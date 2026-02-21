Stane se řasenka zastaralým? Tento minimalistický trend se pravděpodobně rozjede v roce 2026.

Co kdyby vaše oči už nepotřebovaly zvýrazňovat, aby zářily? Letos, v roce 2026, minimalistická vlna otřásá standardy krásy a zpochybňuje ikonický status řasenky. Tento trend zdaleka nepředstavuje její konec, ale především otevírá dveře větší svobodě a autenticitě.
Je tohle konec řasenky, jak ji známe?
Řasenka, stálice v našich kosmetických taštičkách, je již dlouho nezbytným krokem k tomu, aby řasy vypadaly větší, delší a hustší. Stačí jen pár tahů a řasy budou okamžitě působit strukturovaně a intenzita. V posledních měsících však dochází k posunu: stále více žen (a také mužů) se jí raději zbavuje. Na sociálních sítích se množí tutoriály s přirozenými řasami.
Estetika „čisté dívky“, zavedená již několik sezón, upřednostňuje zářivou pleť, upravené obočí, lehké textury… a někdy i žádnou řasenku. Co se mohlo zdát jako pouhý módní výstřelek, je nyní součástí trvalejšího trendu. Profesionální vizážisté tento vývoj potvrzují . Cílem už není „transformovat“ oči, ale zjemnit je. Odejít bez řasenky umožní pleti zářit a zabrání se příliš nalíčenému vzhledu. Výsledek? Přirozený obličej, kde vaše rysy dýchají.
Jemnější vzhled, pleť uprostřed
Tento minimalismus neznamená opuštění make-upu – pokud nechcete. Jde spíše o obnovení rovnováhy. Oční make-up už není systematicky ultraintenzivní; je součástí holistické estetiky, kde je pleť ústředním bodem. Rok 2016 se nesl ve znamení matných povrchů, hustých řas a tvarovaných očí. Letos, v roce 2026, se pozornost zaměřuje na zářivé textury, jemné povrchy a hybridní produkty, které se nacházejí na hranici mezi péčí o pleť a make-upem. Vaše pleť v celé své textuře a jedinečnosti je v centru pozornosti.
V této souvislosti se řasenka může zdát zbytečná pro ty, které chtějí nenápadný vzhled. Některé jednoduše použijí kleštičky na řasy, aby si otevíraly oči. Jiné nanesou bezbarvý balzám, aby si řasy zkrotily, aniž by je barvily. Vaše řasy zůstanou viditelné, přirozené a plné života – a to je vše, co potřebujete.
Péče o řasy, nová priorita krásy
Mezitím nabírá na obrátkách další fenomén: „péče o řasy“. Po „skinifikaci“ make-upu se nyní řasám věnuje zvláštní pozornost. Posilující séra, vyživující kúry, specifické kondicionéry: sortiment produktů exploduje. Tržní čísla toto nadšení potvrzují. Globální sektor péče o řasy, jehož hodnota se v roce 2022 odhadovala na přibližně 1,65 miliardy dolarů, by podle několika specializovaných analýz mohl do roku 2030 dosáhnout téměř 3 miliard dolarů.
Tento trend ilustruje posun v myšlení: místo „používání make-upu jako kompenzace“ se nyní pozornost soustředí na vylepšení a zvýraznění toho, co již existuje. Vyživené, pružné a zdravé řasy se samy o sobě stávají přínosem. Už je nemusíte za každou cenu skrývat nebo zvýrazňovat. Váš pohled získá jemnost, aniž by ztratil svou přítomnost.
Trend tažený sociálními médii
TikTok a Instagram hrají v tomto vývoji ústřední roli. Minimalistické rutiny, záměrně zbavené produktů, sbírají miliony zhlédnutí. Tvůrci obsahu propagují „bez námahy“ výsledky, které jsou bližší každodennímu životu než ultratransformované vzhledy. Tento přístup je také v souladu s širší reflexí spotřeby. Méně produktů, zjednodušené rutiny a zvýšená pozornost věnovaná ingrediencím: minimalismus krásy rezonuje s ekologickými a rozpočtovými aspekty. Vyberete si, co skutečně potřebujete, bez zbytečného hromadění.
Řasenka však nezmizí. Zůstává nezbytností pro ty, kteří rádi zintenzivní svůj pohled nebo si hrají s objemem. Rozdíl je v tom, že už není vnímána jako „povinná“. Vaše oči už bez ní nejsou „neúplné“.
@katie.org Odpověď pro @everybodyhatesreman Dělám tohle každý večer už roky a moje řasy jsou silné a zdravé! #fyp #řasenka #mascarahacks #eyelashes ♬ POKUD TO VIDÍŠ, SLEDUJ MĚ - Ženské rapové sloky
Spíše redefinice než zmizení
Krása funguje v cyklech. Ultra objemné řasy vystřídaly přirozenější vzhled a naopak. V roce 2026 je minimalistický trend součástí kulturního kontextu, který si cení autenticity, péče o sebe a sebepřijetí. Řasenka není zastaralá; její pozice se mění. Stává se volbou, nikoli požadavkem. Vaše přirozené řasy nejsou „zanedbávány“: váš pohled může být jemný, decentní nebo i jinými způsoby silný.
Tato evoluce krásy v konečném důsledku odráží hlubší posun: jediným účelem make-upu už není transformovat, ale doplňovat. Ať už se rozhodnete pro přirozené řasy nebo dramatickou ofinu, základní princip zůstává stejný: máte právo definovat si vlastní estetiku. Vaše krása nezávisí na vrstvě řasenky, ale na tom, jak se rozhodnete vyjádřit.