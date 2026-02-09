Svou rtěnku si vyrábí z ovoce a zeleniny.

Proč kupovat kosmetiku v obchodě, když si ji můžete vyrobit sami v kuchyni? Tato tvůrkyně obsahu si tuto otázku už neklade. Jejím mottem je „domácí“. Používá ingredience ze svého ovocného košíku k výrobě rtěnek na míru a její ručně vyráběné výtvory jsou stejně dobré jako ty od designérských značek.
Snadno vyrobitelná „domácí“ rtěnka
K vytvoření rtěnek hodných regálů Sephory nepotřebujete magisterský titul z chemie. Co značky dělají v uzavřených laboratořích, za zavřenými dveřmi, můžete dělat ve vlastní kuchyni se zástěrou místo laboratorního pláště. Je to způsob, jak spojit příjemné s užitečným a oživit si vzpomínky na hodiny biologie. Tvůrkyně obsahu @roxane.tardy v tomto vysoce experimentálním umění vyniká. Tato nadšenkyně do „homemade“, která své outfity vždy sladí s jídlem, stírá hranice mezi skříněmi a kosmetickými taštičkami.
Ve skutečnosti je kuchyně plná nečekaných kosmetických produktů. Není třeba chodit do kosmetických salonů, když si můžete vyrobit péči o pleť a make-up z ingrediencí, které máte po ruce. Brambory jsou vynikajícími korektory, cukr je příjemný exfoliant , rajčatová dřeň je skvělý antioxidant a jogurt v kombinaci s medem je skvělá hydratační maska .
A za pultem si také můžete namíchat rtěnku, která vaše rty obarví stejně dobře, jako o ně pečuje. Stačí se řídit pokyny této kosmetické expertky. Abyste si zahráli na make-up profíka, nepotřebujete „cukr, koření a všechny možné dobré věci“, ale spíše velmi specifické ingredience, které dokáží „zpevnit“. Rozpusťte stejné množství včelího vosku, kokosového oleje a bambuckého másla ve vodní lázni. A nezapomeňte přidat pigmenty! Zapomeňte na chemická potravinářská barviva; příroda má opět co nabídnout.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Červená řepa jako přírodní barvivo
Rtěnka není doopravdy rtěnka, pokud je bezbarvá. Očekáváme, že zanechá na našich rtech trvalou stopu a zkrášlí náš obličej, ne že bude jen dekorativním prvkem. Proto, aby zdokonalila svou domácí rtěnku a vdechla jí život, tvůrkyně obsahu přidala svůj vlastní malý „osobní“ šmrnc: sušenou červenou řepu. Někdy stačí, když ji sníte v salátu, a vaše rty získají lehce růžový nebo modravý nádech . To slibuje aplikaci, která splní naše očekávání.
Mladá žena s 33 000 sledujícími si opět všechno udělala sama s tím nejnutnějším minimem. Vezme syrovou řepu, najemno ji nastrouhá a rozetře na plech. Tuto silnou ingredienci nechá asi dvě hodiny vařit na nízké teplotě. Poté ji rozdrtí v hmoždíři a proseje. Získá tak tónovaný prášek, který slibuje návykový odstín.
Tento popel z červené řepy je užitečný jak pro obličej, tak pro milovníky vaření. Lze jej použít k barvení dortů nebo pokrmů (ideální na Valentýna). Pro obměnu barev a zábavy upravte množství popela z červené řepy lžičkami, abyste získali různé odstíny fialové. Směs lze nalít do speciální formy nebo použít ve staré, čisté tubě od rtěnky.
Ilustrace hravější a vědomější krásy
Ve světě, kde každá milovnice krásy po kabelce chlubí se leskem na rty od Rhodes a rtěnkou od Yves Saint Laurent vytrvale vystavuje na obdiv jako silnou společenskou zbraň, tato tvůrkyně obsahu prosazuje určitý estetický minimalismus. Zastává se krásy, která se dotýká jádra věci a má smysl.
Zatímco nadšenci do krásy investují do drahých vědeckých receptur a futuristických vychytávek, ona dokazuje, že odpověď na naše touhy po marnivosti máme někdy přímo pod nosem. Když vstoupí do své kuchyně, nevidí jen ovoce a zeleninu; vidí ušlechtilé a ctnostné suroviny.
Výroba vlastní kosmetiky už není povinností. Je to příjemná činnost, uklidňující mezihra. Zatímco někteří utrácejí desítky eur za účast v kreativních workshopech, ona to dělá levně ze svých běžných potravin.