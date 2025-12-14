Search here...

Na oslavu Nového roku by tento make-up mohl být vaším nejlepším spojencem.

Trendy v líčení pro sváteční sezónu 2025 oslavují chladné, metalické tóny s výrazným návratem třpytivě šedé a stříbrné. Tyto ledové odstíny jsou ideální pro vytvoření třpytivého očního víčka, ideálního pro oslavu Silvestra, které se třpytí a chytá světlo. Trendem této sezóny je kombinovat tento třpytivý make-up s hlubokým kouřovým očním víčkem, což dodá líčení sofistikovaný i odvážný vzhled.

Chladné tóny, velká hvězda sezóny

Tuto zimu kralují chladné odstíny: šedá, stříbrná, ledově modrá a matná levandulová zdobí oční víčka. Třpytky tyto odstíny probouzejí a dodávají jim jiskru a půvab. Třpytivě šedý make-up se dodává jak v jemných texturách, tak i ve velkých, zářivých kouscích pro osobitý slavnostní efekt.

Hluboký kouřový oční stíny, kontrolovaná intenzita

Jako doplněk k těmto barvám zůstává kouřové oko základem elegance. Letos se kouřové oči prosazuje ve svých nejhlubších a nejzlatších verzích, hrajících si s přechodem od tmavě šedé k jasnějším odstínům uprostřed víčka. To vše se dokonale kombinuje se stříbrnými třpytkami nanesenými na pohyblivé víčko nebo do vnitřního koutku oka pro podmanivý vzhled.

Tipy pro úspěšný silvestrovský make-up

  • Začněte podkladovou vrstvou nebo primerem, abyste zajistili, že třpytky zůstanou na místě.
  • Pro vytvoření hloubky naneste tmavě šedé nebo antracitové oční stíny s přechodem.
  • Jemně naneste stříbrné třpytky na pohyblivé víčko nebo na jeho střední část.
  • Oči zakončete černou nebo uhlově šedou oční linkou pro zvýraznění.
  • Pro zvýraznění efektu na řasách použijte řasenku pro objem.
@paulina_kurkowska Nápad na silvestrovský make-up 🪩🥂 (1/4) | ohodnoťte tento look 0-10 🥹 __________ @mesauda Paleta očních stínů Bare Harmony „Deep Smokey“ @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense“ @lancomeofficial Paleta očních stínů Hypnôse „Smokey chic“ @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #newyearmakeup #partymakeup #silvermakeup #lancomepoland #makeup ♬ originální zvuk - lolayounggg

Pro Nový rok 2025 se odvažte nosit make-up, který v sobě spojuje slavnostní, moderní a rafinovaný nádech: klíčovou barvou je třpytivě šedá, kterou umocňují hluboké a zářivé kouřové oční líčení. Tento zimní look je ideální pro ty, kteří chtějí rozzářit své oči a zároveň zůstat elegantní a trendy s chladnými tóny, které této sezóně dominují.

