På sociala medier orsakar influencers "fattigdomsturism" oro.

Fabienne Ba.
I den uppmärksamhetsekonomi som dominerar sociala medier lockar en del innehåll miljontals visningar genom att skildra fattigdom eller osäkra levnadsförhållanden. Men dessa bilder väcker också växande oro. Flera forskare och observatörer talar nu om "fattigdomsturism" eller "fattigdomsporr" för att beskriva innehåll som förvandlar misärssituationer till spektakel för en onlinepublik.

"Fattigdomsturism", ett fenomen som studerats av forskare

Konceptet är inte nytt. I akademisk litteratur avser "slumturism" organiserade besök i fattiga eller marginaliserade områden, ofta presenterade som alternativa turistupplevelser. Forskare förklarar att detta fenomen har ökat avsevärt under de senaste decennierna och nu är ett separat forskningsområde inom turism och urbana studier. Studiet av "slumturism" har utvecklats avsevärt under de senaste tjugo åren, med forskning som fokuserar på dess ekonomiska, sociala och etiska konsekvenser.

Historiskt sett går denna praxis tillbaka till 1800-talet, då besökare från de rika klasserna reste till de fattigare områdena i städer som London eller New York för att observera invånarnas levnadsförhållanden. Idag äger dessa besök rum i flera regioner i världen, särskilt i Sydafrika, Indien, Kenya och Brasilien.

När sociala medier förvandlar fattigdom till viralt innehåll

Med uppkomsten av YouTube, TikTok och Instagram har dessa metoder fått en ny dimension. Besök i missgynnade områden filmas nu och sprids i stor utsträckning. Videor visar till exempel skapare som utforskar slumområden, upplever en "överlevnadsdag" i fattiga områden eller delar ut pengar till invånare framför kameran. Denna typ av innehåll anklagas ibland för att utnyttja fattigdom för att generera engagemang och annonsintäkter.

Vissa forskare kallar detta för "fattigdomsporr", en term som används för att beskriva medieskildringar av fattigdom som syftar till att framkalla en stark känslomässig reaktion eller dra till sig uppmärksamhet. Enligt flera analyser kan dessa bilder reducera komplexa sociala verkligheter till klichéer eller förenklade berättelser. Sociala medier spelar också en roll i den utbredda spridningen av dessa bilder, som kan delas och kommenteras av miljontals användare.

Brasiliens favelor, ett ofta citerat exempel

Brasilien är ett av de mest studerade exemplen inom forskning om fattigdomsturism. I Rio de Janeiro har vissa favelor – fattiga områden präglade av stora sociala ojämlikheter – blivit turistmål. Guidade turer har organiserats där i flera decennier, särskilt i områden som Rocinha, en av de största favelorna i landet.

En studie utförd av sociologen Bianca Freire-Medeiros visar att dessa turer kan locka flera tusen turister per månad till vissa stadsdelar. Dessa turer är dock mycket kontroversiella. Forskare påpekar att fattigdom kan utnyttjas som en turistattraktion, vilket väcker frågor om invånarnas representation och de faktiska fördelarna för lokalsamhällena.

Viss forskning tyder också på att turistrundorna ibland organiseras av aktörer utanför samhället, med fördefinierade resplaner som inte alltid återspeglar invånarnas dagliga verklighet. I dessa fall kan besökare köra genom områden eller stanna till vid specifika punkter, vilket bidrar till att omvandla dessa platser till utsiktspunkter.

Mellan medvetenhet och voyeurism

Forskare betonar dock att frågan är komplex. Vissa samhällsbaserade turisminitiativ försöker skapa mer balanserade modeller, där lokalbefolkningen deltar direkt i att organisera turer och drar nytta av en andel av intäkterna. Trots detta är gränsen mellan att öka medvetenheten och att utnyttja den fortfarande central i debatten.

En analys som fokuserar på etiken inom turism i fattiga områden framhäver att "dessa metoder kan förstärka maktdynamiken mellan besökare och invånare, särskilt när fattigdom blir ett objekt för observation eller nyfikenhet." Forskarna påpekar också att "bilder som sprids online kan påverka uppfattningarna om dessa områden och deras invånare, ibland förstärka stereotyper."

Debatten kring "fattigdomsturism" illustrerar spänningarna kring representationen av ojämlikhet i det digitala rummet. Medan en del innehåll påstår sig öka medvetenheten om ofta osynliga sociala realiteter, anklagas annat innehåll för att förvandla otrygghet till ett spektakel utformat för att generera åsikter. I sociala mediers tidsålder blir dessa etiska frågor desto viktigare eftersom bilderna som sprids av innehållsskapare kan nå en global publik och ha ett bestående inflytande på hela samhällens uppfattningar.

Passfoto: kan "för tungt" smink orsaka problem på flygplatsen?

