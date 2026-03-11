Válka na Blízkém východě: V Dubaji jsou zvířata oběťmi hromadného opouštění

Život zvířat
Émilie Laurent
abandon animaux dubaï
Image issue de « X » relayée par le Daily Mail

Konflikt na Blízkém východě se denně stupňuje a uvrhává řadu měst do chaosu. Dubaj, ráj influencerů a město luxusu a rozmaru, se stala terčem několika útoků. Přestože místní vláda naléhavě vyzývá lidi k panice, cizinci si spěchají sbalit kufry a nechávají doma své domácí mazlíčky.

Zvířata, neviditelné oběti konfliktu

Kočka uvězněná na balkóně, její mňoukání je volání o pomoc. Koťata ponechaná napospas sama sobě v téměř městě duchů. Pes přivázaný k lampě, čekající na svého majitele, který se už nikdy nevrátí, a desítky dalších bloudících opuštěnými ulicemi se stále zapnutými obojky. Je nemožné zůstat lhostejný k těmto scénám zkázy a hlubokého utrpení zvířat. Od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě se Dubaj ocitla ve zranitelné situaci. Toto město, kdysi oslavované jako Eldorado, se postupně propadá do nejistoty a nutí cizince rezervovat si letenky do „bezpečnějších“ zemí, které se nacházejí mimo „válečnou zónu“.

Navzdory jejich uklidňujícím prohlášením se vůdcům země nepodařilo překonat nechvalně známý „instinkt sebezáchovy“. Vlivné osobnosti, které obývají tuto zemi Spojených arabských emirátů, opustily své vily a závratné střešní byty, aby hledaly útočiště a zachránily si životy, a zanechaly tak své domácí mazlíčky s ponurým osudem. Od tohoto masového exodu jsou útulky zahlceny žádostmi a organizace na ochranu zvířat jsou pobouřeny takovým nedostatkem lidskosti.

Tato zvířata, opuštěná jako odpadky v nehostinném prostředí, se náhle ocitla bez rodiny. Podle svědectví dobrovolníka z účtu SAE Animal Community, které zveřejnil deník Telegraph , někteří lidé dokonce požádali veterináře o nemyslitelné: „Aby svá zdravá zvířata utratili... protože nechtějí nést náklady na stěhování ani papírování.“

Influenceři v centru kontroverze

„Těžkopádné“ administrativní postupy jsou opakujícím se tématem v argumentech influencerů. To byl případ internetové senzace Maddy Burciaga, která opustila smog, aby se vyhřívala pod modrou oblohou Mauricia. Zatímco nadále zveřejňuje příběhy o palmách a zabydluje se ve svém novém tropickém životě, její fena Maya zůstala v Dubaji. Objasnila situaci a všem připomněla, že její fena je v dobrých rukou: v rukou jejich chůvy. Také upřesnila, že se nejedná o jednosměrnou cestu a že se rodina brzy znovu sejde.

Navzdory tomuto pokusu o obranu Liga zvířat nešetřila slovy. „Pes by nikdy neopustil svého člověka, aby si zachránil vlastní kůži. Psi jsou připraveni projít válkou, aby zůstali se svými lidmi. To je celý rozdíl mezi loajalitou... a pohodlím,“ zuřila na X (dříve Twitter) a poukázala na do očí bijící nedostatek empatie. Tito psi a kočky, kteří vždy znali teplo domova, se během několika dní proměnili z nekonečné náklonnosti v absolutní bídu, jednoduše proto, že jejich dokumenty nebyly „v pořádku“. A útulky , malá zařízení v Dubaji, jsou tak přeplněné, že nemohou zachránit všechna tato bezdomovská zvířata.

Zjednodušení postupů je nezbytné pro dobré životní podmínky zvířat.

Zatímco influenceři si mohou dovolit vily s výhledem na oceán, značkové oblečení a luxusní auta, uživatelé internetu odvodili, že si mohou dovolit i soukromý tryskáč, aby vyřešili „administrativní problémy“ spojené se svými chlupatými společníky. Právě to údajně udělala tvůrkyně lifestylu Jade Lavoie, která má 1,3 milionu sledujících. Mnohem rozumnější a logičtější volba než opustit svého mazlíčka v poušti nebo na okraji hořících měst. Pro běžné cestovatele, kteří nemají rozpočet na cestování jako celebrity, je to o něco složitější. Dosáhnout zaslíbené země s věrným čtyřnohým přítelem vyžaduje trpělivost.

„Podmínky pro vstup zvířat do Evropské unie, zejména požadavek na titry protilátek proti vzteklině, které musí být testovány 30 dní po očkování a 3 měsíce před příjezdem do Francie,“ vysvětluje Nadace Brigitte Bardot . Vzhledem k naléhavosti situace a stále častějším raketovým poplachům je dodržení těchto lhůt obtížné. V roce 2022 však Ukrajina udělala výjimku ze zákona a zvláštní ustanovení umožnilo uprchlíkům vzít si s sebou svá zvířata bez ohledu na jejich okolnosti.

Ve městě, kde se zdá možné cokoli, by mělo být poskytování základní bezpečnosti domácím mazlíčkům normou, nikoli výjimkou. Obrázky hladovějících koťat na balkonech a toulavých psů potulujících se po opuštěných ulicích jsou tichou výzvou k celosvětovému povědomí. Protože za každým opuštěným zvířetem se skrývá příběh zrady loajality. Opuštění není řešením; je to metla, ilustrace hlubin lidské zkaženosti.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Proč Švédsko zakazuje nechávat kočku celý den samotnou

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč Švédsko zakazuje nechávat kočku celý den samotnou

Kočky jsou často vnímány jako nezávislá zvířata, která mohou být ponechána sama po delší dobu. Některé země se...

Z 18 600 psů vyhrál jednu z nejprestižnějších kynologických soutěží.

Psí výstava Crufts každoročně sdružuje elitu kynologického světa. Letos, v roce 2026, se mezi více než 18 600...

„Zdá se to neskutečné“: během wakesurfingu se ocitne uprostřed skupiny delfínů

Tvůrce obsahu @cass.officiel nedávno zažil magický okamžik při wakesurfingu, když ho náhle obklopila hejno delfínů. Tento instagramový videoklip,...

Tráví naši mazlíčci příliš mnoho času před obrazovkami?

Televize v pozadí, videa s ptáky na YouTube nebo tablet položený na podlaze... obrazovky jsou dnes součástí výzdoby...

Tato zvířata zpochybňují předsudky o „ženské moci“.

Ve světě zvířat ženy zaujímají své místo a prosazují se. V přírodě se hojně vyskytují feministické ikony, které...

Jak se pes čekající na adopci stal novou „hvězdou webu“

V útulcích čekají každý rok tisíce zvířat na svou druhou šanci. Někdy stačí jediný detail, letmý pohled, prchavý...