Dessa destinationer skulle vara idealiska för ensamresor, enligt en studie.

Ensamresor blir alltmer tilltalande för människor som söker frihet och nya upptäckter. Innan man bokar en biljett uppstår dock ofta en fråga – särskilt bland kvinnor: säkerhet. En internationell studie lyfter fram flera destinationer som är kända för sin stabilitet och erbjuder en lugnande miljö för att ge sig ut på ett äventyr med fullständig sinnesro.

Island, det ultimata resmålet för ensamresenärer

När det gäller fredliga resmål framstår Island återigen som det främsta valet. Enligt Global Peace Index 2026, publicerat av Institute for Economics and Peace , behåller landet sin förstaplats för nittonde året i rad.

Denna skillnad beror till stor del på en mycket låg brottslighet och avsaknaden av en stående armé. Lokalt leder detta till en känsla av lugn, oavsett om det är i städer eller mitt i de vilda landskapen. Vägarna är väl underhållna, det finns gott om boendealternativ och det är lätt att ordna resor – alla fördelar med att utforska landet i din egen takt.

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Slovenien, ett mikrokosmos av Europa som väntar på att upptäckas

Slovenien, som rankas som nummer fyra, utmärker sig som ett utmärkt alternativ för dem som vill resa i Europa. Dess största fördel? Dess kompakta storlek, vilket gör det enkelt att resa från en pulserande huvudstad till grönskande berg eller Adriatiska kusten.

Resorna är relativt korta, vilket begränsar resor sent på kvällen och gör det enkelt att planera en resa. En idealisk destination för att njuta av en vacker mångfald av landskap utan att spendera timmar i transit.

Nya Zeeland, perfekt för längre semestrar

Nya Zeeland, som rankas som nummer två i 2026 års Global Peace Index, är fortfarande ett toppval för äventyrsresenärer. Landet är särskilt uppskattat för sin infrastruktur som är skräddarsydd för oberoende resenärer, med ett brett utbud av vandrarhem och trevliga boenden.

Ensamresande är en väletablerad kultur där, vilket främjar möten och utbyten. En annan betydande fördel är att engelska är det officiella språket, vilket förenklar vardagliga sysslor och förflyttningar.

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En användbar klassificering, men en som bör tolkas med nyans.

Även om denna ranking är en utmärkt indikator bör den inte betraktas som en absolut garanti. Global Peace Index mäter främst den övergripande stabiliteten i länder, med hänsyn till kriterier som konflikt, militarisering och interna spänningar. Det återspeglar dock inte nödvändigtvis känslorna eller de dagliga upplevelserna hos någon som reser ensam. Varje destination har sina egna unika egenskaper, och upplevelsen kan variera beroende på resplan, lokala seder och resenärens profil.

Goda reflexer är fortfarande viktiga.

Även i de högst rankade länderna kan några försiktighetsåtgärder bidra till en lugnare resa. Innan avresa är det lämpligt att konsultera officiella reserekommendationer, dela din resplan med en vän eller familjemedlem och, när det är möjligt, anlända under dagen. Att lära sig om lokala seder hjälper dig också att få ut det mesta av din vistelse.

I slutändan fungerar denna ranking främst som en utgångspunkt för att välja ditt nästa resmål. Den påminner oss om att det inte finns en enda verklighet när det gäller att resa ensam: förhållandena kan variera kraftigt från land till land. Med rätt förberedelse och information kan du ge dig av med större sinnesro och njuta fullt ut av ditt äventyr.