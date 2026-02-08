Search here...

Kosmetika na Amazonu: co odborníci radí před nákupem

Make-up
Émilie Laurent
Commander cosmétiques amazon précautions
Freepik

Na Amazonu najdete prakticky cokoli. Někdy procházíte trh a hledáte malý kus nábytku nebo pouzdro na telefon a nakonec si košík naplníte leskem na rty, tónovacím hydratačním krémem a dalšími sponzorovanými kosmetickými produkty. Pokud se ale nechcete dostat do kosmetické taštičky s padělanou kosmetikou, musíte být opatrní. Zde jsou doporučení dermatologů pro informované a bezrizikové nakupování kosmetiky.

Toto logo označuje stupeň spolehlivosti

Při procházení Amazonu je snadné se ztratit z jedné sekce do druhé. Přijdeme na web, abychom si koupili malý, nezbytný produkt, a pak odcházíme s košíkem plným nejrůznějších věcí. Někdy je ale Amazon naší poslední nadějí, jak najít nezbytný kosmetický produkt , který je všude jinde vyprodaný. A k překvapení všech tento velmi vyhledávaný kosmetický grál není na Amazonu vyprodaný. Spěcháme si ho přidat do košíku ze strachu, že o něj znovu přijdeme. Ve spěchu a euforii z nákupu nutně nevěnujeme pozornost drobnému písmu. A to je naše největší chyba. Snadno můžeme skončit s pochybnými napodobeninami s nekonečnými seznamy ingrediencí.

V „preventivním“ videu tvůrkyně obsahu @therealkco uvádí tyto klíčové detaily, které nás provedou nákupním procesem. Její rady nejsou jen tak vymyšlené; slyšela je od zaměstnance Amazon Canada. Luxusní produkty nebo produkty od známých značek mají odznak „Premium Beauty“, který zabraňuje nepříjemným překvapením při otevření balení. Je to trochu jako certifikát pravosti u šperků. Můžete si být jisti, že získáváte „oficiální“ kosmetiku a ne podivné alternativy. Tyto produkty byly před přidáním do online obchodu Amazonem důkladně prověřeny.

Podívejte se na odesílatele a prodávajícího

Opět se jedná o kritéria, která jsou často přehlížena, ale měla by být brána vážně. Pokud produkt prodává a dodává Amazon, je to dobré znamení. Je méně pravděpodobné, že skončíte s padělaným zbožím. Tato informace, vytištěná malým písmem v popisu produktu, naznačuje jeho důvěryhodnost, nebo nedůvěryhodnost.

Uživatelská jména s číslicemi nebo příliš dlouhá jména nikdy nejsou dobrým znamením. Pokud máte pochybnosti o legitimitě profilu prodejce, můžete také převzít odpovědnost a překonat svou lenost a vyhledat si jména prodejce a odesílatele online. Někdy narazíte na „fiktivní“ společnosti nebo uděláte překvapivé objevy. Můžete také kliknout na jméno prodejce a zobrazit si jeho oblast odbornosti. Pokud uvádí téměř cokoli, od klik u dveří až po hydratační korektory, je nejlepší se jim vyhýbat.

Počet komentářů, cenný ukazatel

Chcete-li s jistotou nakupovat kosmetiku na Amazonu, můžete výsledky filtrovat zaškrtnutím políčka „vybrané“. Tento jednoduchý trik vám poskytne přístup k těm nejlepším kosmetickým produktům, které jsou zvýrazněny v horní části platformy. Na této první stránce také uvidíte označení „Nejprodávanější“, což je docela uklidňující. Tvářenka NYX, bronzer Rimmel, rtěnka Kiko Milano Lip Volume nebo dokonce BB krém Erborian s ženšenem – nejlepší kosmetika je jen jedno kliknutí daleko.

Je zřejmé, že stejně jako u všech ostatních produktů, ať už stavebních nebo venkovních doplňků, čím více recenzí, tím lépe. Zvláště pokud se i přes více než 1 000 recenzí hodnocení pohybuje kolem 4. V tom případě se do toho můžete bez váhání pustit.

Označení „Amazon's Choice“ – není to tak užitečné?

Je to jakýsi žebříček nejdiskutovanějších kosmetických produktů, pódium nejmódnějších kosmetických nástrojů. Není to test kvality prováděný odborníky. Odznak se neuděluje na základě testování a schválení produktu kosmetickými specialisty. Obvykle je přidělován automaticky algoritmem Amazonu, bez jakéhokoli důkladného lidského posouzení samotného produktu.

Na čem tedy přesně je toto označení založeno? Na pozitivních zákaznických recenzích, dobrém průměrném hodnocení , dobrém poměru ceny a kvality, rychlém dodání a nízké míře vrácení. I když to zpočátku vzbuzuje určitou míru důvěry, ve skutečnosti produkty, které dorazí, nepodléhají žádným přísnějším kontrolám.

Nákup kosmetiky na Amazonu může být čas od času pohodlný. Ale neměl by se stát zvykem. Existuje mnoho online obchodů se silnými etickými hodnotami a závazky, které tuto potřebu uspokojují. A alespoň víte, co nakonec dostanete.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Trend „slovanské tváře“: co prozrazuje o současných standardech krásy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Trend „slovanské tváře“: co prozrazuje o současných standardech krásy

Vysoké lícní kosti, všepohlcující, ale hrozivý pohled, dokonale upravená, ale nepřístupná tvář. Každý chce napodobovat slovanské dívky a...

Tento kosmetický trend, který si osvojilo mnoho celebrit, se v roce 2026 pravděpodobně stane jedním z hlavních.

V roce 2026 se krása ubírá novým směrem: méně uhlazené dokonalosti, více zářivé autenticity. Pihy – přirozené nebo...

Tento detail v aplikaci tvářenky dělá po šedesátce velký rozdíl.

Tvářenka je jednou z nejjednodušších… a zároveň nejúčinnějších technik líčení. V každém věku dokáže rozjasnit pleť, zjemnit rysy...

Rozlučte se s tvářenkou: tento malý marocký doplněk okamžitě rozjasní pleť

Chcete-li dodat barvu lícním kostem a rozzářit pleť, pravděpodobně používáte ty slavné tvářenky. Ale brzy odložíte své kompaktní...

Gwyneth Paltrow elegantně oživuje tuto vintage manikúru

Americká herečka Gwyneth Paltrow oživuje ikonický trend z 30. let 20. století s rafinovanou manikúrou ve tvaru půlměsíce....

Nedávno nemocná: mám vyhodit všechen make-up?

Právě jste se zotavili z ošklivé chřipky nebo vysilující infekce a vracíte se ke své kosmetické rutině, jako...

© 2025 The Body Optimist