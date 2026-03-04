„Rozkvetlý gel“, tato manikúra z Japonska je novým trendem pro rok 2026

Minimalistická jeden den, maximalistická druhý den: manikúra se neustále znovu objevuje. Letos na jaře 2026 si pozornost získává technika z Japonska, která slibuje proměnit vaše nehty ve skutečná abstraktní umělecká díla. Jmenuje se? Kvetoucí gel.
Co přesně je kvetoucí gel?
Blooming gel je technika zdobení nehtů, která se opírá o velmi specifické složení gelu. Jak vysvětluje nehtová technička Natalia Mercedes ve Vogue: „Tento gel se nanáší na podklad, který ještě nebyl vytvrzen pod UV nebo LED lampou.“
A tady se děje ta magie: když nanesete barvu navrch, pigment nezůstane fixní. Rozptýlí se, natáhne a postupně se transformuje, než se zafixuje pod lampou. Na rozdíl od klasické manikúry s čistými, ultra-kontrolovanými liniemi zde vstupuje do hry prvek nečekaného.
Výsledek? Plynulé, organické, téměř hypnotické efekty. Některé vzory připomínají kruhové batikované lakování, jiné evokují jemné mramorování nebo vzory, které na nehtu doslova rozkvétají. Každý prst se stává jedinečným, nemožným k přesné reprodukci. A právě tato jedinečnost je tak přitažlivá.
Inspirace přímo z Japonska
Blooming gel je součástí velké tradice japonského nehtového umění, proslulého svou důraznou pozorností na detail a odvážnou kreativitou. V Japonsku specializované salony již léta zkoumají techniky, které spojují technickou preciznost s uměleckým experimentováním.
Zde vzor jen tak neexistuje: vyvíjí se. Před vytvrzením vzor na nehtu „rozkvétá“, nesený kontrolovanou difúzí pigmentu. Doba čekání před vytvrzením pod lampou přímo ovlivňuje intenzitu efektu. Čím déle čekáte, tím více se barva rozvine. Tento téměř živoucí rozměr dodává manikúře expresivní a moderní charakter. Vaše nehty už nejsou pouhými plátny: stávají se plátnem pro kreativní vyjádření, které odráží vaši osobnost.
Proč je tento trend tak lákavý?
Jednou z velkých výhod blooming gelu je svoboda, kterou nabízí. Můžete si pohrát s výraznými kontrasty pro zvýšení rozptýlenosti: černá a bílá pro grafický efekt, elektrická modrá na tělové barvě pro moderní vzhled, růžová a červená pro zářivý a výrazný vzhled. Zvířecí vzory, jako je leopard nebo zebra, se pro tuto techniku obzvláště dobře hodí.
A v roce 2026 je krása více než kdy jindy otázkou osobního vyjádření. Blooming gel přichází ve správný čas: nabízí dokonalou rovnováhu mezi kreativitou a elegancí, bez nutnosti kamínků, textury nebo dalších doplňků. Každý nehet se stává malým abstraktním uměleckým dílem. Můžete si ho přizpůsobit svým přáním, náladě, stylu. Krátké i přírodní nehty, výrazné délky, čtvercové nebo mandlové tvary: tato technika se hodí ke všem tvarům rukou a oslaví každou ruku.
Díky svému rozptýlenému a uměleckému efektu se rozkvetlý gel již stává jedním z hlavních trendů manikúry pro jaro 2026. Samozřejmě, stejně jako každá aplikace gelu, vyžaduje rozkvetlý gel specifické odstranění. Pro zachování zdraví přírodních nehtů se doporučuje nechat si to udělat profesionálně v salonu.