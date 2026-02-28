Search here...

Denna vanliga gest efter en flygning bör undvikas, enligt en flygvärdinna.

Resa
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Brett Sayles/Pexels

Efter flera timmar i luften vill du bara hoppa in i en varm dusch och låta tröttheten smälta bort. Men denna otroligt frestande reflex kanske inte är det bästa för din hud. En flygvärdinna och flera experter föreslår att du omprövar denna vana, särskilt efter en långflygning.

"Flygplanshud", ett sant fenomen

Du kliver av planet med en känsla av stramhet, en lätt rynkig hy, som om ditt ansikte ropar efter ett stort glas vatten. Denna känsla har till och med ett namn: "flygplanshud". I kabinen varierar luftfuktigheten vanligtvis mellan 10 % och 20 %, medan den på marken snarare är 40 % till 60 %. Denna skillnad förklaras av de tekniska begränsningarna relaterade till trycket och av den yttre luften som dras in på hög höjd, vilken naturligtvis är mycket torr, vilket International Air Transport Association påpekar .

Resultatet: din hud förlorar mer vatten. Dermatologer kallar detta transepidermal vattenförlust. I praktiken kan detta manifestera sig som stramhet, diffus rodnad, en mattare hy och ibland några små blemmor. Även kombinerad eller fet hud kan reagera genom att producera mer talg för att kompensera. Din hud gör sitt bästa för att skydda sig själv.

Varför en väldigt varm dusch inte är din bästa vän

Låt oss vara ärliga: efter en flygresa känns en varm dusch som en jättekram. Men när huden redan är uttorkad kan hög värme göra saken värre. Mycket varmt vatten skadar den hydrolipidiska filmen, den tunna naturliga barriären av vatten och lipider som skyddar din epidermis. Genom att försvaga den ökar du avdunstningen av vatten från huden och gör den känsligare.

American Academy of Dermatology rekommenderar att man undviker långa, mycket varma duschar, särskilt för personer med torr eller känslig hud. De föreslår att man använder ljummet vatten istället för att bevara hudbarriären. Detta råd är särskilt relevant efter en flygning: din hud har redan exponerats för flera timmars torr luft. Det finns ingen anledning att öka stressen.

Tecken på att din hud har rest för mycket

Efter en lång resa kanske du observerar:

  • En känsla av att huden drar
  • Lätt rodnad
  • En accentuering av uttorkningslinjer
  • Ett överskott av reaktivt talg
  • Små finnar kopplade till en försvagad hudbarriär

Dessa reaktioner betyder inte att din hud är "krånglig". Tvärtom visar de att den är levande, dynamisk och kapabel att anpassa sig. Den försöker helt enkelt återfå sin balans.

Rätt reflexer att använda vid landning

Goda nyheter: det handlar inte om att förbjuda duschen, utan om att anpassa den.

  • Välj ljummet vatten hellre än skållhett. Begränsa tiden, använd en mild rengöring utan starka ämnen och applicera sedan omedelbart en fuktighetskräm eller reparerande behandling på hud som fortfarande är lätt fuktig. Detta enkla steg hjälper till att bevara fukten och stärka hudbarriären.
  • Kom ihåg att dricka mycket vätska före, under och efter din flygning. Inre återfuktning stödjer också hudens balans.

Hudläkare avråder också från skrubbning och exfolierande behandlingar på dagen för en långflygning. Din hud behöver inte "strippas", utan bara skämmas bort.

Kort sagt, "flygplanshud" är inte en marknadsföringsmyt: den torra luften i duschkabiner försvagar verkligen huden. I detta sammanhang kan en mycket varm dusch, hur behaglig den än är, förvärra befintlig uttorkning. Genom att välja en mildare temperatur och fokusera på återfuktande produkter ger du din hud en mjukare landning.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Hur klarar den här utlandsboendet av att bo på ett femstjärnigt hotell för mindre än hyran?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hur klarar den här utlandsboendet av att bo på ett femstjärnigt hotell för mindre än hyran?

Att flytta till ett annat land för att spara pengar är inte längre ovanligt. Att byta en vanlig...

Varför flockas turister nu till denna vanliga plats?

Glöm de oändliga köerna vid ikoniska monument. Den nya turistattraktionen? Stormarknader. Ja, dessa vardagliga platser håller på att...

På grund av "överturism" är denna ikoniska japanska festival inställd

Myndigheterna i Fujiyoshida (Yamanashi prefektur, Japan) har beslutat att ställa in 2026 års körsbärsblomsfestival, traditionellt ett mycket populärt...

De där konstiga små gesterna som flygvärdinnor gör utan att vi märker det

Ombord på ett flygplan lägger passagerare ofta märke till kabinpersonalens oklanderliga uniform eller professionella leende, men många av...

Varför flygvärdinnor rekommenderar att man aldrig bär den här outfiten på ett flygplan

När det gäller flygning prioriterar de flesta passagerare komfort. Enligt flygvärdinnor bör dock vissa kläder undvikas, eftersom de...

Att resa till Malaga som familj: hur bilen gjorde vår vistelse enklare

Att resa med barn kräver planering. Mellan resans trötthet, oväntade händelser och behovet av självständighet räknas varje detalj....

© 2025 The Body Optimist