Už žádné rozmazávání lesku na rty během jídla: trik, který potřebujete znát

Je to děsivý okamžik. Jíst s leskem na rty je delikátní operace. Někdy musíte provést trochu obličejové gymnastiky nebo udělat pár grimas, abyste ze svého ranního make-upu vytěžili maximum a nezničili ho. Aby lepkavý lesk na rty vydržel zkoušku jídla a vydržel i přes vydatné sousty, tvůrce obsahu objevil speciální techniku.
Technika, která nás chrání před posměchem
Lesk na rty zmizel z našich kosmetických taštiček ve prospěch tělové konturovací tužky na rty a lehce tónovaného balzámu. Nedávno se však vrátil a zdobí naše rty svými třpytivými tóny a ledovými tóny. I když lesk na rty se svou hedvábnou, rozplývající se texturou poskytuje v líčení ten vyhledávaný zářivý efekt, má i své nevýhody.
Lesk se lepí na všechno a na konci jídla je ho na vidličce víc než na ústech. Všechno se lepí na tuto lepkavou hmotu a na konci hostiny se i drobky stávají samostatnými dekoracemi, jedlými kamínky. A ještě horší je to s rychlými jídly, jako jsou hamburgery, které vyžadují pořádné kroucení čelisti.
Zkrátka, jíst s leskem na rty je téměř nemožné. Ale rozhodně se nemusíte hladovět jen proto, abyste si zachovali ten make-up, kvůli kterému jste dnes ráno přišli pozdě. Tvůrkyně obsahu @hashandlyss, která se pyšní leskem na rty tak hustým, že v něm téměř vidíte svůj odraz, našla jemnou techniku, jak tento problém vyřešit. A vše se scvrkává na pohyb úst. Její rty nepřicházejí do přímého kontaktu s jídlem. Drží si jídlo mezi zuby a jazykem a pak normálně žvýká toast. Výsledek: nulový přenos.
@hashandlyss Odpověď uživateli @friziemcguire Slibuji, že to funguje 🤦🏻♀️ #couplestiktok #cookingtiktok #fyp ♬ původní zvuk - Hash & Lyss
Jídlo s leskem na rty, zážitek, který vykouzlí úsměv na tváři
Jídlo s leskem na rty je námětem nespočtu memů a zábavných videí online. Na sociálních sítích se beauty fanynky natáčejí s kuřecími křidélky nebo panini pod bradou, aby předvedly svou techniku a sdílely své zdánlivě vrozené gesto. Nacházejí chytré odvádějící taktiky, aby si nepřetěžovaly rty. K pití používají brčka, aby si nerozmazaly sirupovitý lesk. Je to prakticky dovednost, kterou stojí za to přidat do životopisu.
Když jíme s leskem na rty, máme tendenci být obzvlášť opatrní a přemýšlet více o tom, jak naše rty potom vypadají, než o samotné chuti. Přesto se v komentářích uživatelé internetu ptají: „V nejhorším případě ho můžeme prostě znovu nanést, že?“ Ale ti nejzávažnější vědí lépe: nejde o nanášení vrstvy lesku jako u balzámu na rty. Musíte znovu definovat kontury tužkou, rozetřít produkt přesným štětcem a hrát si se stíny. Je to umělecká forma. Proto tato spolehlivá, i když poněkud nekonvenční, strategie pro prodloužení bezchybného vzhledu vašeho make-upu.
Tato další tajemství krásy pro dlouhotrvající lesk na rty
Lepkavý, rozmazávající se a otiskům prstů odolný lesk na rty není nevyhnutelný. I když existuje stále více „optimálních“ receptur s tučně vytištěným slibem „nerozmazává se“, není neobvyklé, že lesk trochu ztratí. Zatímco klasickou rtěnku lze poměrně snadno zmatnit a zafixovat trochou sypkého pudru, s leskem na rty je to trochu složitější. Lesk na rty se však s jídlem nekompatibilní. Stačí ho přestat používat, jako byste pózovaly pro reklamu, a začít ho používat jako profesionálka.
Pokud chcete jíst bez obav, že vám lesk na rty odolá zubům, můžete si ho předem zpevnit a udělat ho „voděodolným“. Na TikToku si fanatici krásy před nanesením lesku nanášejí primer, zatímco jiní používají štětec místo tradičního aplikátoru pro lepší rozprostření produktu.
Jíst s leskem na rty je děsivé. Vždycky se bojíme, že si zničíme make-up, a i když je lesk na rty někdy ochucený, nikdy není příjemné ho polykat. S touto propracovanou technikou je to jen špatná vzpomínka.