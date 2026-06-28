Överlevnadskurser: en övergående modefluga eller ett nytt sätt att resa?

Istället för att koppla av under palmer lär sig Mike Horns och andra blivande Robinsons fans att göra upp eld under extrema förhållanden och överleva i ogästvänliga miljöer. På senare tid har antalet bokningar för överlevnadskurser skjutit i höjden, som om folk förberedde sig för en överhängande katastrof. Så, är detta en övergående trend eller ett genuint alternativ till traditionella semestrar på solstolar?

Överlevnadskurser, en trendig metod

Tänk om du på din nästa semester gick vilse i skogen med bara det allra nödvändigaste och en enkel kompass som vägledning? Tänk om du, istället för att dyka ner i en hotellpool med havsutsikt, gjorde upp en eld som förhistoriska människor och sov i ett provisoriskt skydd byggt med några grenar? Dessa resor, som ger illusionen av att vara en del av serien "Lost" eller delta i "Survivor", lockar folkmassor.

Medan de som längtar efter komfort och all-inclusive-paket tillbringar sin semester med att njuta av solen och smutta på cocktails från kokosnötter, tränar MacGyvers i hjärtat för apokalypsen. De finslipar sin uppfinningsrikedom och bär bara en ryggsäck och en karta som guide. Och detta är långt ifrån en marginell aktivitet, bokad endast av pessimistiska konspirationsteoretiker. Enligt statistik deltar cirka 10 000 personer i en överlevnadskurs varje år, fördelade på cirka 1 500 sessioner som anordnas i Frankrike.

De som är nostalgiska för scoutläger, naturälskare och spänningssökare flockas till dessa program i hopp om att komma ut ur veckan som en mer mogen och förberedd person för världens undergång. Dessa program, som lovar att förvandla deltagarna till bättre versioner av sig själva och förbättra deras anpassningsförmåga, lämnar inget utrymme för vila. De finslipar sin riktningssinne, bygger vattenfilter med hjälp av tillgängliga material och sover på barmarken bredvid insekter. För vissa gränsar det till ren masochism, medan det för de mest direkt inblandade är en värdefull, till och med livsviktig, lärandeupplevelse.

Argumenten som framförts av hans anhängare

Överlevnadskurser, trots sin något primitiva och kultliknande image, förespråkar främst en återgång till grunderna i en era där varje handling är assisterad. I slutändan återupptäcker deltagarna livet för våra jägare-samlare förfäder, som inte hade något annat val än att vara självförsörjande. De finner tröst i ett enklare, mindre materialistiskt sätt att leva.

De är visserligen utsatta för varierande väderförhållanden, måste anpassa sig till mycket grundläggande, om inte obefintliga, bekvämligheter och äta vad de kan hitta, och se till att inte förgifta sig själva. Men samtidigt genomgår de en välkommen digital avgiftning, lär sig att lyssna på sina instinkter, utvecklar sin självständighet i skogar som vimlar av faror och tränar sina sinnen från morgon till kväll.

Naturligtvis finns det också närheten till naturen, en fridfull oas som snabbt kan bli en plats för alla våra rädslor, särskilt vid en invasion av röda myror, jättespindlar eller oförklarliga ljud mitt i natten. Dessa är de främsta fördelarna som nämns på webbplatser dedikerade till denna överlevnadsinitiering, värdig science fiction.

Hårda vistelser som inte alltid är väl övervakade

Dessa överlevnadskurser, en hardcore-version av urbana escape games och bivakutflykter, tilltalar de som gillar utmaningar, dystopiska entusiaster och familjer som söker upplevelser av att umgås. Men även om deltagarna inte lämnas åt sina egna öden och åtföljs av guider, omfattas dessa resor, som mer liknar militär träning än en trevlig tillflyktsort, inte av någon specifik fransk lag.

"Idag, om jag vill organisera en vindsurfingkurs eller en boxningskurs i staden bredvid mitt hem, behöver jag en statligt utfärdad licens. Å andra sidan, om jag vill ta med tio personer ut i naturen för att tvinga dem att äta vilken sorts växt som helst samtidigt som jag påstår mig vara specialist, kan jag göra det utan licens", beklagar sig antropologen Mathieu Burgalassi på sidorna i Geo .

Så man kan snabbt hamna i kontakt med en främling som utropar sig till flockledare och vars kunskap om naturen enbart kommer från internethandledningar. ”Efter några månader i de kretsarna lärde jag mig hur man stryper människor bakifrån med ett rep”, tillägger experten, som tillbringat fyra år med att delta i dessa förmodat tuffare överlevnadskurser. Överlevnadskurser är också en gemensam grund för blivande maskulinister och konspirationsteoretiker. Ibland används de som propagandaverktyg.

Överlevnadskurser, betydligt mer krävande och rigorösa än vår barndoms orienteringslöpning, kan således vara fördelaktiga "ifall" en exempellös tragedi eller kris skulle inträffa. Men även om de liknar en "övergångsrit" kräver de fortfarande vissa juridiska justeringar.