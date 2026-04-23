Mezi mladými lidmi se silně vrací ikonické parfémy z 90. a 21. století.

Mezi sociálními médii a vintage kulturou zažívají ikonické parfémy z 90. a 21. století velkolepý návrat popularity mezi mladšími generacemi. Vůně, které byly dlouho spojovány s počátky „mainstreamové“ parfumerie, se nyní vracejí do centra kosmetických trendů. Historické značky jako Calvin Klein a ikonické parfémy jako Thierry Mugler Angel a Lolita Lempicka se pravidelně vracejí do centra pozornosti v rámci virálního obsahu.
Lahve, které se staly předmětem generační touhy
Dnes není přitažlivá jen vůně, ale také vizuální identita těchto parfémů: okamžitě rozpoznatelné flakony, osobité estetické kódy a vyprávění příběhů hluboce zakořeněné ve své době. Značky jako Cacharel Anaïs Anaïs a CK One ztělesňují tuto minimalistickou nebo romantickou estetiku, která se v současných trendech silně vrací.
TikTok a Instagram jako akcelerátory nostalgie
Znovuobjevení těchto vůní je do značné míry umocněno sociálními médii, kde nostalgický obsah zažívá boom. Na TikToku sbírají „parfémy roku 2000“ miliony zhlédnutí, často spojované s dospívajícími vzpomínkami nebo záměrně retro estetikou. Tento trend je součástí širšího hnutí, které je již pozorováno v módě a hudbě, kde jsou odkazy na 90. a 2000. léta neustále reinterpretovány.
Parfém jako objekt identity
Pro generaci Z už parfém není jen fixním čichovým podpisem, ale prvkem osobního vyjádření. Návrat ke známým vůním jim umožňuje znovu se spojit s vnímanou jednodušší dobou, ale také prosadit svou estetickou identitu. Tento trend „návratu ke klasice“ proměňuje vintage produkty ve skutečné kulturní artefakty.
Návrat ikonických parfémů z 90. let a prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století ilustruje širší fenomén generační nostalgie. Mezi sociálními médii, retro estetikou a touhou po autenticitě tyto vůně již nejsou jen kosmetickými produkty: stávají se kulturními markery, které překračují generace.