Odstín lesku na rty, který se právě teď stává nezbytným kosmetickým detailem.

S blížícím se jarem obecně toužíme po zářivějším a barevnějším líčení. Odkládáme vínové rtěnky a syté balzámy na rty a vyměňujeme je za broskvové nebo růžové odstíny. A především nezapomínáme na finální detaily: lesk na rty, a to ne jen tak ledajaký. Ten, který letos kraluje kosmetickým taštičkám, není pudrový; tíhne k modré. Překvapivý odstín, který na rtech vytváří krásný kontrast.

Modrý lesk na rty, příslib svěžího make-upu

V roce 2026 oživujeme kosmetický trik R&B zpěvaček z roku 2000, kterým zdokonalujeme make-up a dodáváme rtům špetku definice pomocí lesku na rty. Tato perleťová tyčinka, kterou nosíme jako elegantní zbraň a máme ji po ruce, je nejnovější posedlostí. Tento produkt na rty, pozůstatek z kosmetických taštiček Spice Girls a sester Halliwellových, je prakticky nezbytnou součástí výbavy. Je třeba říct, že tento jednoduchý dotek promění celý vzhled vašeho make-upu. Jediným tahem vaše rty zachytí světlo a jasně se rozzáří. Lesk dodá vašemu make-upu nádech sladkosti.

Letos není lesk na rty, který sklízí veškerou chválu a zdobí každý rtěnku, ani růžový, ani oranžový, a už vůbec ne rumělkový. Je na druhé straně barevného kruhu, pravý opak červené, korálové a malinové. Modrý lesk na rty je bezpochyby ústředním bodem současných beauty looků. Je předmětem touhy každého. A přiznáváme, že stačí k tomu, abyste se zarazili. Je těžké si představit takovou barvu přímo uprostřed obličeje, kde vždy kralovaly béžová, růžová a terakotová.

Nemluvíme ale o ultrapigmentované modré, díky které budete vypadat, jako byste políbili Šmoulu nebo snědli borůvkový koláč. Jedná se o decentnější modrou, určenou k ztlumení příliš jasných podkladových barev nebo k vytvoření harmonických propojení. Odborníci ji vrství přes teplé rtěnky, aby dosáhli estetiky Y2K, kterou propagují trendy hashtagy.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Naomi Mizrahi (@naomimizrahi)

Neobvyklá barva, která má přesto kosmetické výhody

V umění líčení se modrá častěji používá na oční víčka než na rty. Tento ledový odstín se zdá být vhodnější pro vnitřní koutky očí nebo linii řas. Modrá má však potenciál i mimo oči. Například modrý lesk na rty je skvělým „tonerem“. „Modrá neutralizuje teplé tóny, což je princip, který vizážisté používají ke korekci tónu pleti,“ vysvětluje v časopise Bustle celebritní vizážistka Gemma Peace.

Jinými slovy, modrá se nepoužívá samostatně, ale jako doplněk. Je obzvláště užitečná pro ztlumení příliš zářivých barev a jejich zesvětlení o několik odstínů. Díky modrému lesku na rty tedy můžete měnit odstíny, aniž byste investovali do nových produktů, a změkčit intenzivní barvy během několika sekund. A k vyzkoušení této techniky nemusíte být odborníkem na malování. Cihlově červená se může stát skutečnější červenou. Korálová může působit méně „neonově“ a sofistikovaněji. Samozřejmě za předpokladu, že zvolený lesk není příliš výrazný. Jinak riskujete, že skončíte s fialovými rty, ve stylu „právě z bazénu“.

Tajemství moudrého používání

Modrý lesk je v konečném důsledku spíše trik, jak ztlumit určité barvy, které mohou být někdy až příliš křiklavé, ne jen pomíjivý trend. Oranžové odstíny, kdysi doporučované ženskými časopisy a zkušenými kosmetickými experty, jsou dnes mimo módu. Proto tenká vrstva modré, která rozzáří rty a vše kolem nich.

Modrý lesk na rty, který se neúmyslně stal hvězdou parfémových regálů, si nejlépe užijete v průsvitném odstínu. Neměl by zahltit váš make-up, ale jednoduše vyvážit barvy. „V ideálním případě byste měli zachovat původní barvu a mírně ji zjemnit,“ radí odbornice.

Tento odstín, který vytváří krásnou optickou iluzi a umožňuje vám vytvořit něco nového ze starého, je mnohem ambicióznější, než se zdá. Jen to dokazuje, že byste neměli soudit knihu podle obalu. Modrý lesk je trochu jako kouzelná hůlka.

