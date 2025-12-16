Search here...

Kožní problémy: tato překvapivá souvislost s úzkostí a depresí

Fabienne Ba.
Akné, ekzém a lupénka postihují téměř 2 miliardy lidí na celém světě a často způsobují hluboké potíže. Tyto viditelné stavy vytvářejí začarovaný kruh, kde se stres a příznaky vzájemně doplňují.

Velká evropská studie

Studie „Psychologická zátěž kožních onemocnění“, publikovaná v časopise Journal of Investigative Dermatology, zahrnovala 3 635 dermatologických pacientů a 1 359 kontrolních subjektů ve 13 evropských zemích. Studie, kterou provedli FJ Dalgard a kol., ukazuje, že 10,1 % pacientů s kožním onemocněním trpí klinickou depresí (oproti 4,3 % v kontrolní skupině), 17,2 % úzkostí (oproti 11,1 %) a 12,7 % sebevražednými myšlenkami (oproti 8,3 %).

Začarovaný kruh kůže a stresu

Kortizol uvolňovaný stresem zhoršuje zánět kůže (lupénka, ekzém), zatímco viditelné léze způsobují stud, izolaci a ztrátu sebevědomí. U mladých lidí s těžkým akné se riziko deprese zdvojnásobuje; chronický ekzém ztrojnásobuje úzkostné poruchy. Až 5 % závažných případů vede k sebevražedným myšlenkám.

Šokující data podle patologií

Nejčastější jsou lupénka (17,4 % případů), kožní infekce (6,8 %), ekzém (6,4 %) a akné (5,9 %). Ženy (56,5 % pacientů) jsou nadměrně zastoupeny s průměrným věkem 47 let. Nedávný stres (35,6 %) a fyzické komorbidity (28,8 %) zhoršují psychickou zátěž.

Přehodnocení zdraví nad rámec kůže

Kožní problémy, jako je akné, ekzém nebo lupénka, nejsou jen kosmetické nebo dermatologické problémy: odhalují hlubokou a obousměrnou souvislost s naším duševním zdravím, kde se stres a příznaky střetávají v destruktivním začarovaném kruhu. Statistiky volají po revoluci v léčbě: už nestačí předepisovat krémy nebo antibiotika; k prolomení této spirály je nutné systematicky integrovat psychologickou složku.

Směrem k integrované psychodermatologii

Kognitivně behaviorální terapie, mindfulness a psychologická podpora v kombinaci s vhodnou léčbou pleti obnovují nejen epidermis, ale i sebevědomí, což pacientům umožňuje znovu získat sebevědomí a klid. Uklidňující kosmetika a wellness rutiny hrají klíčovou roli v uklidňování zánětu i každodenní úzkosti. Na společenské úrovni je destigmatizace těchto viditelných stavů – prostřednictvím veřejných kampaní a vzdělávání – nezbytná, aby se dvě miliardy postižených lidí již necítily izolované nebo souzené.

Péče o pleť je v konečném důsledku také o hýčkání vaší mysli: holistický přístup nejen hojí povrchové léze, ale také předchází hlubokým ranám a podporuje celkovou pohodu, kde se vnější a vnitřní krása harmonicky spojují.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
