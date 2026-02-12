Search here...

Přiznává, že lhal o tom, že mu „odebrali psa“, a vyvolává pobouření mezi uživateli internetu.

Život zvířat
Anaëlle G.
@cyrilschr/Instagram

Sociální média mohou být neuvěřitelným hřištěm, ale také skutečným minovým polem. Cyril Schreiner, francouzský tvůrce obsahu známý svými humornými videi na TikToku a Instagramu, se to naučil na vlastní kůži. Jeho nejnovější „žert“, simulující únos jeho mopse Alberta, vyvolal online masivní vlnu hněvu a to, co považoval za „vtip“, proměnil ve virální skandál.

Podvod, který zašel příliš daleko

Všechno to začalo asi před měsícem. Cyril Schreiner vytvořil falešné záběry z bezpečnostní kamery, které ukazují údajný únos Alberta maskovanými cizími lidmi (ani nepoužil svého skutečného psa: jako záskok posloužil pytel brambor). 5. února zveřejnil dojemné video, kde Alberta „našel“ a předstíral nesmírnou úlevu. Jeho sledující, dojati tímto příběhem, se poté podělili o své vlastní příběhy o ztracených domácích mazlíčcích v domnění, že celá věc byla zinscenovaná.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cyril Schreiner (@cyrilschr)

Přiznání a veřejná omluva

Tváří v tvář rostoucímu tlaku a kontroverzi Schreiner 10. února přiznal svou lež v omluvném videu zveřejněném na TikToku a Instagramu. Vysvětlil, že jeho původní záměr byl čistě humorný: „Chtěl jsem vytvářet zábavu, radost,“ řekl a zároveň uznal, že některé věci „nejsou pro vtipy“. Přiznal, že se choval hloupě, a trval na tom, že nikdy nechtěl projevit neúctu lidem, kteří skutečně přišli o své domácí mazlíčky.

Cyril Schreiner se také podělil o to, že měl „těžký osobní rok“, který se vyznačoval postupným zklamáním ze sociálních médií a téměř automatickou tvorbou videí. Tvrdí, že nejednal z finančních kalkulů, ale připouští, že kvůli tomuto fingovanému únosu ztratil partnerství, důvěryhodnost a peníze.

Výbušný hněv uživatelů internetu

Navzdory těmto omluvám byla reakce veřejnosti bouřlivá. Tisíce uživatelů internetu vyjádřily své pobouření a označily toto gesto za „manipulativní“, „neuctivé“ nebo ještě horší. Mnozí měli pocit, že „tento podvod bagatelizuje bolest rodin, které skutečně utrpěly krádež domácích mazlíčků“. Výzvy k bojkotu se množily: lajky byly odebírány, odběry rušeny a dokonce se objevily hrozby právních kroků proti platformám za dezinformace. Během pouhých několika dní se Cyril Schreiner z populárního influencera stal digitálním vyvrhelem.

Tento případ dokonale ilustruje rizika spojená s tvorbou obsahu za každou cenu. Cyril Schreiner, který si vybudoval reputaci na absurdním humoru a rodinných skečích, se připojuje k seznamu influencerů, kteří překročili hranice humoru. Se životy zvířat se nedá zahrávat a je nepřijatelné zneužívat jejich těžkou situaci k vyvolání rozruchu. Předstírání únosu zvířete, byť jen pro údajný skeč, trivializuje skutečné trauma, které zažily tisíce rodin, jejichž domácí mazlíčci byli tragicky ukradeni. Tento typ obsahu překračuje etickou hranici: za humorem se skrývá skutečné utrpení a to by nikdy nemělo být používáno jako pouhý „komický materiál“.

Tato kontroverze nakonec není jen „jednorázovým skandálem“: slouží jako připomínka všem tvůrcům obsahu a jejich komunitám. Zapojení a rozruch by neměly mít přednost před respektem a odpovědností. Případ Cyrila Schreinera a jeho mopse Alberta ukazuje, že na sociálních sítích může být hranice mezi humorem a neúctou velmi tenká.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
V Číně se tato zvířata generovaná umělou inteligencí stávají hvězdami sociálních médií.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V Číně se tato zvířata generovaná umělou inteligencí stávají hvězdami sociálních médií.

Na čínském internetu jsou kočky a psi již dlouho hvězdami dojemných videí. Nový fenomén však vše narušuje: tato...

Na Floridě způsobuje chladné počasí ohromující „leguání déšť“

Florida, proslulá svým slunečným počasím a mírným podnebím, nedávno zažila scénu hodnou hororu: leguáni padají ze stromů, jako...

Trpí Tourettovým syndromem a ukazuje, jak jí její pes pomáhá zvládat tiky

Život s tiky vám nebrání milovat, snít nebo zářit. Baylen Dupree ve svých 23 letech autenticky ukazuje, jak...

Proč koňská intuice fascinuje vědce, tvrdí studie

Koně nejsou jen skvělí společníci: zdá se, že dokáží „číst“ naše emoce. Nedávná francouzská studie odhaluje, že tato...

Opravdu polykáme pavouky ve spánku? Co říká věda

Pravděpodobně jste slyšeli tuto fámu: údajně spolkneme až osm pavouků ročně, když spíme s otevřenou tlamou a v...

Tato kočka, která byla po měsících nezvěstná, se znovu objeví 250 km daleko; její příběh bere internet bouří.

Kocour Filou, který zmizel v srpnu 2025 z odpočívadla na dálnici poblíž španělské Girony, se právě znovu objevil...

© 2025 The Body Optimist