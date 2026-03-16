Proč se vlasy po zimě zdají být statické, plošší nebo matnější?

S příchodem jara můžete mít pocit, že se vaše vlasy změnily. Jsou statičtější, trochu zplihlé nebo lehce matné a někdy se zdá, že odolávají teplejšímu počasí. Ujišťujeme vás, že tento jev je velmi častý a je způsoben především vlivem zimy na vlasové vlákno a pokožku hlavy.
Suchý zimní vzduch zatěžuje vlasy
Během chladnějších měsíců se vzduch stává mnohem sušším. Mezi nízkými venkovními teplotami a vytápěním uvnitř značně klesá okolní vlhkost. V důsledku toho vaše vlasy ztrácejí část své přirozené vlhkosti. Když vlasovému vláknu chybí voda, stává se sušším a náchylnějším k vnějším agresorům. Tření, styling nebo i pouhé nošení šátku pak může způsobit, že vlasy vypadají matněji a hůře se upravují.
Dermatologové také vysvětlují, že tato suchost oslabuje vlasovou kutikulu, ochrannou vrstvu, která obklopuje vlasové vlákno. Když je tato bariéra méně hladká, světlo se odráží méně efektivně, takže vlasy vypadají méně lesklé. To neznamená, že jsou vaše vlasy „poškozené“ nebo „problematické“. Prostě reagují na své prostředí, stejně jako zbytek vašeho těla.
Statická elektřina, velká hvězda zimy
Pokud se vám zdá, že vaše vlasy, když si sundáte čepici, mají vlastní hlavu, rozhodně v tom nejste sami. Statická elektřina je obzvláště běžná v zimě. Vzniká, když se ve vlasech v důsledku tření hromadí elektrický náboj. Čepice, kabáty nebo šály – zejména ty ze syntetických materiálů – mohou tento jev zhoršit.
V suchém vzduchu se tento elektrický náboj hůře rozptýlí. Vlasy se pak vzájemně odpuzují, čímž vzniká nechvalně známý efekt „statického náboje“, který je někdy obtížné kontrolovat. Není to ani chyba, ani známka „problémových“ vlasů: je to prostě fyzika.
Proč vlasy vypadají plošší
Na konci zimy si někteří lidé také všimnou, že jejich vlasy vypadají méně objemné.
- Časté nošení klobouků nebo čepic může na několik hodin stlačovat kořínky vlasů. To dočasně způsobí, že vlasy ztratí svůj přirozený pohyb a budou vypadat plošší.
- Pokožka hlavy se může také během chladného období mírně chovat. Aby se chránila před chladem a nedostatkem vlhkosti, může produkovat o něco více kožního mazu.
- Tento přebytečný maz může zatěžovat kořínky a vyvolávat dojem, že vlasům chybí objem, i když jejich struktura zůstává stejná.
Zima ovlivňuje i tělo
Změny vlasů pozorované na konci zimy nesouvisí pouze s klimatem. Chladné období může ovlivnit i tělo jako celek. Nedostatek slunečního záření, změny životního stylu a sezónní hormonální změny mohou hrát nepřímou roli.
Některé výzkumy naznačují , že vypadávání vlasů může být v určitých obdobích roku o něco výraznější, zejména na konci zimy. Tyto změny jsou však zcela přirozené: vlasy sledují růstový cyklus, který se vyvíjí v průběhu roku.
Jak pomoci vlasům znovu získat lesk
Dobrá zpráva: s návratem jara vlasy často postupně znovu získávají svou rovnováhu. Vzduch se stává vlhčím a zimní poškození se zmenšuje. Několik jednoduchých kroků jim může dodat i trochu energie:
- hydratujte konečky výživnými přípravky
- omezit tření se syntetickými tkaninami
- Volte jemné a ochranné produkty.
- vyhýbejte se příliš těsným účesům
Cílem není vlasy „opravit“, ale spíše je jemně vést.
Koneckonců, vlasy se – stejně jako tělo – mění v závislosti na ročních obdobích, zvyklostech a prostředí. A tato schopnost přizpůsobit se je také součástí jejich přirozené krásy.