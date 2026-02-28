Denna vanliga gest efter en flygning bör undvikas, enligt en flygvärdinna.

Efter flera timmar i luften vill du bara hoppa in i en varm dusch och låta tröttheten smälta bort. Men denna otroligt frestande reflex kanske inte är det bästa för din hud. En flygvärdinna och flera experter föreslår att du omprövar denna vana, särskilt efter en långflygning.

"Flygplanshud", ett sant fenomen

Du kliver av planet med en känsla av stramhet, en lätt rynkig hy, som om ditt ansikte ropar efter ett stort glas vatten. Denna känsla har till och med ett namn: "flygplanshud". I kabinen varierar luftfuktigheten vanligtvis mellan 10 % och 20 %, medan den på marken snarare är 40 % till 60 %. Denna skillnad förklaras av de tekniska begränsningarna relaterade till trycket och av den yttre luften som dras in på hög höjd, vilken naturligtvis är mycket torr, vilket International Air Transport Association påpekar .

Resultatet: din hud förlorar mer vatten. Dermatologer kallar detta transepidermal vattenförlust. I praktiken kan detta manifestera sig som stramhet, diffus rodnad, en mattare hy och ibland några små blemmor. Även kombinerad eller fet hud kan reagera genom att producera mer talg för att kompensera. Din hud gör sitt bästa för att skydda sig själv.

Varför en väldigt varm dusch inte är din bästa vän

Låt oss vara ärliga: efter en flygresa känns en varm dusch som en jättekram. Men när huden redan är uttorkad kan hög värme göra saken värre. Mycket varmt vatten skadar den hydrolipidiska filmen, den tunna naturliga barriären av vatten och lipider som skyddar din epidermis. Genom att försvaga den ökar du avdunstningen av vatten från huden och gör den känsligare.

American Academy of Dermatology rekommenderar att man undviker långa, mycket varma duschar, särskilt för personer med torr eller känslig hud. De föreslår att man använder ljummet vatten istället för att bevara hudbarriären. Detta råd är särskilt relevant efter en flygning: din hud har redan exponerats för flera timmars torr luft. Det finns ingen anledning att öka stressen.

Tecken på att din hud har rest för mycket

Efter en lång resa kanske du observerar:

En känsla av att huden drar

Lätt rodnad

En accentuering av uttorkningslinjer

Ett överskott av reaktivt talg

Små finnar kopplade till en försvagad hudbarriär

Dessa reaktioner betyder inte att din hud är "krånglig". Tvärtom visar de att den är levande, dynamisk och kapabel att anpassa sig. Den försöker helt enkelt återfå sin balans.

Rätt reflexer att använda vid landning

Goda nyheter: det handlar inte om att förbjuda duschen, utan om att anpassa den.

Välj ljummet vatten hellre än skållhett. Begränsa tiden, använd en mild rengöring utan starka ämnen och applicera sedan omedelbart en fuktighetskräm eller reparerande behandling på hud som fortfarande är lätt fuktig. Detta enkla steg hjälper till att bevara fukten och stärka hudbarriären.

Kom ihåg att dricka mycket vätska före, under och efter din flygning. Inre återfuktning stödjer också hudens balans.

Hudläkare avråder också från skrubbning och exfolierande behandlingar på dagen för en långflygning. Din hud behöver inte "strippas", utan bara skämmas bort.

Kort sagt, "flygplanshud" är inte en marknadsföringsmyt: den torra luften i duschkabiner försvagar verkligen huden. I detta sammanhang kan en mycket varm dusch, hur behaglig den än är, förvärra befintlig uttorkning. Genom att välja en mildare temperatur och fokusera på återfuktande produkter ger du din hud en mjukare landning.