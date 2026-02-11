Na Valentýna tato „romantická manikúra“ vyvolává na sociálních sítích rozruch.

Puntíkaté nehty jsou s blížícím se Valentýnem 2026 obrovským hitem na TikToku a Instagramu a jejich vyhledávání prudce stoupá. Tato retro-romantická manikúra, hravá a snadno se vytváří, je atraktivní díky svému vintage elegantnímu vzhledu a nekonečným variacím.
Proč jsou puntíkované nehty tak oblíbené
Tento trend, který se objevil na podzim roku 2025, proměňuje klasické puntíky na vzory srdcí nebo mikroteček, čímž vytváří výrazně romantickou atmosféru. Na tělové, pudrově růžové nebo vášnivě červeném pozadí evokují drobné tečky tradiční srdíčka, aniž by se uchylovaly ke kýči. Na TikToku tento hashtag nasbíral stovky milionů zhlédnutí: návody pro kutily s použitím vlásenek jako nástroje pro tečkování nebo profesionální salónní verze s gelovým lakem. Celebrity jako Sabrina Carpenter a Dua Lipa zvyšují popularitu puntíkovaných francouzských konečků.
@itsallthingspay mix a kombinace puntíků na svátky 🍷💞🏹🐞 #ValentinesDay #valentinesnails #polkadotnails #nailinspo #newnails ♬ Poslední vlak do Londýna - Electric Light Orchestra
Nápady na neodolatelnou manikúru na Valentýna
Zde je několik variant, které můžete okopírovat a zazářit 14. února:
- Nehty s puntíky: puntíky nahrazené miniaturními červenými srdíčky na tělovém podkladu – romantické a moderní.
- Červenobílý puntíkovaný lak: jednolité červené nehty s bílými puntíky nebo tečkované francouzské laky pro retro pin-up efekt.
- Koketní tečky: černé tečky na bílé francouzské manikúře s 3D mašličkami nebo flitry pro dívčí nádech.
- Minimalistické mikrotečky: drobné tečky na růžové nebo třešňově moka barvě pro sofistikovaný každodenní vzhled.
Jak si je vyrobit doma
Jednoduché materiály: béžový/růžový podkladový lak, kontrastní lak (červený, bílý, černý), tečkovací nástroj nebo párátko, matný nebo lesklý vrchní lak. Naneste dvě vrstvy podkladového laku, umístěte nepravidelné tečky a zafixujte. Čas: 20 minut. V salonu zvolte gel s 3týdenní fixací.
Rozlučte se s obřími srdíčky: Punčované nehty přinášejí svěží, všestranný a virální romantismus. Jsou ideální pro vyznání lásky až do konečků vašich prstů a dokazují, že láska se slaví stylově a s nádechem retro odvahy.