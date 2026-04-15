Vid 46 års ålder delar hon med sig av vad hon önskar att hon hade vetat vid 36.

Innehållsskaparen Erin Devine (@devinedwelling ) delade en personlig reflektion över de lärdomar hon önskar att hon hade känt till 10 år tidigare. Hennes flitigt kommenterade Instagram-inlägg berör olika aspekter av hennes förhållande till tid, sociala förväntningar och livsval.

I ett inlägg som delats på sociala medier anförtror sig Erin: ”Jag är 46. Här är 5 saker jag skulle säga till mitt 36-åriga jag…” Hon delar med sig av reflektioner hämtade från sin egen erfarenhet och tar upp ämnen som åldersuppfattning, de förväntningar vi har på oss själva och vikten av att följa vår egen takt. Bland de idéer hon lyfter fram finns: ”Man är inte gammal vid 40”, ”Det finns ingen sådan sak som 'rätt' timing”, ”Husdjur är ett åtagande” och ”Det är okej att inte göra alla nöjda”.

Hon avslutar med ett inspirerande budskap: ”Kanske nådde du inte din topp i tonåren, tjugoårsåldern eller trettioårsåldern… Kanske kommer din uppfyllelse i fyrtioårsåldern. Fortsätt på din väg, lita på processen och släpp taget.” Innehåll om personlig utveckling är bland de mest delade formaten på sociala medieplattformar.

Inlägg som tar upp karantänupplevelsen, som de av Erin Devine (@devinedwelling ), får allt större uppmärksamhet på sociala medier, där diskussioner om åldrande och välbefinnande ökar. Vissa studier tyder på att digitala plattformar gör det möjligt för människor att dela personliga erfarenheter, vilket främjar en känsla av gemenskap. Erins berättelse passar in i denna trend, där individuella erfarenheter blir ämnen för kollektiv diskussion.

Genom att dela med sig av de råd hon skulle ge sitt 36-åriga jag, erbjuder Erin Devine (@devinedwelling ) en reflektion kring personlig utveckling och tidsuppfattning. Hennes berättelse belyser idén att livsstigar inte nödvändigtvis följer en linjär bana.

Mission Artemis II: Astronautlön väcker reaktioner

Artemis II-uppdraget, som markerade astronauternas återkomst till månbana, väckte uppmärksamhet av en oväntad anledning: besättningens ersättning. Trots den...

Den här videokampanjen förändrar hur vi ser på damrugby och utmanar stereotyper.

Länge begränsad av förutfattade meningar får damrugby nu synlighet och erkännande. En videokampanj av ett välkänt franskt försäkringsbolag...

Denna professionella tennisspelare tränar mitt i ljudet av bombningar.

Den ukrainska professionella tennisspelaren Marta Kostyuk delade med sig av en slående verklighet från sina idrottsliga förberedelser: träning...

Vad är "läppfyllnadsaccenten", denna spännande term från kosmetisk kirurgi?

Ett nytt uttryck gör vågor på sociala medier: "läppfyllnadsaccenten". Bakom denna något mystiska term döljer sig en enkel...

En influencer anklagad för att ha använt AI för att lägga sitt huvud på en modells kropp.

En kontrovers har uppstått på sociala medier efter att en amerikansk influencer anklagats för att ha använt artificiell...

Ansågs "för muskulös": ett foto på en atlet vid poolen väcker många reaktioner

Ett foto på Ilona Maher vid poolen utlöste många kommentarer online, där vissa internetanvändare ansåg att atleten var...