Att bli anställd av en robot: den skrämmande boomen i AI-intervjuer

Medan kandidater använder AI för att förfina sina CV, samla presentationstips eller finslipa ett engagerande mejl, vänder sig även företag till dessa digitala verktyg för att sålla igenom ansökningar och välja sin nästa rekryt. AI tar över HR-jobb, men det saknar ibland objektivitet och framför allt känslighet.

En rekrytering 2.0-metod som blir alltmer tilltalande för företag

AI har blivit allestädes närvarande i våra liv och ökar ibland dramatiskt våra chanser att få ett jobb . Kanske har du redan använt chatGPT som en del av ditt jobbsökande och sparat dig själv lite mental ansträngning genom att begära några tjänster. Oavsett om det handlar om att skriva om ett e-postmeddelande, förenkla skrivandet av ett personligt brev eller öva på knepiga frågor, är AI din personliga coach, din allsidiga robot.

Om du skulle skriva ett enda stycke på egen hand skulle du vara helt vilsen. Du bör veta att även företagsledare utnyttjar denna lydiga och effektiva arbetsstyrka för att rekrytera nya talanger. På grund av personalbrist eller tidsbegränsningar delegerar arbetsgivare denna viktiga uppgift till tanklösa robotar. Och de ber dem inte bara att rangordna CV:n efter relevans, utan att ta på sig rollen som HR-proffs.

Tänk dig att du har gått igenom intervjuns olika steg och anländer till det avgörande ögonblicket: det virtuella utbytet via skärmen. Du öppnar länken som skickades via e-post och där, ansiktet som visas framför dig är inget annat än en samling pixlar, en kvinna gjord av algoritmer, inte kött och blod. Du interagerar med en robot på samma sätt som du skulle göra med en riktig person. Detta futuristiska scenario håller på att bli verklighet. Den franska startupen HR Engine skryter till exempel med att ha sparat rekryterare "två dagars arbete" med sitt företags AI-system. En tidsbesparing, visserligen, men en betydande förlust av mänsklig kontakt.

Från CV-granskning till intervjuer har AI nästan sista ordet

Denna AI, som skannar ditt CV och granskar varje rad noggrant, ger dig praktiskt taget en professionell diagnos. Det är inte bara ett felsökningsverktyg; det är den som leder rekryteringsprocessen. Den hanterar allt från den första kontakten till de praktiska övningarna. Och det är som ett verkligt avsnitt av "Black Mirror".

Denna maskin, som inte förstår intuition, skapar en psykologisk profil av varje kandidat. Den ansvarar för att utvärdera ansökningar baserat på flera kriterier. Ägarna till dessa robotar försöker lugna människor genom att säga att AI:n enbart förlitar sig på färdigheter. De har programmerats att rekrytera inte baserat på utseende eller kön, utan på en kvalificerad individ. De förväntas därför vara neutrala. Detta är ganska användbart för att förhindra favoritism och beslut baserade på utseende.

AI:n bakom rekrytering, vilket är problematiskt

Dessa AI:er, domesticerade av stora företag, håller din framtid i sina händer. Vilket är ganska skrämmande när man ser de skandaler som uppstår. Datautnyttjande, fotohandel, stereotyp analys – AI öppnar dörren för alla möjliga typer av övergrepp och ojämlikheter.

Istället för att bekämpa de tysta orättvisorna i den professionella världen kan AI också normalisera dem . ”För att välja använder AI den data som har matats in i den, så om det alltid har funnits män i dessa positioner kommer den att tro att de är mer kompetenta och föredra manliga profiler”, oroar sig Marie Content, socialrättsjurist på BG2V, i spalterna i mediet Les Echos .

I en studie från 2020 efterlyste Apec (Association for the Employment of Managers) en genomtänkt och måttfull användning av AI . "Artificiell intelligens bör endast vara ett kompletterande verktyg för att ibland utföra de mest tråkiga uppgifterna, men den kan inte på något sätt betraktas som ofelbar", konstaterade studien. Detta visar att AI har sina begränsningar vid rekrytering.

AI, helt opåverkad av din känslighet, vältalighet eller kärlek till ord, väljer ditt bagage snarare än din varelse. Med andra ord: förvänta dig inte att vara "favoriten". Varför inte föreställa dig en värld där du också har en virtuell klon som kan lovorda dina dygder framför kameran?