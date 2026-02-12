Přiznává, že lhal o tom, že mu „odebrali psa“, a vyvolává pobouření mezi uživateli internetu.

Sociální média mohou být neuvěřitelným hřištěm, ale také skutečným minovým polem. Cyril Schreiner, francouzský tvůrce obsahu známý svými humornými videi na TikToku a Instagramu, se to naučil na vlastní kůži. Jeho nejnovější „žert“, simulující únos jeho mopse Alberta, vyvolal online masivní vlnu hněvu a to, co považoval za „vtip“, proměnil ve virální skandál.
Podvod, který zašel příliš daleko
Všechno to začalo asi před měsícem. Cyril Schreiner vytvořil falešné záběry z bezpečnostní kamery, které ukazují údajný únos Alberta maskovanými cizími lidmi (ani nepoužil svého skutečného psa: jako záskok posloužil pytel brambor). 5. února zveřejnil dojemné video, kde Alberta „našel“ a předstíral nesmírnou úlevu. Jeho sledující, dojati tímto příběhem, se poté podělili o své vlastní příběhy o ztracených domácích mazlíčcích v domnění, že celá věc byla zinscenovaná.
Přiznání a veřejná omluva
Tváří v tvář rostoucímu tlaku a kontroverzi Schreiner 10. února přiznal svou lež v omluvném videu zveřejněném na TikToku a Instagramu. Vysvětlil, že jeho původní záměr byl čistě humorný: „Chtěl jsem vytvářet zábavu, radost,“ řekl a zároveň uznal, že některé věci „nejsou pro vtipy“. Přiznal, že se choval hloupě, a trval na tom, že nikdy nechtěl projevit neúctu lidem, kteří skutečně přišli o své domácí mazlíčky.
Cyril Schreiner se také podělil o to, že měl „těžký osobní rok“, který se vyznačoval postupným zklamáním ze sociálních médií a téměř automatickou tvorbou videí. Tvrdí, že nejednal z finančních kalkulů, ale připouští, že kvůli tomuto fingovanému únosu ztratil partnerství, důvěryhodnost a peníze.
Výbušný hněv uživatelů internetu
Navzdory těmto omluvám byla reakce veřejnosti bouřlivá. Tisíce uživatelů internetu vyjádřily své pobouření a označily toto gesto za „manipulativní“, „neuctivé“ nebo ještě horší. Mnozí měli pocit, že „tento podvod bagatelizuje bolest rodin, které skutečně utrpěly krádež domácích mazlíčků“. Výzvy k bojkotu se množily: lajky byly odebírány, odběry rušeny a dokonce se objevily hrozby právních kroků proti platformám za dezinformace. Během pouhých několika dní se Cyril Schreiner z populárního influencera stal digitálním vyvrhelem.
Tento případ dokonale ilustruje rizika spojená s tvorbou obsahu za každou cenu. Cyril Schreiner, který si vybudoval reputaci na absurdním humoru a rodinných skečích, se připojuje k seznamu influencerů, kteří překročili hranice humoru. Se životy zvířat se nedá zahrávat a je nepřijatelné zneužívat jejich těžkou situaci k vyvolání rozruchu. Předstírání únosu zvířete, byť jen pro údajný skeč, trivializuje skutečné trauma, které zažily tisíce rodin, jejichž domácí mazlíčci byli tragicky ukradeni. Tento typ obsahu překračuje etickou hranici: za humorem se skrývá skutečné utrpení a to by nikdy nemělo být používáno jako pouhý „komický materiál“.
Tato kontroverze nakonec není jen „jednorázovým skandálem“: slouží jako připomínka všem tvůrcům obsahu a jejich komunitám. Zapojení a rozruch by neměly mít přednost před respektem a odpovědností. Případ Cyrila Schreinera a jeho mopse Alberta ukazuje, že na sociálních sítích může být hranice mezi humorem a neúctou velmi tenká.