Mezi mladými lidmi se silně vrací ikonické parfémy z 90. a 21. století.

Naila T.
Mezi sociálními médii a vintage kulturou zažívají ikonické parfémy z 90. a 21. století velkolepý návrat popularity mezi mladšími generacemi. Vůně, které byly dlouho spojovány s počátky „mainstreamové“ parfumerie, se nyní vracejí do centra kosmetických trendů. Historické značky jako Calvin Klein a ikonické parfémy jako Thierry Mugler Angel a Lolita Lempicka se pravidelně vracejí do centra pozornosti v rámci virálního obsahu.

Lahve, které se staly předmětem generační touhy

Dnes není přitažlivá jen vůně, ale také vizuální identita těchto parfémů: okamžitě rozpoznatelné flakony, osobité estetické kódy a vyprávění příběhů hluboce zakořeněné ve své době. Značky jako Cacharel Anaïs Anaïs a CK One ztělesňují tuto minimalistickou nebo romantickou estetiku, která se v současných trendech silně vrací.

TikTok a Instagram jako akcelerátory nostalgie

Znovuobjevení těchto vůní je do značné míry umocněno sociálními médii, kde nostalgický obsah zažívá boom. Na TikToku sbírají „parfémy roku 2000“ miliony zhlédnutí, často spojované s dospívajícími vzpomínkami nebo záměrně retro estetikou. Tento trend je součástí širšího hnutí, které je již pozorováno v módě a hudbě, kde jsou odkazy na 90. a 2000. léta neustále reinterpretovány.

@nadeenghazal není to z roku 2000, ale připadá mi to tak 🥹

Parfém jako objekt identity

Pro generaci Z už parfém není jen fixním čichovým podpisem, ale prvkem osobního vyjádření. Návrat ke známým vůním jim umožňuje znovu se spojit s vnímanou jednodušší dobou, ale také prosadit svou estetickou identitu. Tento trend „návratu ke klasice“ proměňuje vintage produkty ve skutečné kulturní artefakty.

Návrat ikonických parfémů z 90. let a prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století ilustruje širší fenomén generační nostalgie. Mezi sociálními médii, retro estetikou a touhou po autenticitě tyto vůně již nejsou jen kosmetickými produkty: stávají se kulturními markery, které překračují generace.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Kosmetické přípravky pro těhotné ženy: bezpečná péče o pleť během těhotenství

Těhotenství hluboce transformuje tělo. Kůže, vlasy, nehty: vše se mění pod vlivem hormonů. Výběr správných kosmetických produktů pro...

Trh s kosmetikou pro nás každý rok připravuje překvapení a dárkové sady zůstávají jedním z nejdynamičtějších segmentů. Podle...

Najít perfektní kosmetický dárek pro ženu může být někdy skutečnou výzvou. Svět kosmetiky je však plný možností pro...

Najít perfektní dárek pro ženu může být někdy výzvou. Dárková sada pro ženy tento problém elegantně řeší. Ať...

Každý rok, od prvních říjnových týdnů, kosmetické značky soutěží o to, kdo přiláká milovníky krásy. Adventní kalendář dámské...

Po sprchování si mnoho lidí instinktivně důkladně tře vlasy ručníkem, aby je rychleji vysušili. Tato běžná praxe však...