Svou rtěnku si vyrábí z ovoce a zeleniny.

Make-up
Émilie Laurent
Rouge à lèvres maison
Proč kupovat kosmetiku v obchodě, když si ji můžete vyrobit sami v kuchyni? Tato tvůrkyně obsahu si tuto otázku už neklade. Jejím mottem je „domácí“. Používá ingredience ze svého ovocného košíku k výrobě rtěnek na míru a její ručně vyráběné výtvory jsou stejně dobré jako ty od designérských značek.

Snadno vyrobitelná „domácí“ rtěnka

K vytvoření rtěnek hodných regálů Sephory nepotřebujete magisterský titul z chemie. Co značky dělají v uzavřených laboratořích, za zavřenými dveřmi, můžete dělat ve vlastní kuchyni se zástěrou místo laboratorního pláště. Je to způsob, jak spojit příjemné s užitečným a oživit si vzpomínky na hodiny biologie. Tvůrkyně obsahu @roxane.tardy v tomto vysoce experimentálním umění vyniká. Tato nadšenkyně do „homemade“, která své outfity vždy sladí s jídlem, stírá hranice mezi skříněmi a kosmetickými taštičkami.

Ve skutečnosti je kuchyně plná nečekaných kosmetických produktů. Není třeba chodit do kosmetických salonů, když si můžete vyrobit péči o pleť a make-up z ingrediencí, které máte po ruce. Brambory jsou vynikajícími korektory, cukr je příjemný exfoliant , rajčatová dřeň je skvělý antioxidant a jogurt v kombinaci s medem je skvělá hydratační maska .

A za pultem si také můžete namíchat rtěnku, která vaše rty obarví stejně dobře, jako o ně pečuje. Stačí se řídit pokyny této kosmetické expertky. Abyste si zahráli na make-up profíka, nepotřebujete „cukr, koření a všechny možné dobré věci“, ale spíše velmi specifické ingredience, které dokáží „zpevnit“. Rozpusťte stejné množství včelího vosku, kokosového oleje a bambuckého másla ve vodní lázni. A nezapomeňte přidat pigmenty! Zapomeňte na chemická potravinářská barviva; příroda má opět co nabídnout.

Červená řepa jako přírodní barvivo

Rtěnka není doopravdy rtěnka, pokud je bezbarvá. Očekáváme, že zanechá na našich rtech trvalou stopu a zkrášlí náš obličej, ne že bude jen dekorativním prvkem. Proto, aby zdokonalila svou domácí rtěnku a vdechla jí život, tvůrkyně obsahu přidala svůj vlastní malý „osobní“ šmrnc: sušenou červenou řepu. Někdy stačí, když ji sníte v salátu, a vaše rty získají lehce růžový nebo modravý nádech . To slibuje aplikaci, která splní naše očekávání.

Mladá žena s 33 000 sledujícími si opět všechno udělala sama s tím nejnutnějším minimem. Vezme syrovou řepu, najemno ji nastrouhá a rozetře na plech. Tuto silnou ingredienci nechá asi dvě hodiny vařit na nízké teplotě. Poté ji rozdrtí v hmoždíři a proseje. Získá tak tónovaný prášek, který slibuje návykový odstín.

Tento popel z červené řepy je užitečný jak pro obličej, tak pro milovníky vaření. Lze jej použít k barvení dortů nebo pokrmů (ideální na Valentýna). Pro obměnu barev a zábavy upravte množství popela z červené řepy lžičkami, abyste získali různé odstíny fialové. Směs lze nalít do speciální formy nebo použít ve staré, čisté tubě od rtěnky.

Ilustrace hravější a vědomější krásy

Ve světě, kde každá milovnice krásy po kabelce chlubí se leskem na rty od Rhodes a rtěnkou od Yves Saint Laurent vytrvale vystavuje na obdiv jako silnou společenskou zbraň, tato tvůrkyně obsahu prosazuje určitý estetický minimalismus. Zastává se krásy, která se dotýká jádra věci a má smysl.

Zatímco nadšenci do krásy investují do drahých vědeckých receptur a futuristických vychytávek, ona dokazuje, že odpověď na naše touhy po marnivosti máme někdy přímo pod nosem. Když vstoupí do své kuchyně, nevidí jen ovoce a zeleninu; vidí ušlechtilé a ctnostné suroviny.

Výroba vlastní kosmetiky už není povinností. Je to příjemná činnost, uklidňující mezihra. Zatímco někteří utrácejí desítky eur za účast v kreativních workshopech, ona to dělá levně ze svých běžných potravin.

Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Kosmetika na Amazonu: co odborníci radí před nákupem

