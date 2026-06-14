Sova snarare än sightseeing: varför "sömnturism" vinner mark

Allt eftersom sommarsemestern närmar sig fortsätter en ny resetrend att locka fler och fler fransmän: "sömnturism". Konceptet ? Att resa inte för att besöka en stad eller ett land, utan helt enkelt för att ta igen sömn. Detta tillvägagångssätt säger mycket om den trötthet som arbetande människor har ackumulerat under senare år.

Vad är egentligen "sömnturism"?

"Sömnturism" – bokstavligen "sömnturism" – syftar på en typ av semester som helt och hållet är utformad kring ett enda mål: att låta resenärer sova bättre. Idén är lika enkel som den är radikal: istället för att ta ledigt för att "göra saker" använder semesterfirare den för att kompensera för sömnunderskottet som ackumulerats under året.

Konceptet föddes för två eller tre år sedan i flera länder och har sedan dess spridit sig. Det finns nu i Nordamerika, Asien, Skandinavien, Schweiz, Spanien och till och med Frankrike, där flera etablissemang har börjat positionera sig i denna särskilt lovande nisch.

Varför framträder den här trenden nu?

Entusiasmen för denna trend är ingen slump. Enligt flera nya studier sover fransmännen i genomsnitt 6 timmar och 41 minuter per natt – en siffra långt under de 7 till 9 timmar som rekommenderas av specialister för en vuxen. Till denna kroniska sömnbrist kommer de väl dokumenterade konsekvenserna av långvarigt distansarbete, skärmtid och arbetsrelaterad stress på sömnkvaliteten.

Resultatet: en växande andel av befolkningen uppger att de är ständigt utmattade – och idén om "aktiva" semestrar, där man måste besöka, vandra, planera och hasta från ett museum till ett annat, tilltalar inte längre alla. För många innebär att åka iväg nu framför allt att vila.

Boendet är utformat in i minsta detalj

På utbudssidan konkurrerar hotellen om att erbjuda skräddarsydda vistelser. Lyxhotell, avskilda stugor i naturen, specialiserade retreats eller medicinska sömnkliniker: varje format hittar nu sin kundkrets.

Rummen är utformade som återhämtande kokonger. Lyxiga madrasser, specialtillverkade kuddar, lakan av naturfibrer, perfekt ljudisolerade rum som är helt mörka tack vare tekniska mörkläggningsgardiner. Allt är utformat för att kroppen ska kunna återupptäcka, på bara några nätter, en djup och återhämtande sömn.

Hälsokontroller, yoga och specialmenyer

Utöver ren materiell komfort erbjuder vissa ställen nu verkligt omfattande program. På menyn: meditations- och yogapass anordnade i slutet av dagen, riktade örtteer som främjar sömn, lätta kvällsmåltider anpassade till kronobiologin, och till och med fullständiga bedömningar utförda av sömnläkare för att identifiera de bakomliggande orsakerna till sömnlöshet.

Vissa exklusiva retreatkurser går ännu längre genom att erbjuda biologiska analyser, personlig uppföljning eller andningstekniker. Allt detta så att du inte bara går därifrån utvilad, utan också bättre rustad för att bevara din sömn dagligen.

Om "sömnturism" fortsätter att locka, beror det på att den svarar på ett djupt och kollektivt behov: behovet av att ge kropp och själ en paus i en värld som inte längre tillåter det. Och i slutändan påminner den oss om att de bästa semestrarna inte alltid är de från vilka vi återvänder med flest minnen – utan ibland de från vilka vi helt enkelt återvänder utvilade.