„Rozkvetlý gel“, tato manikúra z Japonska je novým trendem pro rok 2026

Tipy a triky
Fabienne Ba.
@georgieporgie.nails/Instagram

Minimalistická jeden den, maximalistická druhý den: manikúra se neustále znovu objevuje. Letos na jaře 2026 si pozornost získává technika z Japonska, která slibuje proměnit vaše nehty ve skutečná abstraktní umělecká díla. Jmenuje se? Kvetoucí gel.

Co přesně je kvetoucí gel?

Blooming gel je technika zdobení nehtů, která se opírá o velmi specifické složení gelu. Jak vysvětluje nehtová technička Natalia Mercedes ve Vogue: „Tento gel se nanáší na podklad, který ještě nebyl vytvrzen pod UV nebo LED lampou.“

A tady se děje ta magie: když nanesete barvu navrch, pigment nezůstane fixní. Rozptýlí se, natáhne a postupně se transformuje, než se zafixuje pod lampou. Na rozdíl od klasické manikúry s čistými, ultra-kontrolovanými liniemi zde vstupuje do hry prvek nečekaného.

Výsledek? Plynulé, organické, téměř hypnotické efekty. Některé vzory připomínají kruhové batikované lakování, jiné evokují jemné mramorování nebo vzory, které na nehtu doslova rozkvétají. Každý prst se stává jedinečným, nemožným k přesné reprodukci. A právě tato jedinečnost je tak přitažlivá.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Miami Japanese Gel Nail Artist (@veedidem)

Inspirace přímo z Japonska

Blooming gel je součástí velké tradice japonského nehtového umění, proslulého svou důraznou pozorností na detail a odvážnou kreativitou. V Japonsku specializované salony již léta zkoumají techniky, které spojují technickou preciznost s uměleckým experimentováním.

Zde vzor jen tak neexistuje: vyvíjí se. Před vytvrzením vzor na nehtu „rozkvétá“, nesený kontrolovanou difúzí pigmentu. Doba čekání před vytvrzením pod lampou přímo ovlivňuje intenzitu efektu. Čím déle čekáte, tím více se barva rozvine. Tento téměř živoucí rozměr dodává manikúře expresivní a moderní charakter. Vaše nehty už nejsou pouhými plátny: stávají se plátnem pro kreativní vyjádření, které odráží vaši osobnost.

Proč je tento trend tak lákavý?

Jednou z velkých výhod blooming gelu je svoboda, kterou nabízí. Můžete si pohrát s výraznými kontrasty pro zvýšení rozptýlenosti: černá a bílá pro grafický efekt, elektrická modrá na tělové barvě pro moderní vzhled, růžová a červená pro zářivý a výrazný vzhled. Zvířecí vzory, jako je leopard nebo zebra, se pro tuto techniku obzvláště dobře hodí.

A v roce 2026 je krása více než kdy jindy otázkou osobního vyjádření. Blooming gel přichází ve správný čas: nabízí dokonalou rovnováhu mezi kreativitou a elegancí, bez nutnosti kamínků, textury nebo dalších doplňků. Každý nehet se stává malým abstraktním uměleckým dílem. Můžete si ho přizpůsobit svým přáním, náladě, stylu. Krátké i přírodní nehty, výrazné délky, čtvercové nebo mandlové tvary: tato technika se hodí ke všem tvarům rukou a oslaví každou ruku.

Díky svému rozptýlenému a uměleckému efektu se rozkvetlý gel již stává jedním z hlavních trendů manikúry pro jaro 2026. Samozřejmě, stejně jako každá aplikace gelu, vyžaduje rozkvetlý gel specifické odstranění. Pro zachování zdraví přírodních nehtů se doporučuje nechat si to udělat profesionálně v salonu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Přidání chilli papričky do lesku na rty: proč se tento trik nedoporučuje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Přidání chilli papričky do lesku na rty: proč se tento trik nedoporučuje

Lesk na rty, kapka pálivé omáčky, pár sekund trpělivosti… a miliony zhlédnutí. Trend „pikantních rtů“ slibuje plnější rty...

Dlouho opomíjená kolínská se v roce 2026 silně vrací

Mysleli jste si, že je vyhrazena pro dětské vzpomínky nebo v policích vašich prarodičů? Překvapení: v roce 2026...

Tento trend obočí z roku 2000 se vrací

Myslela jste si, že jste je nechala na dně kosmetické taštičky spolu s třpytivými lesky na rty? Překvapení:...

Mastné vlasy: tato chyba při šamponování by mohla být příčinou, tvrdí odborník

Mnoho lidí trpí mastnými vlasy krátce po umytí šamponem a často to není otázka hygieny, ale spíše nevhodná...

Špatně vyčištěný obličej: nezaměnitelné příznaky

Máte svůj oblíbený gel, svůj vyhrazený ručník, svou propracovanou rutinu. Přesto některé nenápadné signály naznačují, že vaše rutina...

Vypadávání vlasů: tato běžná „chyba“, kterou dermatologové důrazně nedoporučují

Některé nevědomé návyky, které často opakujeme, mohou podle odborníků na pleť a pokožku hlavy časem vypadávání vlasů zhoršit....