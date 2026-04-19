Gumička do vlasů na zápěstí: proč je špatný nápad ji mít na zápěstí

Vždycky máte po ruce gumičku do vlasů, pro případ, že by vám vlasy překážely a padaly před očima. Tento vlasový doplněk, který se hodí, když fouká vítr nebo když vás otravují uvolněné prameny, slouží téměř zároveň jako náramek. Splyne s vaším zápěstím a mísí se s vašimi běžnými šperky. Jenže i když je tato gumička do vlasů užitečná, vytváří hrozný „škrtidlový efekt“ a neúmyslně škodí vašemu zdraví.
Guma na zápěstí, pozor na kožní reakce
Je to dlouholetý zvyk. Od chvíle, kdy jsme se naučili upravovat si vlasy bez maminčiny pomoci, jsme začali nosit gumičku do vlasů na zápěstí kvůli praktičnosti a pohodlí. Protože hledat gumičku v plné tašce je jako hledat jehlu v kupce sena, zvolili jsme nejjednodušší řešení se zaměřením na dostupnost. S gumičkou na zápěstí si můžeme bleskově vytvořit culík a sepnout si neposlušné vlasy do drdolu. Je to záchrana při přežití nepříznivého počasí, improvizovaných sprintů za autobusem a soustředěných zkoušek.
Tato gumička do vlasů vám zůstává připevněná k zápěstí od rána do večera jako ozdobný předmět. Neuvědomujete si její přítomnost, dokud si ji nesundáte a nevšimnete si poškození kůže. Vaše zápěstí má pocit, jako by vám ho někdo pořezal. Dokonce i pouta se ve srovnání s ní zdají být méně bolestivá. Je to mučící nástroj maskovaný jako praktický doplněk. Tato gumička do vlasů vám nejen láme konečky a poškozuje vlasy při každém neopatrném střihu, ale také tiše mučí vaši kůži.
Ta gumička do vlasů, která vás chrání před vlasovými katastrofami, je skutečnou živnou půdou pro bakterie. Zbytky vlasových produktů, znečištění a nejrůznější bakterie z ní dělají koncentrovaný zdroj parazitů. Představte si na vteřinu, že by tyto látky mohly proniknout do rány. Američanka se to dozvěděla tvrdě, když na tom samém místě objevila absces. Verdikt lékaře? Infekce způsobená touto každodenní gumičkou do vlasů. „Bakterie se do jejího těla dostaly přes kůži a vlasové folikuly a způsobily závažnou infekci, která mohla snadno vést k sepsi, což je potenciálně smrtelný stav,“ informuje místní zpravodajský server Wlky.com.
Malý předmět způsobující dopravní problémy
Tato gumička visící ze zápěstí zanechává stopy podobné těm, které zanechávají úzké džíny o dvě čísla menší, ultra podpůrné push-up podprsenky a těsné ponožky. Nepotřebujete lékařský titul, abyste rozpoznali příznaky problémů s krevním oběhem, zvláště když je otisk na kůži téměř fialový a ruce se cítí jako led. „Snížení průtoku krve do jakékoli oblasti těla – do jakékoli oblasti – není nikdy ideální, zvláště ne po delší dobu,“ varuje v rozhovoru pro HuffPost Dhaval Bhanusali, dermatolog z Hudson Dermatology & Laser Surgery Center v New Yorku.
Gumička napodobuje škrcení v zápěstí a přerušuje průtok krve. V důsledku toho krev správně necirkuluje tělem. Zápěstí se jeví abnormálně bledé a na dotek je chladnější. Pokud kromě těchto pocitů pociťujete brnění nebo mravenčení, okamžitě gumičku odstraňte; naznačuje to poškození nervů.
Jemný, ale skutečný dopad na karpální tunel
Pokud nejste obeznámeni s anatomií těla, karpální tunel se nachází na spodní části zápěstí. Je to tunel na přední straně zápěstí. Umožňuje vám pohybovat rukou, mávat s ní jako s kukačkovými hodinami a uchopovat různé předměty. I když genetika hraje významnou roli v pociťované bolesti, lidé, kteří celý den píší na klávesnici, jsou náchylnější k syndromu karpálního tunelu, stejně jako ti, kteří nosí na zápěstí škrtidlo.
Pokud je postižen syndrom karpálního tunelu, máte větší potíže s prováděním jednoduchých pohybů, jako je skládání prádla nebo míchání těsta na dort. Ztrácíte také sílu a i lehké předměty se zdají být těžké. Jediný gumový pás připevněný k zápěstí však má na tuto část těla minimální vliv.
Jedná se o bezpečnější alternativy k tradičním elastickým pásům
Není pochyb o tom, že byste nechali vlasy diktovat svůj život a vzdali se tohoto doplňku, který je skutečně užitečný v každodenním životě. Pokud si však chcete procvičovat vlasové origami s naprostým klidem, aniž byste si ublížili na zdraví, budete muset přehodnotit své oblíbené styly. Můžete zvolit XXL gumičky z hedvábí nebo lnu: mají tu výhodu, že jsou volnější a udržují bezpečnou vzdálenost od zápěstí.
Mají také silnou estetickou hodnotu. Místo abyste si je navlékli na zápěstí, můžete si je pověsit na sponu kabelky jako okouzlující prvek. Spirálové gumičky jsou také méně agresivní. Kromě hravého a dětského designu mají výhodu v tom, že jsou pružné a těsně obepínají zápěstí, místo aby ho stahovaly.
A proč si nezvolit šátek? Vyžaduje to trochu více technických dovedností, ale můžete si ho připevnit na rukojeť kabelky a elegantně ho vytáhnout jako experti na sladký život.