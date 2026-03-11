Válka na Blízkém východě: V Dubaji jsou zvířata oběťmi hromadného opouštění

Konflikt na Blízkém východě se denně stupňuje a uvrhává řadu měst do chaosu. Dubaj, ráj influencerů a město luxusu a rozmaru, se stala terčem několika útoků. Přestože místní vláda naléhavě vyzývá lidi k panice, cizinci si spěchají sbalit kufry a nechávají doma své domácí mazlíčky.
Zvířata, neviditelné oběti konfliktu
Kočka uvězněná na balkóně, její mňoukání je volání o pomoc. Koťata ponechaná napospas sama sobě v téměř městě duchů. Pes přivázaný k lampě, čekající na svého majitele, který se už nikdy nevrátí, a desítky dalších bloudících opuštěnými ulicemi se stále zapnutými obojky. Je nemožné zůstat lhostejný k těmto scénám zkázy a hlubokého utrpení zvířat. Od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě se Dubaj ocitla ve zranitelné situaci. Toto město, kdysi oslavované jako Eldorado, se postupně propadá do nejistoty a nutí cizince rezervovat si letenky do „bezpečnějších“ zemí, které se nacházejí mimo „válečnou zónu“.
Navzdory jejich uklidňujícím prohlášením se vůdcům země nepodařilo překonat nechvalně známý „instinkt sebezáchovy“. Vlivné osobnosti, které obývají tuto zemi Spojených arabských emirátů, opustily své vily a závratné střešní byty, aby hledaly útočiště a zachránily si životy, a zanechaly tak své domácí mazlíčky s ponurým osudem. Od tohoto masového exodu jsou útulky zahlceny žádostmi a organizace na ochranu zvířat jsou pobouřeny takovým nedostatkem lidskosti.
Tato zvířata, opuštěná jako odpadky v nehostinném prostředí, se náhle ocitla bez rodiny. Podle svědectví dobrovolníka z účtu SAE Animal Community, které zveřejnil deník Telegraph , někteří lidé dokonce požádali veterináře o nemyslitelné: „Aby svá zdravá zvířata utratili... protože nechtějí nést náklady na stěhování ani papírování.“
Expati prchající z Dubaje opouštějí své domácí mazlíčky na ulicích a před záchrannými centry, když spěchají opustit stát Perského zálivu https://t.co/zQBUTrzueI
— Daily Mail (@DailyMail) 9. března 2026
Influenceři v centru kontroverze
„Těžkopádné“ administrativní postupy jsou opakujícím se tématem v argumentech influencerů. To byl případ internetové senzace Maddy Burciaga, která opustila smog, aby se vyhřívala pod modrou oblohou Mauricia. Zatímco nadále zveřejňuje příběhy o palmách a zabydluje se ve svém novém tropickém životě, její fena Maya zůstala v Dubaji. Objasnila situaci a všem připomněla, že její fena je v dobrých rukou: v rukou jejich chůvy. Také upřesnila, že se nejedná o jednosměrnou cestu a že se rodina brzy znovu sejde.
Navzdory tomuto pokusu o obranu Liga zvířat nešetřila slovy. „Pes by nikdy neopustil svého člověka, aby si zachránil vlastní kůži. Psi jsou připraveni projít válkou, aby zůstali se svými lidmi. To je celý rozdíl mezi loajalitou... a pohodlím,“ zuřila na X (dříve Twitter) a poukázala na do očí bijící nedostatek empatie. Tito psi a kočky, kteří vždy znali teplo domova, se během několika dní proměnili z nekonečné náklonnosti v absolutní bídu, jednoduše proto, že jejich dokumenty nebyly „v pořádku“. A útulky , malá zařízení v Dubaji, jsou tak přeplněné, že nemohou zachránit všechna tato bezdomovská zvířata.
Zjednodušení postupů je nezbytné pro dobré životní podmínky zvířat.
Zatímco influenceři si mohou dovolit vily s výhledem na oceán, značkové oblečení a luxusní auta, uživatelé internetu odvodili, že si mohou dovolit i soukromý tryskáč, aby vyřešili „administrativní problémy“ spojené se svými chlupatými společníky. Právě to údajně udělala tvůrkyně lifestylu Jade Lavoie, která má 1,3 milionu sledujících. Mnohem rozumnější a logičtější volba než opustit svého mazlíčka v poušti nebo na okraji hořících měst. Pro běžné cestovatele, kteří nemají rozpočet na cestování jako celebrity, je to o něco složitější. Dosáhnout zaslíbené země s věrným čtyřnohým přítelem vyžaduje trpělivost.
„Podmínky pro vstup zvířat do Evropské unie, zejména požadavek na titry protilátek proti vzteklině, které musí být testovány 30 dní po očkování a 3 měsíce před příjezdem do Francie,“ vysvětluje Nadace Brigitte Bardot . Vzhledem k naléhavosti situace a stále častějším raketovým poplachům je dodržení těchto lhůt obtížné. V roce 2022 však Ukrajina udělala výjimku ze zákona a zvláštní ustanovení umožnilo uprchlíkům vzít si s sebou svá zvířata bez ohledu na jejich okolnosti.
Ve městě, kde se zdá možné cokoli, by mělo být poskytování základní bezpečnosti domácím mazlíčkům normou, nikoli výjimkou. Obrázky hladovějících koťat na balkonech a toulavých psů potulujících se po opuštěných ulicích jsou tichou výzvou k celosvětovému povědomí. Protože za každým opuštěným zvířetem se skrývá příběh zrady loajality. Opuštění není řešením; je to metla, ilustrace hlubin lidské zkaženosti.