack vare en vana hon började med i tonåren.

Att bli husägare vid 20 års ålder, utan familjehjälp, med början från minimilön: det är bedriften som uppnåtts av Tia Cordery, en ung brittisk som nu delar med sig av sin resa på TikTok. En utveckling som går emot idén att tillgången till bostäder är "helt utom räckhåll" för de under 30. Och en som, enligt henne, bygger på ekonomisk disciplin som började långt före vuxenlivet.

Lärlingsplats och minimilön vid 16 års ålder

Tia Cordery växte inte upp i en förmögen familj. Hennes familj hade inte råd att låna ut pengar till henne för att starta sitt vuxna liv, så hon bestämde sig tidigt för att ta saken i egna händer. Som tonåring började hon arbeta som lärling inom kundtjänst. Lönen var blygsam – runt 8 pund i timmen, den lagstadgade minimilönen för hennes ålder i Storbritannien.

I den åldern spenderar många tonåringar sin första inkomst på att gå ut, kläder eller helt enkelt "ha kul". Tia Cordery gör dock ett radikalt annorlunda val. Och det är detta val som kommer att förändra allt, sex år senare.

400 pund i månaden avsatta

Varje månad sätter den unga kvinnan in samma belopp – runt 400 pund – på ett bankkonto som är avsett uteslutande för hennes fastighetsköpsprojekt. ”Jag hade inga räkningar”, förklarar hon i TikTok-videon som just nu cirkulerar flitigt. ”Jag tjänade inte mycket pengar. Jag hade minimilön. Men jag höll ut.”

Hennes metod? Radikal självdisciplin, som hon bryter ner i flera enkla principer: ett separat bankkonto för sparande (för att undvika förväxling med vardagliga utgifter), inga onödiga utgifter och framför allt att vägra utflykter som snabbt belastar unga vuxnas budgetar. En strategi som är välkänd för finansiella rådgivare och som helt och hållet bygger på konsekvens.

Det sociala priset: förlorade vänner och kritiker

Denna disciplin har dock också ett pris – ett socialt pris. ”De jag umgicks med på den tiden kallade mig snål eftersom jag inte ville lägga alla mina pengar på att ständigt gå ut”, säger Tia Cordery. ”Jag pratar inte med dem längre, men det var svårt. De brukade säga: ’Kom igen, vi har kul’, och jag brukade svara: ’Jag har inte mycket pengar, jag vill inte göra det.’” Detta vittnesmål tjänar som en påminnelse om hur mycket social press kan tynga sparsamma ungdomar – och hur mycket beslutsamhet det krävs för att hålla den borta.

En karriär inom fastigheter och ett budskap till unga människor

Idag arbetar Tia Cordery själv inom fastighetsbranschen – ett karriärval som logiskt sett förlänger hennes personliga resa. Och tack vare sina många år av sparande kunde hon köpa sitt första hus vid bara 20 års ålder.

Efter att ha blivit en ledande figur på TikTok använder den unga kvinnan sin plattform för att öka medvetenheten bland andra unga om vikten av att börja spara tidigt. Enligt henne är många i hennes ålder inte tillräckligt informerade om principerna för sparande, inte heller om de lånealternativ som finns för att bli husägare. Denna observation delas av många yrkesverksamma inom finansiell utbildning.

Tia Corderys berättelse är därför inte "magisk"; den vilar på en enkel vana, som påbörjades tidigt och upprätthålls med imponerande disciplin. Det är en demonstration som påminner alla generationer om att sparande fortfarande är ett av de kraftfullaste verktygen – förutsatt att man vet hur, och vågar, säga "nej" dagligen.